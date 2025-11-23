ISRAELHAMASWAR. Gli USA vogliono dare gli F35 all’Arabia Saudita e Israele dice no per i paesi musulmani 

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha affermato che gli accordi sulle armi tra gli Stati Uniti e i paesi musulmani non compromettono il vantaggio militare di Israele e ha sottolineato che la Turchia non dovrebbe ricevere caccia F-35. L’ambasciatore ha anche aggiunto che Israele non può accettare la presenza di truppe turche a Gaza o in Siria, aggiungendo: “La nostra richiesta non ha incontrato resistenza da parte degli Stati Uniti; al contrario, Washington l’ha accettata”.

Le preoccupazioni israeliane sulla vendita di caccia F-35A all’Arabia Saudita derivano dalla perdita del suo vantaggio comparato in Medio Oriente, nonché dalla potenziale fuga di informazioni sul velivolo a Russia e Cina. La questione dell’F-35 è molto più drammatica, poiché l’adesione al club F-35 comporta la condivisione di informazioni (anche operative) tra i paesi partecipanti, insieme al produttore Lockheed Martin. In altre parole, le informazioni relative all’F-35I israeliano vengono condivise con tutti i partecipanti al programma.

Lo Stato Maggiore delle IDF, in un documento ufficiale redatto e consegnato nei giorni scorsi alla leadership politica, ha affermato che la vendita di caccia F-35 statunitensi ai sauditi avrebbe minacciato la superiorità aerea di Israele in Medio Oriente e reso difficile lo svolgimento di missioni segrete senza essere scoperti. Il documento è stato redatto da specialisti dell’IAF e consegnato a Netanyahu e Katz. Portavoce delle IDF: “Abbiamo esposto la nostra posizione alla leadership politica”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha però confermato: Venderemo aerei F35 all’Arabia Saudita. Un alto funzionario della Casa Bianca a Reuters: Trump tende a sostenere la vendita di aerei F35 all’Arabia Saudita. Il 19 novembre il Presidente Trump ha approvato la vendita di F-35 all’Arabia Saudita, nonché di 300 carri armati Abrams, secondo quanto riportato dalla Casa Bianca. I caccia F-35 che gli Stati Uniti intendono vendere all’Arabia Saudita saranno meno avanzati di quelli gestiti da Israele, in linea con una legge statunitense che garantisce il vantaggio militare di Israele nella regione, hanno affermato funzionari ed esperti della difesa statunitensi.

Gli esperti israeliani però continuano a discutere della vendita dei 48 caccia F-35 all’Arabia Saudita, nonché delle preoccupazioni all’interno del sistema di sicurezza israeliano circa la perdita possibile del suo vantaggio aereo comparativo in Medio Oriente, nonché del potenziale rischio di fughe di informazioni verso Cina e Russia.

È importante notare che l’”F-35 Club” comprende attualmente 20 paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Canada, Australia, Danimarca, Norvegia, Israele, Giappone, Corea del Sud, Belgio, Polonia, Singapore, Finlandia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Grecia e Romania.

I partner si scambiano e condividono regolarmente informazioni grezze e dati tecnici, come dati di manutenzione e logistica, standard operativi, malfunzionamenti e aggiornamenti delle prestazioni basati sugli aggiornamenti software (la variante israeliana dell’F-35I ha un proprio software). Le informazioni di intelligence sensibili non vengono condivise regolarmente.

Tuttavia, la cooperazione tra i paesi che utilizzano l’F-35 richiede un’attenta valutazione di chi sia incluso in questo club esclusivo.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

