ISRAELHAMASWAR. Gaza, Yemen e Iran entrano in una nuova fase dopo il cessate il fuoco tra Usa e Houthi

Un’analisi di Nasser Qandil, scrittore e analista politico libanese, caporedattore del quotidiano Al-Binaa mostrano un diverso punto di vista su quanto sta accadendo a Gaza, Yemen e Iran.

“Alcuni potrebbero pensare che non ci sia alcun collegamento tra le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui buoni negoziati con l’Iran e la vicinanza al raggiungimento di un accordo, l’avvertimento del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non fare nulla contro l’Iran e le dichiarazioni del suo inviato speciale per i negoziati tra Gaza e l’Iran, Steve Witkoff, sulla vicinanza al raggiungimento di un accordo a Gaza, che rappresenta la porta d’accesso a una soluzione a lungo termine e inizia con un cessate il fuoco temporaneo”.

Secondo Qandil la posizione di Witkoff come inviato che negozia la guerra di Gaza e la questione nucleare con l’Iran “può aiutarci a comprendere l’interconnessione tra le due questioni. Il discorso sull’avvertimento di Netanyahu di non fare nulla contro l’Iran, mentre è lui il negoziatore di fronte a Witkoff per quanto riguarda la guerra di Gaza, chiarisce la questione. Durante il mandato di Witkoff a Gaza e con l’Iran, abbiamo familiarizzato con due lingue americane, sia nei discorsi di Trump che nelle dichiarazioni di Witkoff”.

Per l’analista libanese, una delle espressioni iniziali della missione era intitolata “”l’eliminazione di Hamas” come condizione per qualsiasi accordo a Gaza, e “lo smantellamento del programma nucleare iraniano, la fine del suo programma missilistico e la rottura dei suoi legami con le forze della resistenza” come condizione per qualsiasi accordo con l’Iran”. Sostanzialmente, da questo punto di vista “l’opzione militare era sul tavolo con l’Iran, in cambio della concessione a Israele di aver campo libero per aprire le porte dell’inferno su Gaza e, dall’altro lato, dello sfollamento della sua popolazione”.

“Poi” scrive Qandil “c’era la seconda espressione, che affermava che un programma nucleare pacifico in Iran poteva essere accettato e che l’ostacolo era l’arricchimento dell’uranio, e che il fallimento dei negoziati avrebbe significato un ritorno alle sanzioni massime, non alla guerra, e che non c’erano punti nell’agenda negoziale che non fossero correlati al programma nucleare”.

E continua: “Per quanto riguarda Gaza, abbiamo iniziato a sentire di insoddisfazione per le uccisioni e la fame inflitte ai civili a Gaza e che era ora di porre fine a questa guerra. Lo sfollamento era assente dall’agenda e Witkoff aprì un canale di dialogo con Hamas che si concluse con il rilascio del soldato israeliano prigioniero e cittadino americano, Idan Alexander. Ma tra le due lingue, c’era una missione segreta condotta da Witkoff, che non fu rivelata fino a dopo i negoziati con lo Yemen, che portarono al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco che sbalordì il mondo quando il presidente Trump lo annunciò”.

“Affermava che l’America avrebbe posto fine alla sua guerra contro lo Yemen senza raggiungere l’obiettivo che l’aveva spinta a questa guerra: impedire allo Yemen di fungere da fronte a sostegno di Gaza, sia impedendo alle navi israeliane di attraversare il Mar Rosso, sia prendendo di mira il territorio israeliano con missili e droni. Era risaputo che lo Yemen non aveva deciso di colpire le navi commerciali e militari americane fino a quando l’America non decise di dichiarargli guerra come fronte di supporto a “Israele”, in cambio della sua volontarietà per il fronte di supporto a Gaza”.

L’intenzione del Presidente Trump di dissuadere dalla guerra in Yemen è emersa chiaramente anche nel suo discorso, in cui ha parlato della mancanza di serietà dimostrata dal suo predecessore, Joe Biden, nel condurre questa guerra e del suo invito ad attendere risultati significativi prima di entrarvi e scatenare l’inferno sugli yemeniti, portando alla loro sottomissione.

L’analista spiega che: “Non ha mancato di sottolineare che questa guerra è un messaggio all’Iran su ciò che lo attende se non raggiunge un accordo secondo le rigide condizioni americane nella loro prima versione. Questo è sufficiente per sapere che la guerra in Yemen è stata la fondamentale partecipazione americana alle guerre di Gaza e dello Yemen, e che i suoi risultati determinano il posizionamento e la retorica dell’America riguardo a entrambe le guerre. Il contenuto dell’accordo con lo Yemen rivela questa finalità e i suoi effetti. La fermezza dello Yemen e l’entità dei rischi per l’America, in termini di impossibilità di continuare la guerra senza essere coinvolti in una guerra di logoramento terrestre globale, erano come la guerra del Vietnam e la guerra in Afghanistan, tutte insieme”.

“L’accordo, con il suo abbandono del linguaggio bellico, è stato il minore dei due mali e il più dolce dei due amari. Tuttavia, ha abbandonato la guerra sui fronti di Gaza e il sostegno a “Israele”, di cui la guerra in Yemen era una diramazione. Ha anche abbandonato la guerra con l’Iran, tanto che la guerra in Yemen è diventata un esempio per l’America di ciò che l’attendeva se fosse entrata in guerra con l’Iran. Ha implicitamente abbandonato l’equazione della deterrenza nel Mar Rosso, la più importante via d’acqua globale, secondo la descrizione americana, al fine di evitare la guerra”.

Il Mediterraneo orientale, il Golfo e tutta l’Asia occidentale sono entrati in una nuova fase con l’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Yemen, basato sulle condizioni dello Yemen. Era naturale che i negoziati iniziassero per porre fine alla crisi con l’Iran sul suo programma nucleare, tenendone conto, purché l’opzione della guerra fosse esclusa e le sanzioni fossero l’unica opzione che avesse portato alla crescita delle capacità dell’Iran e all’avanzamento del suo programma nucleare. Era anche naturale cercare una soluzione a Gaza che tenesse conto delle condizioni della resistenza, le tenesse in considerazione e valutasse come controllare il comportamento israeliano per impedire l’incoscienza del coinvolgimento americano in una guerra che non vuole e che Israele non può combattere o continuare senza il pieno supporto americano a tutti i livelli.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

