ISRAELHAMASWAR. Gaza: riprende il cessate il fuoco. Katz: la linea gialla contraddistingue le aree sotto controllo delle IDF. Vance a Gaza. Khamenei: il nostro nucleare non è distrutto

Il 6 ottobre, un uomo di nome Mahmoud Amin Yaqoub al-Muattadi è stato incriminato in Louisiana per aver partecipato all’attacco del 7 ottobre insieme ai militanti di Hamas. Secondo l’accusa, operava tra le fila delle Unità di Resistenza Nazionale, comandando e coordinando l’attacco. È accusato di aver fornito supporto materiale a un’organizzazione terroristica, ma non di omicidio. È inoltre accusato di frode sui visti e di frode d’ingresso negli Stati Uniti lo scorso anno.

Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è stato in Israele ed Egitto domenica per valutare i progressi del cessate il fuoco a Gaza. È prevista anche una visita di Witkoff a Gaza. Witkoff a “60 Minutes” sull’attacco israeliano in Qatar: “Ci siamo svegliati stamattina e abbiamo saputo dell’attacco. Non lo sapevamo, e Jared e io ci siamo sentiti un po’ traditi”.

Jared Kushner ha dichiarato: “Il presidente sentiva che gli israeliani stavano iniziando a perdere il controllo, ed era giunto il momento di agire con decisione per impedire loro di fare cose che non riteneva fossero nei loro interessi a lungo termine”. Witkoff: “Abbiamo perso la fiducia dei qatarioti dopo l’attacco; Hamas è entrato in clandestinità. È stata la prova di quanto fossero fondamentali per il processo”. La visita del vicepresidente statunitense J.D. Vance in Israele è stata rinviata a oggi. Secondo due fonti israeliane, rimarrà nel Paese fino a giovedì.

Per la prima volta, il primo Ministro Benjamin Netanyahu parla e confessa l’esistenza del programma “Patriots”: “Il nostro piano di guerra contro Hezbollah era pronto per l’attuazione tre settimane dopo il 17 settembre 2024 (data dell’esplosione del cercapersone), ma Hezbollah ha inviato cercapersone in Iran per testarli, quindi li abbiamo attivati ​​immediatamente”. In altre parole, Netanyahu ammette per la prima volta di aver avuto intenzione di far detonare i cercapersone all’inizio della guerra di terra (che intendeva lanciare in Libano).

Secondo il Ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz, la Linea Gialla, dove le IDF esercitano il controllo sul 50% del territorio di Gaza, sarà fisicamente contrassegnata dalle IDF con speciali segni solidi per definire chiaramente la linea di sicurezza e di separazione politica controllata dalle IDF e avvertire i militanti di Hamas e i cittadini di Gaza che qualsiasi violazione o tentativo di oltrepassare la linea verrà respinto con il fuoco.

Le immagini satellitari acquisite da Maxar, ora Vantor, e Airbus tra fine settembre e inizio ottobre mostrano attività agli ingressi del tunnel di Isfahan. Al 26 settembre, il secondo dei tre ingressi (quello centrale), precedentemente bloccato da fango e detriti, è stato sgomberato e la porta d’ingresso del tunnel è visibile. I macchinari pesanti visibili a questo ingresso, così come all’ingresso più a nord il 30 settembre, indicano che, anziché precipitarsi nei tunnel, l’Iran sta preparando un accesso controllato e sicuro a due dei tre ingressi e probabilmente sta fortificando gli ingressi e le strutture contro futuri attacchi. L’ingresso più a sud del tunnel rimane bloccato da fango e detriti. Sebbene due dei tre ingressi del tunnel siano ora in gran parte sgomberati e non vi siano danni visibili alle porte, l’entità dei danni ai tunnel è ancora sconosciuta. La domanda degli analisti medio orientali è se i missili da crociera Tomahawk che hanno colpito Isfahan trasportassero testate più distruttive del Joint Multi-Engine Warhead System (JMEWS).

L’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei: “Il Presidente degli Stati Uniti si vanta di aver bombardato e distrutto l’industria nucleare iraniana. Bene, che continuino con questa illusione. Il nemico non immaginava che i missili iraniani fossero in grado di bombardare e distruggere le profondità dei suoi centri di ricerca. I missili che hanno raggiunto le profondità di alcuni centri di ricerca nemici sono stati fabbricati dai nostri giovani e non li abbiamo acquistati da nessuno. Le nostre forze armate e le nostre industrie della difesa possiedono altri missili che verranno utilizzati quando necessario”.

L’Ambasciatore iraniano in Libano, Mushtaba Amani: “ che Hamas si disarmerà è irragionevole e irrealizzabile. Fin dall’inizio, Hamas ha accettato di non partecipare alla leadership, ma questo non significa che consegnerà le armi”.

Il Capo del movimento Hamas in Cisgiordania e capo dell’Ufficio per i Prigionieri e i Martiri, Zaher Jabarin: […] I tentativi di annettere e giudaizzare Gerusalemme e la Cisgiordania incendieranno la regione. Rifiutiamo qualsiasi forma di tutela sul nostro popolo e chiediamo il perseguimento dei criminali di guerra e l’isolamento dell’entità. I tentativi di assassinio non ci intimidiranno né spezzeranno la nostra volontà. La battaglia continua e non finirà con il solo silenzio delle armi”.

Quattro diplomatici alla testata Politico: “l’iniziativa della Commissione europea di imporre sanzioni a Israele per la guerra di Gaza probabilmente fallirà e non riceverà il sostegno necessario a causa del cessate il fuoco – e sempre più paesi stanno ritirando il loro sostegno durante il processo. Ciononostante, si prevede che l’iniziativa sarà discussa al Consiglio Affari Esteri alla riunione dei leader di giovedì”.

Nella giornata del 20 di ottobre l’esercito israeliano ha ricevuto la salma di un prigioniero israeliano dalla Striscia di Gaza. A confermarlo un comunicato delle Brigate Al-Qassam: “Nell’ambito dell’accordo Al-Aqsa Flood Deal per lo scambio di prigionieri, le Brigate Al-Qassam consegneranno il corpo di un prigioniero israeliano, riesumato ieri nella Striscia di Gaza, alle 20:00 ora di Gaza”.

Una petroliera danneggiata nel Golfo di Aden: la Task Force Marittima dell’Unione Europea riferisce che la petroliera MV Falcon è stata danneggiata, ha perso l’ormeggio e circa il 15% ha preso fuoco. Rileva inoltre che la causa del danno non è chiara e potrebbe essere stato un incidente. La Task Force Marittima dell’Unione Europea: 24 membri dell’equipaggio salvati dal Falcon in fiamme nel Golfo di Aden, due dispersi

Un’immagine satellitare dell’AP mostra una nuova e misteriosa pista di atterraggio costruita sull’isola di Zuqar nel Mar Rosso, di fronte alla città portuale yemenita di Hodeida, probabilmente dalle forze che operano contro gli Houthi.

Un soldato saudita è stato ucciso dopo essere stato preso di mira dall’esercito yemenita (Houthi) in seguito a un attacco ai villaggi di confine yemeniti insieme ai suoi compagni.

I media libanesi riportano attacchi israeliani nell’area di Al-Jarmak-Al-Mahmoudiya, nel Libano meridionale (regione di Litani). Due raid hanno preso di mira due abitazioni precedentemente prese di mira da Israele. Non sono state segnalate vittime. Raid nell’area di Mahmoudiyah-Jarmaq

Nel fine settimana si registrano una serie di incursioni israeliane nelle zone orientali di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza a seguito un’esplosione contro un veicolo del genio militare israeliano a Rafah. La leadership politica ha ordinato all’esercito israeliano di non consentire l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza per il 20 di ottobre. Il portavoce dell’IDF: “Annuncia la morte di un ufficiale e di un soldato del 932° Battaglione, Brigata Nahal, durante la battaglia di oggi nella Striscia di Gaza meridionale”. “Il maggiore Yaniv Kula, 26 anni, di Modi’in-Maccabim-Reut, comandante di battaglione del 932° Battaglione della Brigata Nahal, è stato ucciso in battaglia nella Striscia di Gaza meridionale”.

L’IDF ribadisce il suo urgente avvertimento ai palestinesi nella Striscia di Gaza di evitare di entrare nelle aree sotto il controllo israeliano e di tenersi lontani dalle forze israeliane. “A causa delle ripetute violazioni dell’accordo di cessate il fuoco e dell’attacco condotto questa mattina da elementi terroristici di Hamas, l’IDF risponderà con grande forza contro le infrastrutture e gli elementi terroristici di Hamas”, avverte il portavoce di lingua araba dell’IDF, il colonnello Avichai Adraeh. “L’IDF ribadisce il suo avvertimento: per la vostra sicurezza e a causa dei continui attacchi aerei, rimanete solo sul lato occidentale della linea gialla”, afferma, allegando una mappa che mostra le aree di Gaza sotto il controllo dell’IDF.

Il 19 ottobre le IDF scrivono: “Nelle ultime ore, le IDF, sotto la guida del Comando Sud, hanno utilizzato aerei da guerra, velivoli dell’IAF e artiglieria per attaccare decine di obiettivi di Hamas in tutta la Striscia di Gaza in risposta alle violazioni del cessate il fuoco. Tra gli obiettivi attaccati figurano depositi di armi, infrastrutture militari utilizzate dai terroristi per attività terroristiche, postazioni di tiro, gruppi terroristici e altre infrastrutture terroristiche. Inoltre, le IDF hanno recentemente attaccato un tunnel sotterraneo lungo sei chilometri di proprietà di Hamas utilizzando aerei da guerra dell’IAF e oltre 120 munizioni. Questo tunnel è stato utilizzato da Hamas per promuovere rotte terroristiche contro lo Stato di Israele. Hamas ha palesemente violato il cessate il fuoco questa mattina. Le IDF continueranno a operare per eliminare ogni minaccia allo Stato di Israele”.

Già nella tarda serata del 19 ottobre le IDF annunciano la ripresa del cessate il fuoco: “In conformità con le istruzioni della leadership politica e a seguito di una serie di attacchi significativi, le IDF hanno ripreso l’applicazione del cessate il fuoco in seguito alla sua violazione da parte dell’organizzazione terroristica Hamas. Le IDF continueranno a far rispettare il cessate il fuoco e risponderanno con decisione a qualsiasi violazione”.

Il 20 ottobre, un drone israeliano Hermes 450 si è schiantato vicino a Ein Hashlosha, al confine con la Striscia di Gaza, a causa di un guasto tecnico. Saraya al-Quds – Battaglione di Ramallah hanno rivendicato: “attacco contro veicolo militare appartenente alle IDF esattamente all’1:30 di questa notte sulla strada per l’insediamento. 60 persone nei pressi dell’insediamento di Ofra sono state sottoposte a un pesante fuoco israeliano, vittime accertate tra le forze israeliane”. Un’altra cellula delle Saraya al-Quds – Battaglione Tubas: “Detonazione di un ordigno esplosivo antiuomo contro una forza di fanteria militare presso l’incrocio di Tayasir, nel centro di Tubas, causando vittime accertate. I nostri combattenti hanno osservato le forze di occupazione mentre effettuavano le operazioni di evacuazione sul posto”. I Media israeliani informano: “Parapendio in volo in Galilea nell’ambito della manovra militare della Divisione Galilea, che continuerà per diversi giorni”.

