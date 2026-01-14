ISRAELHAMASWAR. Gaza: nessun aiuto: si muore di freddo. Israele attacca pattuglia UNIFIL in Libano. Solidarietà all’Iran da Houthi e milizie irachene

Il Comando Centrale dell’Esercito degli Stati Uniti riferisce che il 12 gennaio è stato inaugurato un nuovo posto di comando presso il quartier generale della MEAD Joint Air Defense Initiative, che coordina la cooperazione nella difesa contro gli attacchi missilistici iraniani. Israele non viene menzionato direttamente, ma si segnala che 17 paesi partecipano al quartier generale e che si trova presso la base aerea di Al Udeid in Qatar.

Nonostante la preparazione per un intervento. In Iran, Maariv fa sapere che “Fonti militari affermano che gli Stati Uniti hanno bisogno di più tempo per assumere una posizione tale da poter attaccare l’Iran e affrontare le potenziali conseguenze, ma la valutazione israeliana rimane la stessa: gli Stati Uniti colpiranno l’Iran”. Nel frattempo il presidente Trump chiede agli iraniani di manifestare e afferma di aver cancellato gli incontri con i funzionari iraniani fino a quando non finiranno le morti in piazza in Iran.

Channel 12 informa, citando una fonte di sicurezza che comunque: “Israele è preparato militarmente e civilmente a qualsiasi sviluppo sulla scena iraniana”.

Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran, Ali Larijani risponde alle minacce di Trump: “L’affluenza odierna del popolo iraniano dimostra che questa nazione intende regolare i conti con l’America e Israele”. Ricordiamo che sono almeno due giorni che il popolo iraniano è sceso nelle piazze con proteste di contro manifestazioni contro i rivoltosi che hanno ucciso o distrutto caserme o mezzi della polizia.

L’Iran ha invitato gli ambasciatori di Regno Unito, Germania, Italia, Francia e diversi altri Paesi a guardare i video dei “rivoltosi” armati che uccidono persone e a trasmetterli ai rispettivi ministri degli Esteri.

Il Vice Capo dell’Autorità per i Media di Ansar Allah, Nasr al-Din Amer in solidarietà con Teheran afferma: “A causa dell’enorme folla di milioni di iraniani nella capitale Teheran, i giornalisti hanno dovuto usare elicotteri per riprendere parte degli assembramenti. Il popolo iraniano ha restaurato la gloria della Rivoluzione Islamica, scendendo in piazza per calpestare il sionismo e i suoi strumenti, comprese le bande di sabotatori corrotti”.

I russi hanno esortato gli americani a desistere da un attacco contro l’Iran.

In sostegno dell’Iran il Segretario Generale delle Brigate Hezbollah irachene, Abu Hussein al-Hamidawi: “Siamo al fianco dell’Iran nella buona e nella cattiva sorte e avvertiamo il nemico americano che una guerra contro l’Iran non sarà una passeggiata. Sarà un fuoco che, una volta acceso, non si spegnerà finché non avrete il naso nella polvere. Pagherete un prezzo molto più alto dei guadagni che il vostro avido padrone sta cercando”.

Mentre l’asse della Resistenza ha preparato grafiche e filmati in cui si esortano i combattenti a prepararsi a morire per combattere Israele e gli Stati Uniti.

Per quanto concerne la seconda parte dell’applicazione degli accordi di Gaza, secondo il New York Times: “Anche dopo il cessate il fuoco, Israele ha continuato a demolire Gaza. Più di 2.500 edifici sono stati distrutti, la maggior parte nelle aree sotto il suo controllo, ma anche al di fuori dei confini concordati. Interi quartieri vengono rasi al suolo in violazione del cessate il fuoco”.

Il quotidiano israeliano Yediot Ahronot riporta che il porto di Eilat sta attraversando la sua peggiore crisi della storia, a seguito di oltre due anni di attacchi Houthi nel Mar Rosso che hanno portato alla sua chiusura quasi totale. I ricavi, che avevano raggiunto i 240 milioni di shekel all’anno, sono crollati quasi a zero, mentre i Ministeri delle Finanze e dei Trasporti hanno annunciato che non rinnoveranno la concessione operativa del porto a causa del mancato rispetto delle condizioni richieste.

Il deputato libanese Kan’an, dopo la riunione della Commissione Finanze: “abbiamo finalizzato gli stanziamenti di bilancio per il 2026 approvando i bilanci per i lavori pubblici e la difesa e aggiungendo 560 miliardi di sterline libanesi per le operazioni militari nel Sud”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 13 gennaio. Tre morti in un’esplosione di residui di aggressione nel distretto di Sarwah in Yemen.

I carri armati israeliani hanno aperto il fuoco su una pattuglia di peacekeeper spagnoli di stanza nel Libano meridionale come parte della Forza interinale delle Nazioni Unite, ha riportato El Pais, citando lo Stato Maggiore della Difesa del Regno.

A Gaza Israele demolisce numerosi edifici residenziali nella città di Rafah, a sud di Gaza. L’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) riferisce che oltre 100 bambini sono stati uccisi a Gaza dal “cessate il fuoco” di ottobre.

Il direttore dell’ufficio stampa del governo di Gaza, Ismail Al-Thawabteh, sulla situazione degli sfollati e le condizioni meteorologiche avverse: “Delle 135.000 tende a Gaza, 127.000 sono ora inabitabili e si trovano ad affrontare un fronte polare estremamente freddo.

“Gli sfollati stanno sopportando un freddo gelido senza coperte o coperte sufficienti per proteggerli dal terreno umido. La crisi di coperte, coperte e ripari a Gaza è acuta e soffocante, soprattutto per le famiglie che vivono in tende logore e in aree remote e isolate.

“La carenza di coperte e di materiale per il riscaldamento supera il 70% in tutta Gaza e raggiunge livelli ancora più critici nelle aree remote. Questa crisi non è temporanea: è il risultato diretto delle politiche di distruzione totale di Israele.

“Israele ha distrutto circa il 90% delle infrastrutture, sfollato oltre 2 milioni di persone e lasciato più di 288.000 famiglie senza casa. La chiusura completa dei valichi per oltre 500 giorni, di cui oltre 220 consecutivi, e il blocco di 250.000 camion di aiuti e carburante hanno causato il peggioramento di questa carenza.

“Israele ha ripetutamente preso di mira rifugi e centri di distribuzione degli aiuti: 303 rifugi e 61 centri di distribuzione alimentare sono stati bombardati dall’inizio della guerra. La maggior parte delle famiglie sfollate non ha riscaldamento né coperte, costringendo bambini, donne e anziani a dormire per terra in tende che non li proteggono dal vento o dalla pioggia.

“La mancanza di coperte e riscaldamento ha causato decine di migliaia di casi di malattie respiratorie e infettive. 21 sfollati sono stati uccisi a causa del freddo estremo, tra cui 18 bambini nei campi profughi.

“Senza riscaldamento o biancheria da letto, con 38 ospedali distrutti e 96 centri sanitari fuori servizio, curare i malati è diventato quasi impossibile, aumentando il rischio di morte per neonati, anziani e pazienti. La sofferenza degli sfollati riflette una politica di uccisione lenta attraverso lo sfollamento forzato, la negazione di alloggi e riscaldamento e la chiusura dei valichi.

“Chiediamo un’azione internazionale urgente per fornire alloggi sicuri e riscaldamento prima che l’inverno si trasformi in un’altra stagione di morti di massa. In Cisgiordania nella zona di Hebron: uomini armati che si fingono soldati rapinano negozi”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

