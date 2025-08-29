ISRAELHAMASWAR. Gaza nel caos. Serie di raid israeliani in Libano e Siria. Intercettato razzo dallo Yemen. Qatar e Egitto sperano in un accordo. Parigi apre ambasciata in Cisgiordania

Jake Sullivan, già consigliere per la Sicurezza Nazionale di Biden: “Ho detto ai legislatori che votare per sospendere gli aiuti militari a Israele è una posizione ragionevole che sostengo”. In fatto di armi, Israele si sta muovendo verso l’adozione degli aerei americani KC-46A Pegasus, in grado di rifornire i caccia su lunghe distanze e di garantire loro una maggiore superiorità aerea. Questo passo aprirà la strada ad attacchi in profondità. Secondo fonti non verificabili in vista di prossimi attacchi in Iran.

In Israele il primo Ministro Benjamin Netanyahu durante un incontro con esponenti drusi in Galilea e nella città di Ghajar: “Non sono un ingenuo e capisco con chi abbiamo a che fare (riferendosi al governo siriano affiliato ad al-Jawlani), e quindi abbiamo usato la forza in Siria”, in riferimento agli attacchi ad as Suweida e agli eventi nella regione.

A Gerusalemme il convoglio di Netanyahu è passa vicino a una manifestazione di protesta femminile che chiede il ritorno dei prigionieri e la fine della guerra.

L’Egitto ha iniziato ad addestrare i palestinesi per inviare un contingente di 10.000 uomini a Gaza, riporta il Wall Street Journal. Le forze garantiranno la sicurezza nella Striscia di Gaza dopo la fine del conflitto nell’enclave. Il Ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty afferma che gli sforzi del Cairo e di Doha non si fermeranno e continueranno, e che le comunicazioni con le parti internazionali e regionali continueranno a fare pressione su Israele affinché accetti l’accordo sullo scambio di prigionieri basato sulla proposta e sul quadro presentato dall’inviato statunitense Steve Witkoff, nonostante la mancanza di una risposta positiva da parte di Israele e l’irrigidimento della posizione israeliana. Abdelatty ha rilasciato queste dichiarazioni in una conferenza stampa al Cairo con il suo omologo del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman.

Il primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar: |”È un peccato che non si assista ad alcuna azione da parte della comunità internazionale per fermare gli eventi a Gaza. Purtroppo, gli sforzi per fermare la guerra nella Striscia di Gaza sono stati accolti con crescente disprezzo. La comunità internazionale deve assumersi le proprie responsabilità e porre fine al blocco e alla carestia a Gaza. Lo Stato del Qatar e la Repubblica Araba d’Egitto sono determinati a raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. Senza la collaborazione e gli sforzi congiunti di Egitto e Qatar, non avremmo raggiunto il precedente accordo a Gaza. Lo sfollamento del popolo palestinese è del tutto inaccettabile, con qualsiasi pretesto. C’è intransigenza “israeliana” e continuiamo a fare pressione per un accordo. Instancabili sforzi da parte di Egitto e Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, per fermare il genocidio a Gaza e raggiungere un accordo”.

Il Portavoce delle IDF in arabo, Col. Avichai Adraei: “Negli ultimi giorni, Hamas ha diffuso false voci secondo cui non ci sarebbe spazio nella parte meridionale della Striscia. In previsione della prossima fase della guerra, vorrei chiarire che ci sono interi spazi aperti nella parte meridionale della Striscia. Lo stesso vale per i campi centrali e Mawasi. Queste aree sono prive di tende. L’IDF ha mappato queste aree e ve le sta presentando per aiutare il più possibile gli sfollati”.

Per l’Ufficio stampa palestinese: “L’esercito israeliano sta promuovendo menzogne ​​e false affermazioni e pubblicando mappe fuorvianti per sfollare forzatamente i residenti di Gaza e del nord e creare una nuova crisi umanitaria”. Secondo il Ministero della Salute a Gaza nella giornata del 28 agosto si registrano altri quattro decessi per fame e malnutrizione nelle ultime 24 ore, tra cui due bambini. Il numero totale dei morti per fame e malnutrizione è salito a 317, tra cui 121 bambini.

Radio Reshet Bet in un’intervista con il Ministro dell’Agricoltura e membro del Gabinetto israeliano, ex capo dello Shin Bet, Avi Dichter: “Gaza City, che è sotto il completo controllo di Hamas, avrebbe dovuto essere occupata all’inizio della guerra a Gaza, non dopo due anni, esattamente come accadde con l’occupazione di Ramallah e l’assedio di Yasser Arafat all’inizio dell’Operazione Scudo Difensivo in Cisgiordania nel 2002”.

“Occupare Gaza City ha significati diversi da ciò che accadde a Rafah, Khan Younis, Beit Lahia e Beit Hanoun. Il mondo non conosce queste zone; conosce meglio Gaza, per non parlare del fatto che Gaza è una città di un milione di abitanti”. Dichter si è rifiutato di commentare l’operazione di sbarco israeliana in Siria, poiché non esiste un’adesione ufficiale da parte israeliana all’operazione e quanto pubblicato a riguardo è di cronaca siriana.

Il primo Ministro italiano Giorgia Meloni, dal palco del Meeting di Rimini, condanna l’uccisione ingiustificata di giornalisti a Gaza.

In Libano, Tom Barrack annulla la sua visita nelle città di Sour e Khiam a causa delle proteste popolari che si oppongono alla visita. Il capo del Blocco Lealtà alla Resistenza, il parlamentare Mohammad Raad: “Nessun monopolio sulle armi senza sovranità”. Il Presidente Aoun ringrazia il suo omologo francese Emmanuel Macron per l’impegno profuso che ha portato all’accordo per estendere le forze internazionali (UNIFIL) fino alla fine del 2027.

Il Presidente Macron ha confermato che il piano che l’esercito dovrà sviluppare per attuare la decisione sull’esclusività degli armamenti riceverà un ampio sostegno europeo e internazionale e dovrà essere caratterizzato da precisione. Sempre dalla Francia, si apprende che Parigi sta pianificando di aprire un’ambasciata in Cisgiordania e il permesso per la Palestina di aprirne una nella capitale francese.

Dall’Iran il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, Generale di Brigata Ali Mohammad Naeini: “Il criterio principale per la vittoria in una guerra è il raggiungimento di obiettivi politici, e i nemici non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo attraverso l’aggressione. Le Guardie Rivoluzionarie dispongono di una banca dati utilizzata negli attacchi missilistici e con droni contro i nemici. Le operazioni di intelligence che abbiamo condotto all’interno dell’entità israeliana ci hanno fornito ulteriori informazioni”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 15:00 del 28 agosto. Attacco yemenita nella giornata del 28 intercettato da Israele. Risuonano le sirene al confine con l’Egitto e per infiltrazione di droni.

Le forze dell’IDF hanno effettuato nove attacchi contro strutture e veicoli del Ministero della Difesa siriano nell’area di Damasco. Nella giornata del 28 agosto droni israeliani tornano nello spazio aereo della regione di Daraa, nella Siria meridionale. Le forze israeliane si infiltrano nel villaggio di Ruwayhinah, nella campagna di Quneitra, e arrestano due giovani. 9 morti e oltre 20 feriti negli attacchi israeliani contro la Siria. Interruzione di corrente e internet nella campagna di al-Qunaitra, nel sud della Siria.

Israele ha affisso manifesti nel Libano meridionale, minacciando la gente di stare alla larga dai funzionari locali di Hezbollah nei giorni scorsi, mentre la giornata del 28 agosto è stata durissima per gli abitanti del sud del Libano bombardata pesantemente da Israele.

I Bombardamenti hanno colpito la valle del Beeka. Aerei israeliani hanno sganciato 4 bombe assordanti su un cittadino che stava ristrutturando la sua casa nella città di Kfar Kila, nel Libano meridionale, nonché su diversi giovani nel centro della città e su un veicolo municipale “Rapid” e un “pickup” colpite Khiyam, Kfarkila, Adaysit e Taybeh.

Serie di attacchi aerei contro le aree aperte di Mahmoudiyah, Jarmaq e Aishiyeh, nel Libano meridionale. I raid sono: 2 verso il fiume Khardali e uno a Mahmoudiya. I raid di Israele che hanno preso di mira Wadi al-Khardali si trovano a decine di metri dal checkpoint dell’esercito libanese. A distanza di pochi minuti secondo raid Mahmoudiyeh e Jarmaq

Raid registrati anche a Wadi Barghoz e Jabal al-Rayhan nel Libano meridionale. Serie di raid israeliani su Iqlim al-Tuffah. Alle 14:00 circa nuove esplosioni udite ora nel Libano meridionale. Un nuovo raid nell’area di Qatrani. Un attacco israeliano ha preso di mira le alture di Jabbour, nella Bekaa occidentale, secondo le prime informazioni.

Il Portavoce delle Forze di Difesa Israeliane: “L’esercito ha attaccato obiettivi terroristici nel Libano meridionale utilizzando aerei dell’aeronautica militare, prendendo di mira infrastrutture e lanciatori di Hezbollah, considerando la loro presenza una violazione degli accordi con il Libano. Ha aggiunto che l’esercito continuerà a lavorare per rimuovere qualsiasi minaccia per Israele”.

Nella città do città di Tiro è avvenuta la consegna delle armi palestinesi nel campo di Rashidieh. Si tratta delle armi in dotazione agli uomini dell’autorità palestinese che di fatto gestivano i campi profughi in Libano. Le armi ora sono in mano all’esercito libanese tra cui razzi Grad, proiettili pesanti, ordigni esplosivi e mine. La Presidenza palestinese: “Il processo di consegna delle armi dai campi in Libano sarà completato in modo sequenziale”.

Gaza continua a essere bombardata. Notizie contraddittorie e bombardamenti spingano gli sfollati a muoversi in maniera random ma in massa e spesso finiscono davanti ai carri armati. Un cecchino israeliano a Khan Yunis oggi ha sparato a un bambino che giovava in uno spazio che la famiglia usava per rifugiarsi. Secondo il Ministero della Salute di Gaza: 71 morti e 339 feriti sono arrivati ​​negli ospedali della Striscia nelle ultime 24 ore. Alle 13:30 si registrava una Interruzione di Internet in diverse aree di Gaza City.

Aerei israeliani hanno distrutto una casa in via Al-Dahshan, nella zona di Asqoula, nel quartiere di Zeitoun, a sud-est di Gaza City. Quattro morti e feriti a seguito di un bombardamento israeliano contro un’abitazione in via Al-Zawiya a Gaza City. Nel complesso medico Nasser: 6 richiedenti aiuti uccisi dalle IDF israeliane nella Striscia di Gaza meridionale. Un drone quadricottero israeliano nella giornata del 28 agosto chiedeva ai cittadini di evacuare il quartiere Sheikh Radwan di Gaza City.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

