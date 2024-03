ISRAELHAMASWAR. Fronte sud e fronte nord: Netanyahu incalza, Nasrallah frena

Nella social sfera della rete di Hamas e Hezbollah si parla molto di possibile apertura del fronte sud del Libano o nord di Israele. Hezbollah fino ad ora ha solo “tenuto in caldo”l’atmosfera. Sono stati colpiti sempre gli stessi punti e con le stesse modalità. Come a voler mantenere quegli accordi con Israele siglati prima del 7 ottobre. Molto spesso Hezbollah ha minacciato di rompere quegli accordi, ma fino ad ora non lo ha fatto.

Mentre per quanto riguarda le IDF il bilancio degli obiettivi colpiti di Hezbollah lo hanno fatto loro stessi: 4.500 obiettivi di Hezbollah colpiti, principalmente in Libano ma anche in Siria.

L’IDF stima che gli attacchi israeliani abbiano ucciso più di 300 combattenti di Hezbollah, tra cui cinque comandanti di grado elevato, e ne abbiano feriti altri 750. Negli ultimi cinque mesi, secondo l’IDF, il Comando Nord ha effettuato attacchi aerei contro più di 1.200 obiettivi e altri 3.100 obiettivi terrestri utilizzando artiglieria e carri armati.

Gli obiettivi includevano depositi di armi, edifici utilizzati da Hezbollah per gli attacchi, più di 150 posti di osservazione lungo il confine, circa 70 centri di comando dove erano riuniti gli uomini di Hezboollah e alleati, più di 50 importanti postazioni di lancio di missili e dozzine di unità che utilizzavano missili anticarro.

Sono stati colpiti anche più di 450 siti appartenenti all’unità d’élite Radwan di Hezbollah, che Israele ritiene abbia il compito di infiltrarsi potenzialmente in Israele. L’IDF rileva che alcuni dei 4.500 obiettivi di Hezbollah erano in Siria.

L’IDF afferma che i suoi “attacchi intensivi” contro Hezbollah stanno danneggiando le “capacità aeree e terrestri, così come il suo comando elevato”. “L’IDF lavora costantemente per rimuovere le forze di Hezbollah e i suoi sistemi dal Libano meridionale e ha effettuato attacchi significativi nell’area”, hanno detto i militari. L’IDF ha recentemente intensificato gli attacchi contro Baalbek nel Libano nord-orientale, una roccaforte di Hezbollah.

Ricordiamo che in questa area ci sono anche le fabbriche di droga di Hezbollah che dal Libano esportano in tutto il Medio Oriente e poi in Europa.

L’IDF afferma di essere anche “ben consapevole delle grandi e continue difficoltà dei residenti del nord”, che sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a causa degli attacchi quotidiani di Hezbollah. L’esercito “apprezza la resilienza dimostrata dai residenti” e si “impegna a continuare ad agire per una sicurezza buona e stabile”, ha affermato.

Eppure nonostante questo Hezbollah e i vertici Houti e di Hamas hanno sempre affermato di non aver ancora utilizzato il loro potenziale bellico – e questo potrebbe non essere vero, possono però contare per il rifornimento di proiettili e armi su un alleato attivo: l’Iran che fornisce armi e ancora possono contare su un alleato parzialmente attivo, la Turchia che contemporaneamente – secondo la social sfera – fornisce armi a Israele e armi a Hamas. Infine un alleato passivo e strategico, la Russia che tutto sa, ma tace perché in rotta con Israele per l’addestramento e le armi fornite a Kiev. In questo contesto forse il governo israeliano dovrebbe riflettere bene se è veramente pronto per aprire il vaso di Pandora.

Il 13 marzo a parlare il numero uno di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah che pur avendo sempre detto di essere pronto a sostenere Hamas non vuole aprire un nuovo fronte: “Siamo entrati nel sesto mese di confronto con l’aggressione a Gaza e sui fronti di sostegno in Libano, Yemen e Libano. I massimi esperti del nemico ammettono perdite strategiche e oggi, nel sesto mese, Netanyahu si alza in piedi e dichiara che se non andiamo a Rafah, perderemo la guerra”.

“Diciamo a Netanyahu che anche se andrai a Rafah, perderai la guerra e non sarai in grado di distruggere Hamas o la resistenza a Gaza, nonostante tutti i massacri. Tutte le fazioni palestinesi sono unite, e qui Hamas sta negoziando per conto di tutte loro, e sono tutti uniti, e anche la volontà di Gaza vuole la fine dell’aggressione. Hamas negozia per conto di tutte le fazioni della resistenza, ma piuttosto su tutti i fronti della resistenza, e non negozia da una posizione di debolezza, ma piuttosto impone condizioni”.

Allo stesso tempo il commissario per i reclami dell’IDF, il generale di brigata Rachel Tevet Wiesel, ha presentato al ministro della Difesa un rapporto annuale per il 2023, che copre, tra le altre cose, i primi tre mesi di guerra, da ottobre a fine dicembre.

Secondo tale report durante questi mesi, la ricezione delle richieste dei riservisti all’IDF è aumentata del 265% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, c’è stato un aumento del 100% nell’accettazione di altri gruppi di popolazione, come i civili, che normalmente non si rivolgerebbero alla Commissione.

Molte richieste ricevute dalla commissione hanno rivelato che l’IDF non ha una politica regolare riguardo al trattamento dei coniugi di soldati uccisi in guerra. Con lo scoppio delle ostilità, la commissione ha ricevuto anche confessioni da soldati dell’esercito regolare e riserve sulle carenze dell’equipaggiamento militare in varie unità: mancanza di equipaggiamento da combattimento, giubbotti antiproiettile, uniformi, equipaggiamento invernale, tende, armadi asciutti e altre cose.

La commissione ha lavorato in collaborazione con il dipartimento tecnologico e logistico dell’IDF per garantire che tutte le carenze vengano corrette. Un altro esempio lampante sono le lacune nella protezione delle basi dell’IDF: cominciarono ad arrivare richieste sulla mancanza di aree protette nelle unità militari. Dopo aver chiarito la questione, si è scoperto che a causa della mobilitazione su larga scala delle riserve all’inizio della guerra, c’erano basi dove non c’era abbastanza spazio per tutti i soldati della guardia – e solo allora sono state installate guardie aggiuntive.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

