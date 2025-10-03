ISRAELHAMASWAR. Fermata da Israele Global Sumud Flotilla, arrestati gli attivisti. Manifestazioni di protesta in tutto il mondo. Attacchi di Hamas in Cisgiordania, e tre nella Striscia di Gaza. 5 razzi contro Israele

Finisce alle 14:00 la navigazione delle 40- 43 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette in Israele per portare cibo a Gaza: oltre 443 volontari provenienti da 47 paesi sono stati arrestati dopo che la marina israeliana ha intercettato la flottiglia. Benjamin Netanyahu alle 20:30 ore italiane del 1 ottobre dichiarava: “Sono state date istruzioni di non permettere alle navi della flotta di raggiungere Gaza in nessuna circostanza.”

Già alle 11:24 l’Autorità per la Radiodiffusione Israeliana citando fonti dell’esercito affermava: “Nessuna delle navi della Flottiglia Sumud è riuscita a entrare nelle nostre acque territoriali al largo di Gaza. Una sola imbarcazione è arrivata in acque territoriali di Israele”. Solo una imbarcazione, infatti, si è avvicinata alle acque territoriali la ‘Mikeno (Al-Bireh)’ scomparsa dai radar ieri sera è ricomparsa a 9 chilometri dalle acque territoriali di Gaza. La prima ad essere intercettata è stata l’Alma. Le operazioni sono cominciate intorno alle 20:00 del 1 ottobre e sono continuate tutta la notte. Alle 22:00 erano state prese 6 delle 40 navi. Israele per fermare le navi ha usato cannoni ad acqua, e sostanze chimiche non identificate, sono state spente le telecamere sulle imbarcazioni. Alle 02:55, 30 imbarcazioni continuavano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza dalle acque territoriali. Alle 09:47 la marina israeliana affermava di avere sotto sequestro le 40 navi della Flottiglia.

Secondo Channel 13: “L’elevato numero di partecipanti al Convoglio della Fermezza ha costretto l’esercito a chiamare centinaia di soldati della marina al lavoro nella notte di Yom Kippur per controllare il convoglio e impedirgli di raggiungere Gaza”. Il blocco delle imbarcazioni ha sollevato manifestazioni di piazza in molte parti del mondo: Turchia: Istanbul, Ankara; Kayseri; Italia: Roma, Napoli, Genova, Milano, Torino, Firenze, Pisa, Livorno, Pistoia, Siena, La Spezia; Francia: Parigi; Spagna: Barcellona; Belgio: Bruxelles; Grecia: Atene; Germania: Berlino. Tunisia, Tunisi. Mauritania, Nouakchott”.

“La risposta di Israele all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 è andata oltre l’autodifesa. L’Italia è pronta a valutare l’imposizione di nuove sanzioni contro il governo israeliano in relazione alla colonizzazione del territorio in Cisgiordania”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri e Vice Primo Ministro italiano Antonio Tajani. In Italia oggi si svolge uno sciopero generale del Sindacato dei Lavoratori a causa della negligenza del governo italiano nel proteggere la flotta.

Presidente sudafricano: “L’intercettazione delle navi della Flotilla in acque internazionali al largo della costa di Gaza conferma le continue violazioni del diritto internazionale da parte di Israele”.

Dal Brasile: “Chiediamo al governo israeliano di garantire la sicurezza degli attivisti che trasportano aiuti umanitari sulla flotta diretta a Gaza”. Venezuela: Caracas “condanna il vile atto di pirateria di Israele contro la Global Sumud Flotilla”.

Il giornalista Khalil Nasrallah informa che: “In risposta alla detenzione da parte della “Marina israeliana” di due cittadini colombiani che si trovavano a bordo della “Flottiglia della Libertà” nell’esercizio del loro diritto alla solidarietà con la Palestina, il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato l’immediata cancellazione dell’accordo di libero scambio con “Israele”, accusando Netanyahu di aver commesso un nuovo crimine internazionale”. Petro ordina la partenza del diplomatico israeliano in Colombia

Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Palestina: “È una vergogna che i governi occidentali colludano nell’intercettare la Freedom Flotilla e nell’arrestare i suoi partecipanti”.

La Procura di Istanbul ha aperto un’indagine sull’arresto di 24 cittadini turchi durante l’attacco israeliano alla “Flottiglia della Libertà”. La Spagna convoca l’incaricato d’affari dell’ambasciata israeliana dopo aver intercettato la flotta umanitaria diretta a Gaza. Il primo Ministro malese Anwar Ibrahim: “Israele sta arrestando 23 malesi che si trovavano a bordo della flottiglia umanitaria diretta nella Striscia di Gaza”.

Dal Jerusalem Post: Sei miliardari americani di origine ebraica (Jan Koum, Michael Dell, Bill Ackman, Marc Benioff, Larry Ellison, Michael Bloomberg) finanziano e sostengono segretamente le guerre di Israele con miliardi di dollari, lontano dai riflettori. E ancora la deputata Marjorie Taylor Greene ha dichiarato che tutti gli influencer dei social media pagati dal governo israeliano o da qualsiasi governo straniero per promuovere gli interessi di quel paese devono registrarsi presso il Dipartimento di Giustizia ai sensi del Foreign Agents Registration Act (FARA).

Il governo canadese: resta preoccupato per l’attività iraniana sull’arricchimento del nucleare: Le attività nucleari dell’Iran rimangono una seria minaccia per la sicurezza regionale e internazionale. L’Iran sta ignorando i suoi obblighi internazionali nonostante i ripetuti appelli a limitare il suo programma nucleare a scopi pacifici. In Iran i funzionari in Iran si aspettano che l’attuale cessate il fuoco con Israele crolli e che i combattimenti riprendano presto. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha ordinato ai funzionari di nominare i propri successori per garantire la continuità del lavoro in caso di scoppio di una guerra.

Una fonte diplomatica del canale libanese MTV: “Il Libano attende la visita di Ortagus il 14 di questo mese per partecipare per la terza volta alla riunione del comitato di monitoraggio del cessate il fuoco prevista per il 15 novembre e attende le risposte ricevute da Israele. Gli aiuti statunitensi all’esercito, che ammontano a quasi 200 milioni di dollari, sono stati minacciati, ma si è cercato di riportarli sulla strada dell’approvazione e Ortagus ha contribuito a questo. Gli americani desiderano mostrare maggiori progressi annunciando operazioni militari nel sud o addirittura nel nord del Libano, ma questa questione ha le sue considerazioni e limitazioni da parte libanese. C’è un desiderio internazionale e americano, in particolare, che l’esercito attui automaticamente qualsiasi operazione richiesta dal “meccanismo”, anche se ciò richiede l’assalto a case e altro, ma l’esercito è consapevole della natura del suo lavoro. È prevista una sessione in cui l’esercito presenterà il suo primo rapporto mensile ai ministri, e il Libano cercherà di sfruttare la scadenza di tre mesi per completare il suo lavoro nel sud, con l’ambizione che Israele si ritiri in quel momento”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari. Il Portavoce dell’esercito israeliano:”L’aeronautica militare israeliana ha recentemente intercettato un drone lanciato dallo Yemen”. Alle 21:20 del 1 ottobre Lloyd’s List UK Shipping Affairs: Le sanzioni Houthi contro 13 compagnie petrolifere americane e i loro dirigenti, tra cui ExxonMobil e Chevron, aumentano la complessità della valutazione del rischio, sebbene i criteri di targeting rimangano poco chiari.

Un drone da ricognizione americano vola vicino allo Stretto di Hormuz. I siti di tracciamento del volo hanno rilevato un drone da ricognizione americano MQ-4C Triton sul Golfo Persico, vicino allo Stretto di Hormuz.

Nella giornata del due ottobre fonti siriane: “una forza israeliana avanza verso la collina di Abu Talha. Qubais vicino alla città di Koudna, nella campagna di Quneitra”

In Libano il 1 ottobre nel tardo pomeriggio un attacco con drone israeliano ha preso di mira la città di Kafra.

Nella notte della Flottiglia verso Gaza le brigate Qassam rivendicano contro Israele: attacco ad Ashdod con un missile in risposta all’attacco ai civili. Lanciati 5 razzi, l’Iron Dome ne ha intercettati 4. L’obiettivo era probabilmente la base navale israeliana di Ashdod, con l’intento di distrarre la marina dall’attacco alla flottiglia. Secondo i media israeliani: “Almeno un missile è caduto nella zona di Ashdod durante l’ultimo bombardamento”.

Avi Ashkenazi, corrispondente militare di Maariv: “Razzi, esplosivi e materiali esplosivi, Ramallah è sull’orlo di un’esplosione”. Le forze dell’esercito israeliano e dello Shin Bet hanno scoperto il 30 sera un laboratorio di armi nella città di Beitunia, vicino a Ramallah. Sono stati trovati 15 razzi in fase di produzione, ordigni esplosivi e materiali esplosivi. Gli esperti di esplosivi della Guardia di Frontiera hanno distrutto i mezzi di combattimento sul posto. Il corrispondente militare di Maariv ritiene che quanto scoperto sui mezzi di combattimento, compresi i razzi, indichi che il discorso non riguarda un’iniziativa locale, ma piuttosto sforzi diretti e finanziati per creare un’infrastruttura di qualità (razzi, granate) anche in Cisgiordania. Il die ottobre le Brigate Al-Quds – Battaglione Jenin rivendicano un attacco: “Abbiamo fatto esplodere un ordigno esplosivo contro i rinforzi militari israeliani che stavano prendendo d’assalto la città di Ya’bad, causando vittime”. Fonti palestinesi: “Veicoli militari israeliani assaltano la città di Al-Bireh, nella Cisgiordania centrale”

Ministero della Salute di Gaza: 77 morti e 222 feriti sono arrivati ​​negli ospedali della Striscia nelle ultime 24 ore a causa degli taccio di Israele. Secondo l’Ufficio stampa governativo a Gaza: Solo 1.824 camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza su 18.000 nell’ultimo mese.

L’aviazione israeliana effettua 6 raid su un isolato residenziale della famiglia “Daghmash”, nel quartiere di Sabra, a sud di Gaza City. Sono in aumento le imboscate contro i militari a Gaza City, per le trappole i combattenti di Hamas parlano anche in ebraico.

Nella giornata del 2 ottobre bombardamento israeliano sui quartieri meridionali di Gaza City. Il primo ottobre le Al-Qassam rivendicano attacchi con diversi colpi di mortaio contro raduno di soldati e veicoli presso la scuola “Rosary Sisters” nel quartiere di Tel al-Hawa, a sud di Gaza City. Nella giornata del due ottobre i media israeliani parlano di incidente della sicurezza a Gaza. Si apprende da fonti palestinesi che un grosso ordigno esplosivo è esploso in un carro armato israeliano appartenente alla 53a Brigata Corazzata a Gaza City. I feriti sono stati evacuati.

Un comunicato dell’Ospedale Al-Awda – Al-Nuseirat: “9 morti e 13 feriti nelle ultime 24 ore, a causa dei continui attacchi dell’esercito israeliano ai campi nella Striscia di Gaza centrale, oltre ai civili sfollati in via Al-Rashid mentre si dirige verso il settore meridionale”. Le Brigate Al-Quds hanno rivendicato un attacco il primo ottobre che ha distrutto un veicolo militare israeliano ordigno esplosivo di tipo (Thaqib) – che avevamo piazzato in precedenza – nella città di Al-Zahra, nella Striscia di Gaza centrale.

Bombardamento israeliano con droni nell’area di Buba, a est dell’area di Hakr al-Jami’ a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale

Ufficio stampa dei prigionieri da fonti familiari: “L’infermiera Tasneem, figlia del dottor Marwan Al-Hams, è stata rapita da una forza speciale all’interno del suo posto di lavoro in uno dei punti medici di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Si segnala che il dottor Al-Hams è stato rapito nello stesso modo lo scorso luglio, Israele gli impedisce di incontrare gli avvocati”.

Attacco al parco regionale di Mawasi a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza da parte di Israele, sono almeno 10 i morti. A questi si aggiungono 8 richiedenti aiuti uccisi mentre cercavano di raggiungere la distribuzione di alimenti.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

