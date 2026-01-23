ISRAELHAMASWAR. Fallisce il Consiglio i Pace: su 50 invitati solo 18 Paesi. Israele attacca il Libano. Tutto pronto per l’attacco all’Iran

Arabia Saudita, Turchia, Egitto, Giordania, Qatar, Pakistan e Indonesia hanno annunciato congiuntamente la loro adesione al Consiglio di Pace di Trump. Il primo Ministro italiano Giorgia Meloni: “Al momento non posso partecipare al Consiglio di Pace di Trump; ho bisogno di più tempo per studiare questo passaggio”. Viktor Orbán ha annunciato che entrerà a far parte del Consiglio per la Pace del Presidente Trump. Francia e Germania avevano già detto no.

I rappresentanti del Regno Unito non parteciperanno alla cerimonia di firma dello statuto del “Consiglio di Pace” per il governo della Striscia di Gaza, prevista a margine del Forum Economico Mondiale di Davos, ha annunciato alla BBC il Ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper. “Non saremo tra i firmatari oggi perché si tratta di un documento legale che solleva questioni più ampie”, ha dichiarato alla BBC.

La Norvegia si è rifiutata di aderire al Consiglio per la Pace di Gaza, ha dichiarato all’AFP il Segretario di Stato dell’Ufficio del Primo Ministro norvegese Kristoffer Toner. La Norvegia ritiene che le proposte di insediamento debbano essere formulate “nell’ambito delle strutture esistenti, come l’ONU”.

Oltre 50 leader mondiali hanno ricevuto un invito a unirsi al Consiglio. Secondo l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, circa 20, forse 25 paesi hanno già accettato di aderire. “Penso che più di 20, forse 25, leader mondiali abbiano già accettato l’invito”, ha osservato. In realtà solo 18 hanno firmato gli accordi di Davos sul Consiglio di Pace. Trump ha spiegato l’invito fotto a Putin al “Consiglio di Pace” come il potere e il controllo del leader russo

Putin ha commentato l’invito di Trump al Consiglio di Pace. Il Presidente ha ringraziato la sua controparte americana e ha osservato che tutte le proposte sono state sottoposte all’esame del Ministero degli Esteri russo. La decisione finale sui lavori del Consiglio di Pace verrà presa in seguito. Allo stesso tempo, la Russia è pronta a contribuire con un miliardo di dollari al futuro Consiglio di Pace, provenienti da fondi russi congelati in Occidente. La Russia potrebbe anche utilizzare questi fondi in futuro per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina.

Il contributo russo annunciato da Putin di 1 miliardo di dollari dai beni congelati richiederà lo sblocco di questi fondi negli Stati Uniti, ha affermato Peskov. Ha osservato che “non è ancora chiaro” come il contributo verrà formalizzato legalmente.

Trump il 22 gennaio mentre siglava lo statuto per il “Consiglio di Pace” ha spiegato che coopererà con l’ONU.

Nel frattempo si registra un rafforzamento delle forze in Medio Oriente: gli americani hanno inviato più di 20 aerei da rifornimento nel Regno Unito, in Spagna e in Qatar, caccia americani sono atterrati a Cipro e i sistemi di difesa aerea THAAD e Patriot sono stati schierati nel Golfo.

Trump ha anche dichiarato: “Netanyahu non voleva prendere il bombardiere B-2, dicendo che era troppo costoso per lui. Gli ho detto: ‘Prendine uno, fallo volare e vedi come bombarda’. Forse il costo non sarà un problema.”

Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, il sistema di sicurezza ha aumentato la sua prontezza per un possibile attacco americano all’Iran. L’esercito non esclude uno scenario in cui l’Aeronautica Militare colpisca l’Iran in risposta a un attacco missilistico contro Israele, ma sa che le decisioni di Trump sono imprevedibili e sottolinea che l’incertezza riguardo all’attacco è ancora elevata. Sempre i media israeliani riportano che alla luce delle tensioni, ai dipendenti di alcuni luoghi di lavoro è stato chiesto di aggiornare/rivedere le procedure di lavoro da casa.

Il 22 di gennaio Vladimir Putin e il Presidente dello Stato di Palestina Mahmoud Abbas hanno dato il via a una nuova tornata di negoziati al Cremlino.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 14:00 del 22 gennaio. Fonti Social OSINT osservano che: “La CVN 72 Abraham Lincoln in base alla sua ultima posizione e rotta segnalate, sta uscendo dal Golfo del Bengala e stia circumnavigando lo Sri Lanka verso il Mar Arabico. Si prevede che raggiungerà la sua area operativa entro il raggio d’azione dell’Iran intorno alle 10:00 del 22 gennaio. Un probabile piano d’azione prevede il dispiegamento del Lincoln Carrier Strike Group (CSG) nel Mar Arabico centrale, conducendo operazioni dalla portaerei con il supporto di aerei cisterna degli Emirati Arabi Uniti e di Al Udeid per garantire voli ininterrotti. In un’altra area, le operazioni congiunte israelo-statunitensi vedranno Israele operare dalle sue basi aeree nazionali, mentre gli Stati Uniti condurranno operazioni dalla Giordania e dallo spazio aereo siriano meridionale, estendendosi eventualmente allo spazio aereo iracheno. Inoltre, L’esercito statunitense sta simulando attacchi contro l’Iran e altri scenari negli Stati Uniti occidentali/centrali”.

L’Iran è senza internet da 13 giorni. Il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran, il generale Mohammad Pakpour, minaccia: “Abbiamo il dito sul grilletto e mettiamo in guardia Stati Uniti e Israele dal fare errori di calcolo”.

Il Comando Centrale dell’Esercito degli Stati Uniti (CENTCOM) ha lanciato un’operazione per trasferire i prigionieri dell’ISIS dalla Siria nord-orientale all’Iraq. Il 21 gennaio, 150 militanti dell’ISIS sono stati trasferiti da una struttura ad Hasakah a una struttura sicura in Iraq. In totale, potrebbero essere trasferiti fino a 7.000 prigionieri. Il Pentagono ha riferito che l’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale, ha parlato con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, invitandolo a rispettare il cessate il fuoco con i curdi e a consentire il trasferimento dei prigionieri dell’ISIS dalla Siria all’Iraq. La Turchia nel frattempo ha installato un sistema radar HTRS-100 all’aeroporto di Damasco. Il sistema, con una portata di circa 185 km, sarebbe in grado di tracciare aerei militari e limitare le operazioni dell’aeronautica militare israeliana nello spazio aereo siriano.

Fonti locali da Quneitra riferiscono che una pattuglia dell’occupazione israeliana si è infiltrata nel villaggio di Ruwayhinah, nella campagna centrale di Quneitra

Nella sera del 21 di gennaio le IDF attaccano obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. “IDF: mercoledì, i posti di osservazione delle IDF hanno identificato un drone che ha attraversato il territorio israeliano da est nel tentativo di contrabbandare armi. Dopo l’identificazione, le truppe delle IDF hanno intercettato il drone. Il drone trasportava dieci armi da fuoco. Le armi da fuoco sono state consegnate alle forze di sicurezza per ulteriori accertamenti”.

Israele in Libano ha colpito l’area di Qfour, Qanareet, per la prima volta Jarjoaa. La maggior parte, se non tutti, i recenti grandi attacchi si sono verificati nella zona settentrionale del fiume Litani, secondo fonti locali: “a sostegno del presidente e del primo ministro libanesi” e non contro Hezbollah. Attaccate anche Khrayeb e Ansra, Qana, Khirbet Selm, Kafr Shuba e Jarmaq.

Il meccanismo di incontro tra Israele e Libano non si riunisce da settimane, anche dopo che il Libano si è presentato e ha assegnato un ambasciatore civile alla sua partecipazione. Israele ha utilizzato il comitato del meccanismo finché il Libano meridionale non è stato disarmato e non ha fatto nulla per aderire al cessate il fuoco.

L’ex ministro Wadih El Khazen ha rilasciato una dichiarazione in cui si legge: “Condanniamo con la massima fermezza, rabbia e denuncia, la brutale aggressione aerea israeliana che ieri ha preso di mira le città di Qana, Khirbet Selm, Kafr Shuba e Jarmaq, in un nuovo episodio della serie di crimini sistematici che Israele sta praticando contro il Libano, il suo territorio e il suo popolo, in palese violazione della sovranità nazionale e di tutte le leggi e norme internazionali, e in un chiaro disprezzo per la vita di civili innocenti”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

