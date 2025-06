ISRAELHAMASWAR. Escalation tra Iran e Israele, imminente attacco. Netanyahu resta al governo, raggiunge accordo con gli Haredim

Funzionari israeliani affermano che le IDF sono state in stato di massima allerta per una possibile escalation con l’Iran negli ultimi giorni, Axios. Per diverse ore nella notte dell’11 giugno, gli aerei da ricognizione israeliani Nachshon Shavit (676 e 684) del 122° Squadrone dell’Aeronautica Militare israeliana hanno sorvolato il Mar Mediterraneo, tracciando il Libano meridionale, Damasco, Qalamoun e la Siria costiera fino a Latakia e Tartus. Queste piattaforme a lungo raggio possono penetrare in profondità in Siria e persino raccogliere informazioni sull’Iran. Alcuni voli sono nascosti ai siti di tracciamento a causa del disturbo GPS.

Altri movimenti aerei militari in Medio Oriente: Aerei AWACS NATO E-3A Sentry sulla Turchia; Drone da ricognizione NATO RQ-4D Phoenix nel Mar Nero e in Siria; Aereo di sorveglianza britannico Shadow R1 di ritorno da Gaza; Aereo da trasporto statunitense C-17A in rotta verso la base aerea di Muwaffaq Salti, Giordania.

Le immagini satellitari scattate il 9 giugno della base navale di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, a circa 3.200 km dall’Iran, mostrano quattro bombardieri strategici B-52H, oltre ad almeno sei cacciabombardieri F-15E Strike Eagle, sei aerei cisterna KC-135 e un aereo da trasporto pesante C-5M

Una fonte iraniana ha dichiarato ad Al-Mayadeen: “Washington, sotto l’influenza della lobby israeliana, sta cercando di dimostrare uno stato di prontezza al combattimento presso le sue basi militari e le sue missioni diplomatiche. L’obiettivo di Washington è fare pressione sull’Iran affinché faccia concessioni nei colloqui sul nucleare e accetti la proposta americana. Non ci sono segnali concreti che la regione si stia dirigendo verso un’escalation militare tra Iran e Stati Uniti. Israele sta cercando di trascinare gli Stati Uniti in uno scontro militare con l’Iran, ma al momento ciò è improbabile”.

Comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran: “La nostra Marina è pronta a respingere qualsiasi minaccia e ad affrontare qualsiasi scenario”.

Secondo NBC: “Israele si prepara ad attaccare l’Iran nei prossimi giorni senza l’aiuto degli Stati Uniti”. Un alto funzionario iraniano ha dichiarato al New York Times che il governo e l’esercito iraniani si sono incontrati per discutere una risposta a un possibile attacco israeliano all’Iran. Secondo la pubblicazione, Teheran sta pianificando una risposta che includerebbe un contrattacco immediato contro Israele con il lancio di centinaia di missili balistici.

Il ministro degli Esteri dell’Oman ha confermato ufficialmente che il sesto round di colloqui sull’accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti si terrà domenica a Muscat.

Un funzionario israeliano: “Seguendo le istruzioni del Primo Ministro Netanyahu, il Ministro Dermer e il capo del Mossad si recheranno oggi per colloqui con l’inviato Witkoff in vista del prossimo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di chiarire ulteriormente la posizione di Israele”.

L’esercito iraniano ha iniziato le esercitazioni militari. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, il Maggiore Generale Mohammad Hossein Bagheri, ha annunciato l’avvio delle manovre militari “Armed Forces Power”. Queste esercitazioni si svolgono al di fuori dei tempi precedentemente previsti nell’agenda ufficiale delle forze armate iraniane, a indicare una mobilitazione urgente ed eccezionale.

Non solo, l’Iran, ha iniziato a pubblicare parte delle centinaia di migliaia di documenti trapelati in suo possesso, che rivelano uno stretto coordinamento tra il capo dell’AIEA Rafael Grossi e Israele. I documenti – secondo l’Iran – suggeriscono che Grossi abbia agito sotto diretto ordine israeliano.

Per la prima volta da molti mesi, Israele ha permesso l’ingresso di camion con aiuti umanitari direttamente nella parte settentrionale della Striscia di Gaza questa notte. Gli aiuti, composti da 56 camion, sono stati consegnati attraverso il “valico di Zikim” e con l’approvazione del livello politico del Paese.

Nel frattempo gli Stati Uniti d’America stanno evacuando il loro personale non essenziale dall’Iraq.

L’Ufficio per il Commercio Marittimo del Regno Unito (UKMTO) ha emesso un insolito avviso per il Golfo Persico, il Golfo di Oman e lo Stretto di Hormuz, affermando di essere “preso atto delle crescenti tensioni nella regione, che potrebbero portare a un’escalation delle attività militari con un impatto diretto sui marittimi”.

Channel 12 ha riferito che ora la coalizione di Netanyahu ora include 66 membri nella Knesset. Il disegno di legge sullo scioglimento della Knesset, proposto dai partiti di opposizione, cade dopo che i partiti haredim si sono ritirati dal voto a favore del rovesciamento del governo Netanyahu. Il disegno di legge per lo scioglimento della Knesset non è passato. Solo 53 membri lo hanno sostenuto. Secondo il regolamento della Knesset, non può essere ripresentato prima di sei mesi, a meno che non si verifichi un “cambiamento delle circostanze” che induca il Presidente della Knesset ad abbreviare tale periodo, a condizione che 61 membri della Knesset sostengano questa opzione.

I partiti haredim hanno concordato con il Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset, Yuli Edelstein, una formula per la coscrizione obbligatoria per il servizio nell’esercito. I principi della legge si basano sull’imposizione della coscrizione obbligatoria per la fascia d’età compresa tra 18 e 26 anni come legge temporanea (ordine di emergenza) con possibilità di proroga.

L’obiettivo è di arruolare 4.800 persone nel primo anno e 5.700 nel secondo anno, con l’obiettivo di raggiungere il 50% della coorte annuale entro cinque anni. – I circoli haredim hanno affermato che le sanzioni che dovrebbero entrare in vigore immediatamente se la legge viene promulgata servono in realtà ai rabbini che non vogliono incoraggiare a lavorare o studiare, mentre ciò che accadrà dopo un anno è vago e sconosciuto.

La giornalista israeliana Dafna Liel ha affermato che il grande risultato per gli haredim è il ripristino dei bilanci degli istituti religiosi e che, se il 75% degli obiettivi non verrà raggiunto dopo un anno, i bilanci verranno ritirati e, se il tasso di raggiungimento sarà inferiore, verranno ridotti proporzionalmente in base al livello di impegno per raggiungere gli obiettivi. Gli haredim presumono che dopo un anno saranno in grado di negoziare nuovamente la legge. I partiti haredi sono considerati alleati di Netanyahu dopo gli incentivi che ha offerto loro attraverso i bilanci, nonostante il loro rifiuto di impegnarsi nel servizio militare dopo il suo successo nel convincerli a passare dall’alleanza con la sinistra sionista a quella con la destra.

Fonti della delegazione negoziale di Hamas hanno dichiarato ad Al Jazeera: “Negli ultimi giorni sono state discusse diverse idee con i mediatori in merito all’accordo di cessate il fuoco. Ciò che i media israeliani e l’ufficio di Netanyahu riportano sui dettagli dei negoziati è falso”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 12 giugno. Dal Libano si apprende che un attacco aereo ha colpito il cortile della casa che circonda il municipio di Beit Lif, un morto e tre feriti. Un drone israeliano ha sganciato 5 bombe a Ramyeh. Bengala sulla città di Markaba, nel Libano meridionale. Un drone ha preso di mira un’abitazione ad Aita al-Shaab, senza causare feriti. Esercito libanese: Un ufficiale e due soldati sono rimasti feriti a seguito dell’esplosione di munizioni rimaste dall’aggressione nemica israeliana mentre le trasportavano per cure mediche nella zona di Ainata-Bint Jbeil. Un drone israeliano ha sganciato una bomba sonora verso Dhayra, nel Libano meridionale.

Diversi edifici sono stati evacuati dopo un incendio scoppiato a Gerusalemme e quattro aerei antincendio stanno cercando di spegnerlo. Sospetta minaccia aerea nella regione della Galilea occidentale. L’esercito israeliano sta indagando sulla questione e non ci sono istruzioni particolari. I coloni attaccano la città di Mikhmas, a nord di Gerusalemme, aggrediscono l’attivista straniero Eric e danno fuoco alle terre dei cittadini.

Allerta di evacuazione a tutti i presenti nei quartieri di Rawda, Città Vecchia e Tuffah, in case e rifugi, nei blocchi 606, 607, 714, 718, 719, 720, 722, 1803. Le Forze di Difesa stanno operando con la massima intensità per distruggere capacità e organizzazioni. Le Forze di Difesa risponderanno rigorosamente a ogni lancio di razzi da ogni area. Scontri a fuoco e di artiglieria e bombardamenti nella Striscia di Gaza settentrionale tra le IDF e Hamas.

Attacco a una casa della famiglia Al-Barsh in Old Gaza Street a Jabalia al-Balad, nella parte settentrionale della Striscia. Nel pomeriggio si intensificano i bombardamenti su Jabalia al-Balad.

Due soldati dell’IDF sono rimasti moderatamente feriti in uno scontro a fuoco con un uomo armato a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, questa mattina. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

In Cisgiordania a Tulkarem continuano le distruzioni di abitazioni da parte delle IDF.

L’esercito Israeliano supporta i coloni nel loro attacco alla città di Beita, a sud di Nablus, e ostacola le cure di un giovane sul posto, riportano fonti palestinesi.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

