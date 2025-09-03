ISRAELHAMASWAR. Erzog incontra Papa Leone Roma. Erdogan condanna l’esclusione dell’ANP dall’ONU. Malessere tra i riservisti IDF che si addestrano per entrare e Gaza City

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero rivedere urgentemente la loro decisione di revocare i visti ai funzionari palestinesi e impedire loro di partecipare a un incontro di leader mondiali alle Nazioni Unite questo mese a New York.

La scorsa settimana Washington ha dichiarato che non avrebbe permesso al presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas e ad altri di recarsi a New York, dove diversi alleati degli Stati Uniti sono pronti a riconoscere la Palestina come Stato.

La decisione “non rientra nella ragion d’essere delle Nazioni Unite”, ha dichiarato Erdogan ai giornalisti durante un volo di ritorno dalla Cina, secondo quanto riportato dal suo ufficio martedì. “La decisione deve essere urgentemente rivista. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite esiste per discutere i problemi del mondo e trovare soluzioni”.

“L’assenza della delegazione palestinese all’Assemblea Generale non farebbe che compiacere Israele”, ha aggiunto Erdogan. “Ciò che ci si aspetta dagli Stati Uniti è che dicano ‘stop’ ai massacri e alla crudeltà di Israele”.

Decine di migliaia di riservisti hanno iniziato a presentarsi in servizio martedì in vista di una nuova offensiva israeliana a Gaza City, che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu vuole accelerare, nonostante gli avvertimenti dei vertici. Una riunione del gabinetto di sicurezza tenutasi domenica scorsa ha visto accesi scambi di battute tra Netanyahu e i suoi ministri, che vogliono proseguire con l’offensiva su Gaza City, e il capo militare Eyal Zamir, che ha esortato i politici a raggiungere un accordo di cessate il fuoco.

Zamir ha affermato che la campagna metterà in pericolo gli ostaggi e metterà ulteriormente a dura prova l’esercito, già sovraccarico di forze, secondo quattro ministri e due ufficiali militari presenti alla riunione ripresi da Reuters. La radio dell’esercito israeliano ha dichiarato che circa 40.000 riservisti si presenteranno in servizio martedì per l’offensiva di Gaza City. L’esercito ha affermato di essersi preparato logisticamente all’arrivo dei riservisti in vista dell’offensiva.

La ragione principale dei militari era la necessità di più tempo per gli sforzi umanitari. Ma recenti sondaggi hanno mostrato che una parte dei riservisti è insoddisfatta dei piani del governo, e alcuni hanno preso l’insolita iniziativa di accusare apertamente il governo di non avere una strategia coesa, un piano postbellico per Gaza o parametri di vittoria chiari.

Netanyahu terrà una riunione consultiva sulla “situazione in Cisgiordania”. i24 News ha riportato: Il primo Ministro Benjamin Netanyahu terrà giovedì delle consultazioni sulla situazione in Cisgiordania

Il senatore statunitense Lindsey Graham ha minacciato di paralizzare economicamente uno dei principali alleati europei degli Stati Uniti, la Norvegia.

Lindsey Graham ha lanciato una serie di attacchi sui social media contro la Norvegia dopo che il fondo sovrano del paese ha smesso di finanziare la società statunitense Caterpillar, che ha venduto migliaia di bulldozer ed escavatori a Israele, che ha demolito migliaia di case a Gaza e in Cisgiordania.

Graham ritiene che il rifiuto della Norvegia di finanziare un’azienda americana che sostiene attivamente la macchina bellica israeliana sia “offensivo” e “miope” e che la Norvegia debba essere punita.

L’equipaggio della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza è tornato di nuovo a Barcellona a causa del mare in tempesta

“Abbiamo effettuato una prova in mare e poi siamo tornati in porto per permettere alla tempesta di passare” – ha confermato la Global Sumud Flotilla Mission, affermando che i venti erano intorno ai 56 km/h

Il presidente israeliano Isaac Herzog si recherà in Vaticano giovedì per incontrare Papa Leone XIII, che ha recentemente intensificato i suoi appelli per la fine della guerra a Gaza.

La visita di un giorno avviene su invito del Papa, ha dichiarato l’ufficio di Herzog in una nota martedì.

Il presidente incontrerà anche il Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin, capo della diplomazia vaticana, e visiterà l’Archivio e la Biblioteca Vaticana, ha aggiunto.

“Al centro dei loro incontri ci saranno gli sforzi per ottenere il rilascio degli ostaggi, la lotta contro l’antisemitismo globale e la salvaguardia delle comunità cristiane in Medio Oriente, oltre a discussioni su altre questioni politiche”, ha affermato la presidenza israeliana.

Papa Leone la scorsa settimana ha lanciato un “forte appello” per porre fine al conflitto che dura da quasi due anni tra Israele e Hamas, chiedendo un cessate il fuoco permanente, il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza e la fornitura di aiuti umanitari.

Ed ecco un rapido sguardo sulla linea del fronte.

L’AIEA scopre tracce di uranio impoverito nei siti siriani bombardati da Israele: “Israele ha ripetutamente utilizzato munizioni vietate a livello internazionale durante le sue guerre a Gaza, in Libano e in Iran”.

Alcune fonti social palestinesi riportano che sono 69 le vittime fatte dagli atacchi israeliani su Gaza, tra cui 15 persone in attesa di aiuti; altre parlano di 86 persone sono state uccise nei recenti attacchi israeliani a Gaza e decine di altre sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore, hanno dichiarato le autorità sanitarie locali. Tra i decessi segnalati martedì figurano cinque persone uccise mentre aspettavano in coda per il cibo nel sud, nove uccise in un attacco contro un appartamento e sette uccise dal fuoco di un carro armato israeliano.

IDF annuncia che “si stanno preparando all’accoglienza dei riservisti in vista dell’Operazione “Gideon’s Chariots II”. Negli ultimi giorni, le IDF hanno svolto preparativi logistici e operativi in ​​vista di operazioni di combattimento estese e della mobilitazione su larga scala dei riservisti.

Tre distinti attacchi aerei avrebbero ucciso 26 persone in totale in case alla periferia di Gaza City, dove le forze armate israeliane hanno intensificato i bombardamenti aerei e terrestri in preparazione all’espansione dei combattimenti.

Altri tredici palestinesi, tra cui tre bambini, sono morti di malnutrizione e fame a Gaza nelle ultime 24 ore, ha dichiarato martedì il Ministero della Salute del territorio, portando il numero ufficiale di decessi per tali cause ad almeno 361, inclusi 130 bambini, la stragrande maggioranza nelle ultime settimane.

Israele contesta i dati sui decessi per fame forniti dal Ministero della Salute del governo di Gaza guidato da Hamas, sostenendo che i decessi siano dovuti ad altre cause mediche.

Il portavoce dell’IDF in arabo ha invia un messaggio ai residenti della Striscia di Gaza, in vista dell’espansione delle attività militari a Gaza City, in cui ricorda che a Mawasi, Khan Yunis, ci sono buoni servizi in termini di cibo, acqua e assistenza medica.

Le fonti social palestinesi riferiscono che i droni dell’IDF hanno sganciato bombe incendiarie la sera del 1° settembre su tende nell’area del mercato del quartiere Sheikh Radwan, nella parte settentrionale di Gaza City, un’area che è già stata evacuata e dovrebbe essere vuota.

Inoltre, le stesse fonti palestinesi segnalano 7 morti in un attacco contro un’abitazione nel quartiere di Sheikh Radwan la notte del 1° settembre, oltre ad altri 10 morti in un attacco contro un edificio di fronte allo stadio “Al-Wehda” nel quartiere di Tel al-Hawa, nella parte occidentale di Gaza City. I palestinesi poi segnalano attacchi dell’IDF nel quartiere di Sabra a Gaza City. Inoltre, i palestinesi segnalano 11 morti in un attacco a un edificio di tre piani appartenente alla famiglia Alaf nel quartiere di Daraj a Gaza City.

Nella mattinata di martedì segnalato da diverse fonti social un drone verso Israele poi intercettato: “le IAF hanno intercettato un drone lanciato dallo Yemen prima di entrare in territorio israeliano. Non sono state attivate le sirene. L’ufficio del Portavoce dell’IDF commenta la notizia in questo modo: “Poco tempo fa, l’Aeronautica Militare ha intercettato un drone lanciato dallo Yemen prima che entrasse nel territorio dello Stato di Israele.

Non sono stati attivati ​​allarmi in conformità con le politiche”.

IDF stila un elenco delle “mancate” risposte degli Houthi all’uccisione di gran parte del governo Houthi del 28 agosto 2025 a Sana’a:

1. Due missili balistici caduti durante il volo – non hanno richiesto l’intercettazione e non hanno attivato allarmi (30-31 agosto 2025).

2. Lancio di un missile balistico verso una nave mercantile: il missile è caduto in acqua senza causare danni (1.9.25).

3. Lancio di un UAV verso Israele: intercettato senza far scattare l’allarme in Israele (1.9.25).

4. Lancio di 2 missili balistici verso Israele: sono caduti durante il tragitto e non hanno fatto scattare l’allarme (2.9.25).

5. Lancio di un UAV verso Israele: intercettato senza far scattare l’allarme (2.9.25).

Stavolta nel Libano meridionale, sarebbe stato colpita una colonna del genio nella serata del 1° settembre. L’IDF annuncia di aver colpito due veicoli del genio impegnati nel ripristino delle infrastrutture “terroristiche” di Hezbollah a Yaroun e Rabeh al-Thalathine.

L’esercito libanese in una detonazione controllata di missili e bombe nella zona di Hermel, nel nord-est del Libano.

I media di Gaza riportano che Muhammad Samir Abdallah Al-Kahlout, fratello di Hudhayfa Al-Kahlout/Abu Ubaida, portavoce dell’ala militare di Hamas ucciso recentemente in un bombardamento, è stato detenuto da Israele nella prigione di Ofer almeno da aprile di quest’anno, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Shehab.

