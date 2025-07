ISRAELHAMASWAR. Egitto: continuano i saccheggi degli aiuti umanitari. Ultimo tentativo per i negoziati, poi sarà annessione di Gaza. Israele si prepara all’escalation in Yemen o Iran 

L’Ufficio del primo Ministro israeliano riferisce che il primo Ministro Benjamin Netanyahu ha parlato il 28 luglio sera con il presidente russo Vladimir Putin. La conversazione tra i leader ha riguardato il tema dell’Iran, e la Siria. Secondo i rumors, Israele e gli Stati Uniti si preparano ad attaccare o gli Houthi o di nuovo l’Iran.

Il Telegraph riporta che il primo Ministro britannico Keir Starmer presenterà nei prossimi giorni un piano ai suoi alleati negli Stati Uniti, in Europa e nel mondo arabo per porre fine alla guerra a Gaza, che include anche il riconoscimento di uno stato palestinese. IlMinistero degli Esteri del Qatar ha riferito che il primo Ministro e il ministro degli Esteri hanno discusso con il ministro degli Esteri francese gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.

Fonti diplomatiche di Euronews riferiscono chel’Unione Europea ha messo all’ordine del giorno la proposta di sospendere la partecipazione di Israele al programma di ricerca Horizon, dopo che Israele non ha rispettato la sua parte dell’accordo con l’Unione per aumentare gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Israele ha risposto che si sente indignato.

Il governo olandese convoca l’ambasciatore israeliano per una nota sulla situazione a Gaza. I Paesi Bassi hanno deciso di vietare l’ingresso nel loro territorio ai ministri Ben-Gvir e Smotrich.

Si apprende dai media israeliani che popola riunione del Mini-Gabinetto è stato deciso: “L’ultima opportunità per i mediatori, o Israele deciderà di annettere territori a Gaza”. Il Mini-Gabinetto ha discusso anche “il piano operativo dell’esercito israeliano, inclusa l’occupazione della Striscia di Gaza. Se non si raggiungerà un accordo, Israele inizierà ad annettere aree della Striscia di Gaza”.

Briefing del Ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ai media internazionali: “Buongiorno. Stiamo assistendo a una campagna distorta di pressione internazionale contro Israele negli ultimi giorni. Questa campagna alimenta l’ondata di antisemitismo a cui stiamo assistendo.Quando chiedono: porre fine a questa guerra. Cosa significa veramente? Porre fine alla guerra mentre Hamas rimane al potere a Gaza. Sarà una tragedia sia per gli israeliani che per i palestinesi. Questo è il motivo per cui hanno preso gli ostaggi in primo luogo: Per cercare di imporre la loro volontà a Israele. Non accadrà. Non importa quanta pressione venga esercitata su Israele”.

E ancora ha detto: “Secondo obiettivo di questa campagna distorta: Un tentativo di imporre a Israele uno stato terrorista palestinese. Il Ministro degli Esteri francese ha dichiarato ieri a New York che l’Europa deve fare pressione su Israele affinché accetti una “soluzione a due stati”. Creare uno stato palestinese oggi significa creare uno stato di Hamas. Uno stato jihadista. Non accadrà. Siamo consapevoli del fatto che oggi ci sono paesi in Europa con enormi popolazioni musulmane. A volte, ciò influenza le politiche dei loro governi. Ma questo non può e non porterà Israele al suicidio. Non permetteremo a uno stato terroristico jihadista di esistere nel cuore della nostra antica patria”. […] Israele non sarà la Cecoslovacchia del XXI secolo. Non sacrificheremo la nostra stessa esistenza per il bene dei paesi che stanno cercando di pacificare”.

In risposta il Ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide: “Ciò che sta accadendo a Gaza è una macchia sulla fronte dell’umanità e il massacro deve cessare. La guerra deve cessare e gli aiuti umanitari devono poter entrare nella Striscia di Gaza. La Corte Internazionale di Giustizia ha affermato la necessità di porre fine all’occupazione israeliana e la politica di espansione degli insediamenti rappresenta una flagrante violazione del diritto internazionale. Non vendiamo armi a Israele e abbiamo criminalizzato alcune attività praticate nei territori occupati. Abbiamo riconosciuto lo Stato palestinese e devono essere adottate misure internazionali concrete per ampliare l’ambito del riconoscimento. Abbiamo annunciato un sostegno di 20 milioni di dollari per sostenere l’Autorità Nazionale Palestinese e Israele. Bisogna porre fine alla violenza dei coloni e al indebolimento delle capacità dell’Autorità”.

Itamar Ben-Gvir in risposta alla decisione dei Paesi Bassi: “Anche se mi fosse vietato l’ingresso in tutta Europa, continuerò a lavorare per “Israele” e a chiedere la “soppressione” di Hamas e a fornire supporto ai nostri soldati. Abbiamo bisogno dell’occupazione completa della Striscia di Gaza, dell’incoraggiamento alla migrazione volontaria e della repressione di Hamas”.

Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth: “L’esercito ha recentemente licenziato un ufficiale di riserva che ricopriva la carica di vice comandante di compagnia dopo che si era rifiutato di svolgere una missione nell’asse di Morag, nella Striscia di Gaza meridionale”.

Il Rappresentante di Hamas in Yemen: “Hamas ha accettato la proposta dei mediatori e ha chiesto chiarimenti su alcune disposizioni relative all’aspetto umanitario e alle mappe. La posizione dei mediatori era positiva, ma l’America l’ha respinta prima del rifiuto di Israele. L’America sta cercando di guadagnare tempo e imporre ulteriori uccisioni e carestie al nostro popolo attraverso le sue contraddizioni nel dossier dei negoziati. Qualsiasi accordo deve portare a un cessate il fuoco, all’ingresso di aiuti e al ritiro del nemico da Gaza”.

Netanyahu alle famiglie dei prigionieri israeliani: “Non cessiamo i nostri tentativi, ma c’è un ostacolo: Hamas, che insiste sul suo rifiuto. Hamas persiste nel rifiutare l’accordo. Hamas ne rispetta le condizioni. Faremo di tutto per riportare indietro i rapiti”.

Il membro della Knesset Ariel Kallner (Likud): “Dobbiamo interrompere la consegna di aiuti a Gaza. Nessuno lì ha fame; sono ben nutriti e in buona salute. Nulla di ciò che viene detto è vero: sono tutte bugie e calunnie. Dobbiamo dire agli abitanti di Gaza: non c’è cibo nel nord di Gaza, c’è cibo nel sud. Spostatevi a sud e riceverete cibo e assistenza. Chi sceglie di rimanere nel nord, lo faremo morire di fame”.

Gli aerei da trasporto militare Lockheed C-130H dell’Aeronautica Militare Giordana stanno attualmente lanciando aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza.

Secondo The Economist: “I decessi a Gaza nei centri di aiuto sono aumentati di oltre 8 volte tra maggio e giugno L’aumento di oltre 8 volte dei decessi nei centri di aiuto ha coinciso con l’inizio delle operazioni della Gaza Humanitarian Foundation. 800 palestinesi a Gaza sono stati uccisi a giugno mentre cercavano di procurarsi cibo. Immagini satellitari e mappe mostrano come ricevere aiuti a Gaza sia diventato mortale”.

Il portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari a Gaza: Dobbiamo aprire tutti i valichi e garantire il flusso degli aiuti, e rimuovere tutte le restrizioni imposte al nostro lavoro”.La maggior parte degli aiuti forniti dall’Egitto alla Striscia di Gaza viene rubata. “Una fonte del Comitato Egiziano che opera nella Striscia di Gaza ha rivelato al quotidiano Al-Araby Al-Jadeed che una parte significativa degli aiuti umanitari egiziani entrati nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom non ha raggiunto i magazzini di distribuzione, ma è stata invece rubata e venduta nei mercati”.

La fonte ha aggiunto che, dei 130 camion entrati ieri attraverso il valico di Kerem Shalom, solo 37 sono stati effettivamente ricevuti dal Comitato Egiziano e dalla Mezzaluna Rossa Palestinese. La fonte ha indicato che Israele ha riconsegnato 20 camion al valico di Rafah e ha lasciato i rimanenti nell’area di valico senza consentire loro di entrare nella Striscia.

La fonte ha confermato che tutti i camion usciti dal valico israeliano sono stati oggetto di furti sistematici nell’area dell’asse Morag (che separa Rafah da Khan Younis) nella Striscia di Gaza meridionale e che il carico, che includeva cesti di cibo, farina e articoli per la cura della persona, è stato rubato da gruppi sconosciuti ed è comparso nei mercati locali di Gaza, dove è stato venduto apertamente ai palestinesi.

Ed ora un aggiornamento degli scenari aggiornato alle ore 16 del 29 luglio. Calibrazione completa di equipaggiamento militare sulla Cisgiordania e Gerusalemme. Sembra che Israele si stia preparando a una drammatica escalation contro lo Yemen o l’Iran, ancora una volta.

Un volo di ricognizione sionista a bassissima quota su Beit Yahoun, Kounine e le aree circostanti nel Libano meridionale. Due droni Israelaini sorvolano la regione di Tuffah e ancora sorvoli su: Bint Jbeil – Al-Kharayeb – Al-Zrariyeh – Adloun – Al-Rayhan – Al-Aishiyeh – Al-Jbour – Al-Jarmaq – Adsheet – Shaqra – Al-Mahmoudiyeh – Al-Zahrani – Haboush – Al-Sarfand – Maarakeh – Tierdebba – Wadi Jilo – Al-Bazouriyeh – Abu Al-Aswad – Al-Qasimiyeh – Beirut.

Aerei armati hanno sorvolato a bassissima quota la città di Tiro e i suoi dintorni per circa tre ore.

Le IDF demoliscono strutture nel quartiere di Ain al-Loza nella città di Silwan, a Gerusalemme occupata.

Voli a bassa quota di elicotteri nello spazio aereo dei settori settentrionale e centrale. Le Brigate Ansar hanno rivendicato un bombardamento con colpi di mortaio in coordinamento con le Brigate Al-Quds, prendendo di mira un raduno di soldati di occupazione nei pressi di Tel al-Mintar, nel quartiere di Shujaiyya. Ambulanze trasportano i feriti in attesa di soccorsi vicino a Netzarim.

Volo di diversi elicotteri sullo spazio aereo dei campi di al-Bureij, al-Nuseirat, Deir al-Balah e al-Maghazi. Attentato nella Striscia di Gaza Centrale. Nella notte volo di un gran numero di quadricotteri nello spazio aereo generale del campo di Nuseirat. Bombardamento aereo da parte di elicotteri in concomitanza con le operazioni di demolizione condotte dall'”esercito” israeliano nella Striscia di Gaza orientale.

L’artiglieria IDF prende di mira le aree settentrionali del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. L’Ospedale di Al-Awda: “30 morti nei bombardamenti israeliani del 28 sera sulle case del New Camp a nord di Nuseirat, nella Striscia centrale”. Altri 8 morti registrati il 29 mattina nello stesso ospedale. Intensi bombardamenti di artiglieria IDF hanno preso di mira nella mattina del 29 le aree settentrionali del campo di Al-Bureij

Immagini mostrano l’accumulo di corpi fuori dall’unità di refrigerazione dell’obitorio del Nasser Medical Complex a Khan Younis, dopo che i frigoriferi sono stati riempiti di corpi di persone uccise nei bombardamenti contro i residenti della Striscia di Gaza meridionale.

Elicotteri delle IDF hanno effettuano un attacco aereo su Gaza City mentre venivano distrutti edifici. Bombardamento di artiglieria sui quartieri di Zeitoun e Shuja’iyya a est di Gaza City. Attacco aereo da parte di elicotteri IDF a ovest della città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Un ufficiale ucciso e un soldato ferito nell’esplosione di un ordigno esplosivo a sud di Gaza

La città di Jenin e il suo accampamento entrano nel loro 191° giorno consecutivo di invasione in corso. La città di Tulkarem e i suoi campi entrano oggi nel loro 185° giorno consecutivo di invasione continua. Le forze IDF assaltano il campo profughi di Jalazoun a nord di Ramallah e iniziano a perquisire e razziare diverse abitazioni.

