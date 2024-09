ISRAELHAMASWAR. Egitto a USA: inutile parlare di dialogo se Netanyahu non rinuncia a Philadelphia. Gallant: ci prepariamo all’invasione del Libano

Gli Stati Uniti hanno chiesto all’Egitto di aiutare a creare un summit per i negoziati di cessate il fuoco, ma gli egiziani hanno detto di no perché sono contrariati per il comportamento di Netanyahu e la sua insistenza a rimanere nel corridoio Philadelphia.

Netanyahu afferma di apprezzare le relazioni pacifiche con l’Egitto, ma allo stesso tempo pensa che il controllo israeliano dell’asse di Philadelphia sia essenziale per la sicurezza di Israele. Con questo in mente, un accordo è quasi impossibile. Hamas non vuole firmare una resa, Israele vuole un accordo di resa.

Il Sudafrica ha tempo fino al 28 ottobre per presentare le sue argomentazioni per continuare il suo caso accusando Israele di genocidio presso la Corte internazionale di giustizia. Mentre Israele incarica il Congresso degli Stati Uniti di fare pressione sul Sudafrica affinché abbandoni il caso di genocidio della Corte internazionale di giustizia.

Resta alta la tensione ai confini giordani, l’esercito israeliano ha sventato un tentativo di contrabbandare 74 armi dalla Giordania alla Cisgiordania. Altri tentativi sono stati sventati di recente dalla Giordania, mentre l’Iran e Hezbollah continuano a tentare di armare la resistenza lì. Il gruppo della Resistenza Islamica giordana è già stato formato e si è detto pronto a intervenire.

Il capo della fazione fedele alla resistenza islamica nel parlamento libanese, Mohamed Raad, ha detto che il collasso di Israele è vicino e ha affermato che la decisione di Hezbollah di aprire un fronte a sostegno di Gaza è una misura preventiva per proteggere Libano.

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha parlato alle truppe durante un’esercitazione che simulava un’offensiva di terra in Libano: ”Il centro di gravità si sta spostando a nord, stiamo per completare le nostre missioni a sud, ma abbiamo un compito qui che non è stato portato a termine, e questa missione è quella di cambiare la situazione della sicurezza e riportare i residenti alle loro case”. Il ministro aggiunge che “Queste istruzioni che state aspettando, le ho date a sud (Gaza) e ho visto le forze all’opera, verremo anche qui e dovreste essere preparati e pronti a portare a termine questa missione”. Ha continuato dicendo che stanno lavorando per finire di addestrare tutte le brigate che sarebbero necessarie per un’invasione di terra del Libano.

Ed ora uno sguardo ai fronti tra Israele Hamas Hezbollah aggiornati alle ore 15.00 del 10 di settembre.

Nella mattina del 10 settembre si registra un assassinio mirato israeliano che ha avuto luogo nel villaggio di Sebgheen nella provincia occidentale di Beqaa. Un morto e due feriti. Si tratta di comandanti delle Radawan. L’attacco è avvenuto a circa 40 km dalla zona di confine. Un violento attacco aereo ha preso di mira la città di Nabatieh, la capitale della provincia di Nabatieh, diversi attacchi di droni su un appartamento nel quartiere di Kasar. L’attacco in città, riferiscono fonti palestinesi è probabilmente un’aggressione israeliana in rappresaglia all’incidente di ieri a Nahareyah. La città di Nabatieh è una grande area provinciale non evacuata, ed è stata in gran parte al sicuro dalla guerra.

Nella giornata del 9 di settembre Hezbollah ha rivendicato un totale di 10 attacchi contro Israele Nord, l’ultimo a Metulla. Nella giornata del 10 di settembre le IDF segnalano sirene suonate a Za’rit e Shomera, a Meron e al kibbutz Sasa, Si registra un attacco anche al monte Monte Meron. Si segnalano interruzioni di corrente come conseguenza dei bombardamenti di Hezbollah, 30 razzi sono lanciati dal Libano in questi settori del nord di Israele. Incendi sviluppatisi a seguito degli attacchi.

Sempre il 10 settembre ritornano gli attacchi contro insediamento a Metulla.

A Gaza le IDF durante la notte, in seguito a informazioni d’intelligence dell’IDF, l’IAF hanno condotto un attacco contro elementi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo incorporato nell’area umanitaria di Khan Yunis. Tra gli uccisi da Israele: Samer Ismail Khadr Abu Daqqa, capo dell’unità aerea di Hamas nella Striscia di Gaza. Inoltre, Osama Tabesh, capo del dipartimento di osservazione e obiettivi nel quartier generale dell’intelligence militare di Hamas, e Ayman Mabhouh, un altro elemento di alto rango di Hamas, sono stati colpiti durante l’operazione. “Tutti erano coinvolti nell’esecuzione del massacro del 7 ottobre e hanno recentemente operato per svolgere attività terroristiche contro l’IDF e lo Stato di Israele”.

Riprende l’operazione Campi estivi dell’IDF nella Samaria settentrionale: le forze israeliane tornano a combattere nel campo profughi di Tulkarem.

