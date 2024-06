ISRAELHAMASWAR. Ecco l’Arsenale di Hezbollah

Sembra avvicinarsi sempre di più la possibilità di un conflitto aperto tra Israele ed Hezbollah in territorio libanese. Hassna Nasrallah ha detto che il Partito di Dio è in grado di colpire ogni parte di Israele. Con che arsenale?

Gli Hezbollah libanesi hanno ampliato il loro arsenale nelle ostilità in corso con Israele. Hassan Nasdallah ha affermato che il gruppo ha ottenuto nuove armi. Non le ha indicate, ma ha detto che “emergeranno sul campo”. L’ultimo contrasto di Hezbollah con Israele, che sta infuriando parallelamente alla guerra di Gaza, ha sollevato preoccupazioni per un’ulteriore escalation tra due realtà che hanno avuto il loro ultimo scontro sul campo nel 2006.

Vediamo che arsenale potrebbe avere il gruppo di Hassan Nasrallah.

Secondo il World Factbook della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti, la forza militare di Hezbollah è sostenuta da oltre 150.000 missili e razzi di vario tipo e gittata.

Hezbollah afferma di avere razzi in grado di colpire tutte le zone di Israele. Molti di loro non sono guidati, ma dispone anche di missili di precisione, droni e missili anticarro, antiaerei e antinave.

Il principale sostenitore e fornitore di armi di Hezbollah è l’Iran. Teheran invierebbe armi al gruppo via terra attraverso l’Iraq e la Siria, entrambi paesi del Medio Oriente con cui l’Iran ha stretti legami e influenza. Molte delle armi del gruppo musulmano sciita sono modelli iraniani, russi o cinesi.

Nasrallah ha detto che nel 2021 il gruppo conta 100.000 combattenti. Il CIA World Factbook afferma che nel 2022 si stimano fino a 45.000 combattenti, suddivisi tra circa 20.000 a tempo pieno e 25.000 di riserva.

Hezbollah ha utilizzato ampiamente missili anticarro guidati nella guerra del 2006. Ha utilizzato nuovamente razzi guidati nelle ultime ostilità. Questi includono il Kornet di fabbricazione russa, riporta Reuters.

Hezbollah ha anche utilizzato un missile guidato di fabbricazione iraniana noto come “al-Mas”, secondo al-Mayadeen.

Un rapporto dell’Alma Center, ad aprile descriveva l’al-Mas come un’arma anticarro che può colpire bersagli oltre la linea di vista seguendo una traiettoria ad arco, consentendogli di colpire dall’alto.

Il missile fa parte di una famiglia di armi prodotte dall’Iran attraverso il reverse engineering sulla base della famiglia di missili israeliani Spike, afferma il rapporto. Ha affermato che il missile era un “prodotto di punta” dell’industria della difesa iraniana in possesso di Hezbollah.

Hezbollah ha dichiarato il 6 giugno di aver sparato contro un aereo da guerra israeliano. Una fonte vicina al suo arsenale ha detto che era la prima volta che il gruppo lo faceva, definendolo una pietra miliare, pur rifiutandosi di identificare l’arma utilizzata.

Durante questo conflitto Hezbollah ha anche abbattuto droni israeliani utilizzando missili terra-aria.

Il primo incidente del genere è avvenuto il 29 ottobre, quando Hezbollah per la prima volta ha affermato di aver utilizzato armi antiaeree che si pensava da tempo possedessero.

Da allora Hezbollah ha utilizzato tali missili più volte, abbattendo i droni israeliani Hermes 450 e Hermes 900.

Hezbollah ha ripetutamente lanciato droni esplosivi unidirezionali, anche in alcuni dei suoi attacchi più complicati. Ne ha lanciati alcuni per distrarre le difese aeree israeliane, mentre droni carichi di esplosivi venivano lanciati contro obiettivi.

Più recentemente, il gruppo ha annunciato attacchi che utilizzano droni che sganciano bombe e tornano in Libano, invece di limitarsi a volare verso i loro obiettivi.

I droni di Hezbollah includono quelli che si dice siano i modelli Ayoub e Mersad assemblati localmente, che secondo gli analisti sono economici e relativamente facili da produrre.

Da ultimo, ha usato inazione droni FPV contro obiettivi dell’Iron Dome israeliano.

I razzi non guidati costituivano la maggior parte dell’arsenale missilistico di Hezbollah nell’ultima guerra con Israele nel 2006, quando il gruppo ne lanciò circa 4.000 contro Israele – per lo più missili in stile Katyusha di fabbricazione russa con una gittata fino a 30 km.

Nasrallah ha affermato che il più grande cambiamento nell’arsenale di Hezbollah dal 2006 è l’espansione dei suoi sistemi di guida di precisione.

Nel 2022, ha affermato che Hezbollah aveva la capacità in Libano di aggiornare migliaia di razzi con sistemi di guida per trasformarli in missili di precisione.

Hezbollah dispone di modelli iraniani, come i razzi Raad (tuono in arabo), Fajr (alba) e Zilzal (terremoto), che hanno un carico utile più potente e una portata più lunga rispetto ai Katyusha.

I razzi lanciati da Hezbollah contro Israele durante il conflitto di Gaza da ottobre includono missili Katyusha e Burkan (vulcano) con un carico esplosivo di 300-500 kg.

I suoi razzi Falaq 2 di fabbricazione iraniana, utilizzati per la prima volta l’8 giugno, potrebbero trasportare una testata più grande del Falaq 1 utilizzato in passato.

Accennando ai danni che avrebbe potuto causare, nel 2016 Nasrallah minacciò velatamente che Hezbollah avrebbe potuto colpire i serbatoi di stoccaggio dell’ammoniaca nella città portuale di Haifa, nel nord di Israele, dicendo che il risultato sarebbe stato “come una bomba nucleare”.

Hezbollah ha dimostrato per la prima volta di possedere missili antinave nel 2006, quando ha colpito una nave da guerra israeliana a 16 km dalla costa, uccidendo quattro membri del personale israeliano e danneggiando la nave.

Dalla guerra del 2006, Hezbollah avrebbe acquisito il missile antinave Yakhont di fabbricazione russa con una gittata di 300 km; Hezbollah non ha confermato di possedere l’arma.

Hezbollah ha anche trasmesso video che, a quanto pare, mostrano altri missili antinave dello stesso tipo utilizzati nel 2006.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

