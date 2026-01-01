ISRAELHAMASWAR. Due mesi ad Hamas per disarmarsi. Il Day After per Gaza inizia il 15 gennaio. IDF si prepara per nuova guerra. Gli Houthi minacciano il Somaliland e Israele

Il presidente degli Stati Uniti Trump ha informato il primo ministro israeliano Netanyahu che il piano “Day After” per Gaza entrerà in vigore il 15 gennaio 2026. Questo piano include l’istituzione di un organismo di controllo internazionale, che Trump dovrebbe presiedere personalmente, in preparazione dell’assunzione del controllo da parte di Hamas nelle prossime settimane.

Trump e Netanyahu hanno festeggiato il Capodanno insieme a Mar-a-Lago. Trump ha affermato che lui e Netanyahu hanno discusso di Gaza e di altri cinque dossier chiave durante i colloqui. Ha anche sottolineato i colloqui costruttivi con il presidente russo Vladimir Putin sulle forze internazionali nella regione e sulle relazioni con la Siria.

Netanyahu e Trump hanno concordato di dare ad Hamas due mesi per disarmare. In una intervista di Netanyahu a Fox News: “Israele è uscito dalla guerra su sette fronti che ci è stata imposta come il Paese più forte del Medio Oriente. Hamas ha ancora circa 20.000 uomini armati con decine di migliaia di fucili Kalashnikov. Recupereremo i resti dell’ultimo ostaggio a Gaza con ogni mezzo necessario. Non vogliamo un’escalation con l’Iran, ma se oserà prenderci di mira, le conseguenze saranno catastrofiche per lui”.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno ulteriori sanzioni contro l’Iran. “L’Iran potrebbe presto essere in grado di colpire le città statunitensi con armi nucleari”, avverte Netanyahu durante il suo viaggio negli Stati Uniti. In Iran, nel frattempo, continuano le nomine all’interno dei Pasdaran in sostituzione dei deceduti e dei licenziati: il Generale di Brigata Ahmad Vahidi è stato nominato Vice Comandante in Capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dall’Ayatollah Khamenei.

Secondo Israel Hayom, ex alti funzionari del governo siriano del regime di Assad hanno visitato Israele all’inizio di questo mese, incontrando funzionari dell’intelligence israeliana. Tra i funzionari di Assad c’erano l’ex capo dell’intelligence militare siriana Kamal al-Hasan e Abu Ali Khadr, un ricco uomo d’affari vicino ad Assad. Hanno chiesto a Israele di sostenere un progetto separatista alawita e di “proteggere” la popolazione alawita sulla costa siriana. Sostengono il declino dell’influenza della Russia nella regione e si sono quindi rivolti a Tel Aviv.

Israele ha vietato a oltre due dozzine di organizzazioni umanitarie di operare a Gaza per non aver soddisfatto i requisiti di controllo israeliani, tra cui l’organizzazione di fama mondiale Medici Senza Frontiere. Israele ha accusato questi gruppi di potenziale cooperazione o collaborazione con Hamas.

Infine, Netanyahu e Trump hanno concordato che la ricostruzione inizierà prima a Rafah. I consiglieri di Trump stanno facendo pressione su Netanyahu affinché riapra il valico di Rafah in entrambe le direzioni. Le discussioni sul passaggio alla Fase Due dell’accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele inizieranno dopo la restituzione del corpo dell’ultimo ostaggio israeliano deceduto, fa sapere Canale 12 di Israele.

Il gruppo di hacker filo-iraniano Handala ha annunciato il 28 dicembre di aver hackerato il telefono di Tzachi Braverman, capo di gabinetto del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Gli hacker hanno dichiarato che pubblicheranno nuove informazioni che collegano Braverman al Qatargate. Lo scandalo ruota attorno a due consiglieri di Netanyahu che avrebbero lavorato per conto del Qatar per l’agenzia di pubbliche relazioni Perception, guidata da Yisrael Einhorn, ex responsabile della campagna elettorale del premier. Un’indagine sulla vicenda è iniziata in Israele all’inizio di quest’anno.

In seguito, il gruppo ha fatto trapelare foto e video, nonché file dalla rubrica di Braverman, presumibilmente contenenti numeri di telefono di alti funzionari e altri membri della cerchia ristretta di Netanyahu, tra cui la moglie del premier, Sara Netanyahu.

Ed ora uno sguardo gli scenari militari. Per tutto il 30 dicembre sono continuate ad emergere segnalazioni di interruzioni a diverse reti internet in Israele. Un attacco informatico ha preso di mira i fornitori di telecomunicazioni israeliani Partner e Cellcom, causando diffuse interruzioni nella trasmissione e nei servizi internet in Israele, con un impatto su circa il 90% della copertura di rete.

Il leader di Ansar Allah avverte i funzionari del Somaliland: la presenza israeliana sarà trattata come un obiettivo militare. Sayyid Abdul‑Malik Badr al‑Din al‑Houthi, leader del movimento yemenita Ansar Allah, ha rilasciato una dichiarazione sui recenti sviluppi in Somalia e sul riconoscimento del Somaliland da parte di Israele, descrivendo l’iniziativa come un tentativo di dividere la Somalia e destabilizzare gli stati africani e la regione del Mar Rosso. Al-Houthi ha sottolineato che la Ummah islamica deve rispondere a tali azioni, avvertendo che la negligenza avrebbe permesso il successo dei piani israeliani.

Ha inoltre avvertito che qualsiasi presenza israeliana in Somalia costituisce una minaccia per la Somalia stessa, lo Yemen e la sicurezza regionale. Di conseguenza, ha dichiarato che le forze israeliane in Somaliland o nel Puntland sarebbero considerate obiettivi militari legittimi per le forze armate yemenite. Il messaggio rappresenta un avvertimento diretto sia alle autorità del Somaliland che a Israele, segnalando che in qualsiasi futuro conflitto, le forze israeliane nella regione potrebbero diventare obiettivi di attacchi missilistici e droni yemeniti.

Un portavoce della coalizione araba a guida saudita nello Yemen meridionale ha diffuso il filmato dell’attacco notturno al porto di Mukalla. Il 30 d i dicembre sono continuati gli scontri tra la coalizione tribale sostenuta dall’Arabia Saudita e le Forze d’élite Hadrami sostenute dagli Emirati Arabi Uniti

I combattimenti persistono nella valle di Khurd, nell’Hadramaut meridionale, dove i combattenti della coalizione tribale allineati con l’Arabia Saudita sono circondati dalle forze meridionali fedeli agli Emirati Arabi Uniti. Secondo alcune fonti, almeno quattro membri delle Forze d’élite Hadrami sono stati uccisi negli scontri.

Gli aerei da guerra sauditi hanno a condotto attacchi aerei su aree aperte e disabitate come monito per le forze allineate con gli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di scoraggiare ulteriori attacchi e avanzamenti nell’Hadramaut.

Il 31 dicembre gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato il ritiro volontario dallo Yemen. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, in una dichiarazione in risposta all’annuncio del governo yemenita di porre fine alla cooperazione, ha annunciato il ritiro volontario delle sue rimanenti squadre antiterrorismo dallo Yemen.

Il Ministero ha confermato che le forze emiratine erano attive dal 2015 come parte della coalizione araba a sostegno del governo deposto dello Yemen. Ha osservato che gli Emirati Arabi Uniti hanno formalmente cessato la loro presenza militare nel 2019, dopo aver adempiuto ai compiti concordati, con solo un numero limitato di squadre specializzate rimaste.

Sebbene la dichiarazione segni formalmente la fine del ruolo militare degli Emirati Arabi Uniti in Yemen, Abu Dhabi continua a esercitare influenza sugli sviluppi nel sud e nell’est del Paese. I leader del Consiglio di Transizione Meridionale hanno duramente criticato la decisione di Rashad al-Alimi, definendola illegittima. Gli sforzi per aprire la strada alla dichiarazione di secessione dello Yemen meridionale sono ancora in corso, con gli Emirati Arabi Uniti in attesa di un più ampio sostegno internazionale prima di riprendere il dialogo più diretto con la questione yemenita.

Il Governatore di Hadramawt, Salem Al-Khanbashi: “Le forze emiratine hanno iniziato a ritirarsi da tutte le loro posizioni, sia nei governatorati di Hadramawt che di Shabwa”.

A causa degli scontri su larga scala di questa settimana con gli alawiti pro-Assad, le forze governative siriane hanno imposto il coprifuoco nella città di Latakia.

Dopo una pausa nei voli, un insolito volo della Royal Air Force britannica nel profondo del Libano ha raggiunto la periferia di Homs e la campagna di Damasco, con i più recenti sistemi aerei: Un velivolo a lungo raggio, progettato per scopi di intelligence, sorveglianza e ricognizione General Atomics MQ-9 Protector RG Mk 1, Sistema aereo a pilotaggio remoto (RPAS). Le operazioni avanzate di monitoraggio dell’intelligence sono concentrate nelle profondità del Libano e della Siria centrale. Dal governatorato di Baalbek/Hermel in Libano alla Siria occidentale Bekaa. Dalle campagne meridionali di Homs e Qalamoun alle campagne di Damasco

Le forze israeliane avanzano nelle aree della campagna di Quneitra, nel sud della Sirya

Il 30 dicembre, dispiegamento dell’esercito libanese attorno al luogo della consegna delle armi palestinesi alla periferia di Ain al-Hilweh e misure di sicurezza rafforzate. Tre camion dell’esercito libanese sono entrati nel campo di Ain al-Hilweh, segnalando l’inizio della procedura di consegna delle armi. È prevista una dichiarazione di un funzionario di Fatah al termine della procedura. La spedizione di armi che Fatah ha consegnato all’esercito ad Ain al-Hilweh includeva un lanciamissili con 16 missili, 10 mitragliatrici DShK e una certa quantità di munizioni.

In una dichiarazione dell’Esercito libanese si legge: “Proseguendo il processo di ricezione di armi dai campi palestinesi in varie regioni del Libano, l’esercito ha ricevuto una quantità di armi palestinesi da Campo di Ain al-Hilweh, in coordinamento con le autorità palestinesi competenti. Questa operazione ha coinvolto vari tipi di armi e munizioni, che sono state ricevute dalle unità militari specializzate per l’ispezione e ulteriori azioni”.

Una forza UNIFIL è attualmente presente a Tell al-Miyazin, con vista sul fiume Litani. Alla periferia della città di Deir Sian, equipaggiati con binocoli, è in corso un’operazione di ricognizione e monitoraggio nell’area circostante la collina.

Il 30 e 31 dicembre aerei da guerra israeliani colpiscono il Libano meridionale, Beirut e la valle del Bekaa. I bombardamenti dell’artiglieria israeliana prendono di mira l’area tra le città di Rmeish e Aita al-Shaab, nel Libano meridionale. Sorvoli intensivi con elicotteri EVO MAX 4N su Adissa, Houla, Markaba, Rabaa al-Thalathin, Blida, Khiam, Kfarkela, Qantara, Deir Mimas, Burj al-Muluk, Shebaa, Habbarieh, Kfar Shuba, Libano meridionale

Una forza israeliana è penetrata a 1600 metri dal valico di confine più vicino e a 1400 metri dalla nuova posizione, e ha fatto saltare in aria una casa nella città di Houla, nel Libano meridionale. Un aereo israeliano ha sganciato una bomba su un escavatore nella città di Aita al-Shaab.

“Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, sta preparando l’esercito israeliano per una guerra imminente. Durante l’incontro con i vertici delle IDF, ha rivelato i piani per migliorare la prontezza, addestrare le unità, ripristinare la prontezza delle armi e ripristinare la disciplina e la leadership professionale”, fonte Ma’ariv.

Cinque veicoli incendiati nel Negev. Secondo un alto funzionario di polizia, l’incidente è stato un atto di vendetta compiuto dai beduini in risposta alle attività del ministro estremista Ben-Gvir nella regione di Tarabin.

Raid militare israeliano nel sud di Jenin. Le forze israeliane hanno fatto irruzione nella città di Jaba, situata a sud di Jenin, nella Cisgiordania, arrestando diversi residenti palestinesi. Le truppe hanno trasformato una delle case in una base temporanea, dove hanno trasferito i detenuti e avviato le procedure di interrogatorio.

Escalation israeliana a Gaza: intensi bombardamenti di artiglieria, aerei ed elicotteri. Il 31 dicembre, le forze israeliane hanno lanciato bombardamenti di artiglieria accompagnati da pesanti colpi di arma da fuoco da veicoli militari a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Contemporaneamente, l’aviazione ha effettuato un attacco aereo su Rafah, mentre veicoli hanno aperto il fuoco verso le aree sud-orientali dei campi profughi di Bureij e Maghazi, nella Striscia di Gaza centrale, in una continua escalation su diversi fronti. Anche gli elicotteri israeliani hanno intensificato i loro attacchi su Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/