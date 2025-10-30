ISRAELHAMASWAR. Dopo 91 morti, le IDF ritornano al cessate il fuoco e arrestano i rilasciati grazie all’accordo con Hamas. Tre corpi di israeliani ritorneranno ai familiari. Netanyahu va a processo

Torna la calma a Gaza dopo una notte di bombardamenti da parte di Israele contro complessi ospedalieri, aree al dopo fuori della riga gialla da Israele stabilita per il cessate il fuoco. Il nuovo cessate il fuoco è entrato in vigore intorno alle 10:00 del mattino.

A causare l’ira del governo israeliano l’uccisione di un militare a Rafah colpito da cecchini. Hamas ha detto di non essere responsabile dell’accaduto.

Axios: “Un funzionario statunitense ha detto agli israeliani che Washington non vede una violazione dell’accordo da parte di Hamas che giustifichi una risposta”. JD Vance sulla violazione israeliana della tregua a Gaza: “Il cessate il fuoco sta tenendo”, ma “ciò non significa che non ci saranno piccole scaramucce qua e là”.

Nel frattempo si apprende dall’Agenzia Saba, citando fonti di sicurezza: “La leadership degli Emirati Arabi Uniti ha nominato ufficiali che si recheranno a Gaza per 45 giorni per addestrare mercenari affiliati a Israele sui metodi di guerra moderna. Tra questi ufficiali ci sono quelli che lavorano nella Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti. Lo scopo degli ufficiali degli Emirati Arabi Uniti che si recano a Gaza è svolgere gli stessi compiti che svolgono in Yemen, gestendo mercenari affiliati al nemico all’interno della Striscia di Gaza. La gestione dei mercenari a Gaza inizia con il reclutamento e la mobilitazione, per poi formare brigate e squadre che partecipino alla guerra di Israele contro Hamas a Gaza.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) riferiscono di aver sventato il 28 mattina un tentativo di introdurre clandestinamente fucili d’assalto AK-103 in Israele dall’Egitto utilizzando un drone. Le IDF hanno recuperato il drone dopo che aveva attraversato il confine ed era stato abbattuto. Il drone trasportava due fucili d’assalto e munizioni, ha affermato l’IDF. Nell’ultimo anno, ci sono stati diversi tentativi di contrabbandare armi e droga attraverso il confine egiziano utilizzando droni.

Nella giornata del 29 ottobre Il portavoce dell’esercito di Israele annuncia la morte del Sergente (Riservista) Ivy (Yona Ephraim) Feldbaum, un combattente dell’unità di cecchini, a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale, ieri. Il Sito ebraico Walla: “L’esercito non ha conferme che l’operazione di Rafah sia stata condotta su decisione della leadership di Hamas. Secondo le stime dell’esercito, un gruppo di combattenti della resistenza è rimasto isolato all’interno di uno dei tunnel per lungo tempo e, quando le forze dell’esercito di Israele si sono avvicinate, hanno deciso di uscire e di attaccare le forze”.

Questo ha dato a Israele il la per attaccare Gaza, Khan Yunis altre località della Striscia. Il Ministro della Difesa, Israel Katz: “Abbiamo preso di mira decine di strutture militari e assassinato decine di leader di Hamas nell’attacco militare di ieri. Gli attacchi condotti dall’esercito sono stati una risposta all’attacco ai suoi soldati e alla palese violazione dell’accordo sulla restituzione delle salme. Nessuna immunità per i leader di Hamas e la mano che tende ai nostri soldati verrà tagliata. L’esercito ha ricevuto l’ordine di agire con forza contro ogni obiettivo di Hamas e questa sarà la situazione in futuro. Chiunque attacchi i soldati dell’esercito e violi gli accordi pagherà un prezzo elevato”

Ben Gvir: “Se Netanyahu decide di rinunciare all’obiettivo di smantellare Hamas continuando […] con la politica precedente al 7 ottobre, questo governo non avrà il diritto di rimanere”.

Nel frattempo sale la tensione tra partiti al governo per oggi indetta manifestazione degli ultra ortodossi che protestano controlla legge della coscrizione obbligatoria per studenti religiosi.

Infine, restando in Israele, l’Autorità per la radiodiffusione ebraica: “La Corte centrale ha deciso di riunirsi 4 volte a settimana – a partire dal mese prossimo – per esaminare le accuse di corruzione contro il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. La corte ha quindi respinto la richiesta del collegio difensivo di non tenere 4 sessioni settimanali per Netanyahu, senza chiarire il numero di sessioni proposte dal collegio difensivo”.

Hamas ha recuperato il corpo di un ostaggio israeliano dalla stessa casa in cui Israele ha effettuato l'”operazione Arnon” l’8 giugno 2024, un attacco in cui hanno perso la vita oltre 270 civili palestinesi. Hamas aveva affermato che Israele aveva ucciso tre ostaggi quel giorno, uno dei quali aveva la cittadinanza americana, ma Israele lo ha negato. Con questo ritrovamento, è ora chiaro che Israele ha effettivamente ucciso degli ostaggi durante l’operazione, sostenuta dagli Stati Uniti. Nella giornata del 29 ottobre si apprende che altri due corpi saranno restituiti a Israele per la prova del DNA.

Un funzionario statunitense ad Al Jazeera: “Localizzare i corpi degli ostaggi israeliani a Gaza è un compito arduo, rappresenta una sfida e richiede tempo. Il Centro di Coordinamento Civile-Militare ha svolto un ruolo fondamentale nel consentire alle squadre tecniche egiziane di entrare a Gaza per recuperare i corpi. L’accordo di cessate il fuoco rimane valido a Gaza e continuiamo a lavorare per attuare il piano di pace del Presidente Trump. Il piano di pace a Gaza dovrà affrontare delle sfide e il governo degli Stati Uniti sta compiendo grandi sforzi per progredire. Il processo di transizione verso una pace duratura a Gaza è difficile dopo due anni di conflitto. Altri partner internazionali contribuiranno al lavoro del Centro di Coordinamento nei prossimi giorni. 19 organizzazioni civili internazionali sono attualmente rappresentate nel Centro di Coordinamento di Gaza. Rappresentanti di 12 paesi, tra cui gli Stati Uniti, stanno attualmente lavorando presso il Centro di Coordinamento di Gaza.

“Non saremo soddisfatti finché non sarà ristabilita la stabilità a Gaza, non sarà insediato un governo civile e non saranno compiuti progressi verso la pace. Abbiamo monitorato l’ingresso di oltre 600 camion di aiuti umanitari a Gaza ogni giorno nell’ultima settimana”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato allegre 16:00 del 29 ottobre. Dal Libano si apprende che l’esercito regolare ha fatto esplodere i depositi di armi di Hezbollah. Ironicamente si afferma che erano così tantida lasciare l’esercito senza esplosivi.

Cinque soldati israeliani hanno cercato di intercettare un veicolo dell’esercito libanese mentre passava vicino al cimitero inglese tra Bastara e Majidiyeh, oggetto di colpi di arma da fuoco dopo l’avanzata in territorio libanese. Continua in Libano al caccia ai generali di Assad rifugiatisi tra gli uomini di Hezbollah.

In Siria nel sud tra Darra e Quneita e as Suwaida la costruzione di avamposti israeliani e istallazioni di telecamere di sorveglianza, s trade sotto controllo di Israele. Uno dei siti di Israele è stato circondato da mine antiuomo a protezione del sito.

Una notte difficile vissuta dagli abitanti di Gaza a causa dei bombardamenti israeliani. Ci sarebbero stati 91 morti e altre 983 persone sono morte in attesa del permesso rilasciare la Striscia di Gaza per ricevere le cure necessarie. La ricerca dei feriti continua a mani nude non essendoci strumenti per l’estrazione dei feriti da sottile macerie.

Le milizie dei coloni israeliani stanno intimidendo e molestando i contadini palestinesi, costringendoli ad abbandonare i loro uliveti nel villaggio di Jurish, a sud di Nablus, nell’ambito di una campagna di molestie quotidiane che mira a cacciare i palestinesi dalle loro terre.

Secondo fonti palestinesi, IDF ha condotto una vasta campagna di arresti nel campo di Dheisheh a Betlemme, prendendo di mira 50 palestinesi, la maggior parte dei quali sono prigionieri rilasciati.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/