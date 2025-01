ISRAELHAMASWAR. Detenuti e Rapiti: Israele e Hamas negoziati in stagnazione. Bombardata tutta la striscia di Gaza. Libano sud: Israele si insedia a  Beit Lif

A partire dal 25 dicembre si è affievolita la fiamma della speranza sui negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi. Hamas: “I negoziati per il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri procedono seriamente a Doha, con la mediazione del Qatar e dell’Egitto, e il movimento ha mostrato responsabilità e flessibilità. Tuttavia, l’occupazione ha posto nuove questioni e condizioni relative al ritiro, al cessate il fuoco, ai prigionieri e al ritorno dei prigionieri sfollati, il che ha ritardato il raggiungimento dell’accordo disponibile”. Il comunicato è stato pubblicato anche in lingua ebraica.

Centinaia di persone hanno manifestato e bloccato la strada che porta al ministero della Difesa di Tel Aviv per chiedere il completamento dell’accordo sullo scambio di prigionieri.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz durante una visita all’Asse Filadelfia a Gaza: “Il controllo della sicurezza nella Striscia di Gaza rimarrà nelle mani dell’IDF – qui non ci sarà Hamas al potere e qui non ci sarà Hamas militare. Lo faremo anche garantire che ci siano cuscinetti nelle zone della Striscia di Gaza e posizioni di controllo – e su questo lavoreremo per rilasciare a casa tutti i rapiti e prendere una decisione su Hamas.

Il 26 dicembre il Corrispondente del canale israeliano Kan: “I negoziati per lo scambio non sono falliti, ma sono in una fase di stagnazione. Siamo vicini a raggiungere un accordo”, “questo è quanto hanno affermato diverse parti coinvolte nei negoziati”.

Il 27 dicembre sono stati rilasciati circa 25 prigionieri, la maggior parte dei quali provenienti dalla Striscia di Gaza settentrionale, che sono stati arrestati durante l’operazione militare nella Striscia di Gaza settentrionale. Il Ministro Ophir Sofer: “Non è possibile restituire 100 prigionieri tramite operazioni militari. Abbiamo bisogno di un accordo adeguato, dobbiamo compiere molti sforzi per restituirli”.

La Casa Bianca mantiene ottimismo sulla questione di prigionieri/rapiti: “crediamo di essere vicini a raggiungere un accordo e continueremo a lavorare per raggiungerlo” Secondo un sondaggio di Channel 12: il 47% ritiene che il motivo per cui non si è raggiunto un accordo sia la paura di Netanyahu del crollo del suo governo.

Amnon Lord, un giornalista e scrittore israeliano noto per le sue idee politiche di destra, in un articolo su Israel Hayom: “Qualche giorno fa ho visitato la Striscia di Gaza e, da quanto ho intuito, l’esercito israeliano non ha sottovalutato la possibilità di raggiungere un accordo di scambio e ha iniziato a prepararsi per questa questione e per il ritiro dalla Striscia di Gaza”.

Hamas pubblica in ebraico il suo comunicato stampa in cui conferma che l’occupazione ha posto nuove condizioni, provocando il rinvio dell’accordo.

Secondo Israeli Broadcasting Authority: Hamas il 31 dicembre ha richiesto una tregua di una settimana che non includa il ritorno dei prigionieri. In Risposta Israel Katz, ministro della Difesa israeliano ha detto che :”Se Hamas non consentirà il rilascio degli ostaggi, subirà colpi di una portata mai vista da molto tempo”. Purtroppo il 1 gennaio un prigioniero israeliano si è tolto la vita. Abu Hamza, portavoce militare delle Brigate Al-Quds in un comunicato ha detto: “L’equipe medica è riuscita a salvare la vita del prigioniero che aveva tentato il suicidio a causa del suo stato psicologico dopo che il governo Netanyahu aveva imposto nuove condizioni che hanno portato al fallimento e al ritardo dei negoziati per il suo rilascio”.

“Tre giorni fa, una delle nostre équipe mediche si è occupata di un tentativo di suicidio da parte di un prigioniero di uno dei gruppi delle Brigate Al-Quds. Il prigioniero israeliano che tentò il suicidio doveva essere rilasciato come parte del gruppo di prigionieri che soddisfacevano le condizioni e gli standard della prima fase dell’accordo di scambio con Israele”. A seguito di questo incidente, le Brigate di Gerusalemme hanno deciso di rafforzare le procedure di guardia e sicurezza per i prigionieri.

Secondo la testata i24 “I colloqui di cessate il fuoco tra Israele e Hamas sono giunti a un punto morto”. Più ottimista Benny Gantz che ha riferito a Yedioth Ahronoth: “Occorre concludere un accordo per il ritorno delle persone sequestrate, anche se per tappe, in modo da non lasciare indietro nessuno di loro”. Il leader di Hamas Musa Abu Marzouk ha detto ad Al-Arabi Al-Jadeed: “Questa volta ci sono grandi possibilità per il successo dei negoziati”.

Il primo gennaio, l’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato le sue dimissioni dal parlamento. Gallant era stato licenziato dal governo a novembre da Netanyahu, dopo mesi di disaccordi sulla condotta della guerra contro Hamas a Gaza, ma aveva mantenuto il suo seggio come membro eletto della Knesset. “Così come sul campo di battaglia, così è nel servizio pubblico. Ci sono momenti in cui bisogna fermarsi, valutare e scegliere una direzione per raggiungere gli obiettivi”, ha affermato Gallant in una dichiarazione televisiva.

Ed ora uno sguardo ai fronti su cui Israele sta ancora operando aggiornato alle ore 14:30 del 2 gennaio.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar sul nuovo governo in Siria: “Una banda terroristica che era a Idlib e ha preso il controllo della capitale Damasco – Il mondo vuole vederli come un governo nuovo e stabile perché i paesi vogliono riportare i rifugiati sul loro territorio in Siria – È un governo islamico”. Nel frattempo le elezioni in Siria potrebbero essere posticipate di 4 anni. Una conferenza nazionale per discutere il futuro della Siria si terrà il 4 e 5 gennaio a Damasco, ha riferito il canale televisivo turco Haber. Secondo il nuovo leader siriano, Ahmed al-Sharaa, i preparativi per le elezioni potrebbero richiedere quattro anni, mentre la stesura di una costituzione potrebbe richiedere dai tre ai quattro anni.

Il gruppo yemenita Ansarullah ha lanciato diversi missili balistici e droni dallo Yemen settentrionale verso Israele. Uno di questi si è però schiantato da qualche parte in Arabia Saudita. Il 31 dicembre attacchi aerei USA/Regno Unito hanno preso di mira la capitale yemenita Sanaa. Lo Yemen riporta almeno quattro attacchi aerei americani su Sanaa. È stato riferito che sono stati colpiti depositi di armi e la sede del Ministero della Difesa. In risposta Ansarullah ha abbattuto un altro drone MQ-9 statunitense sullo Yemen. L’aeronautica militare egiziana sta pianificando azioni offensive contro gli Houthi nello Yemen, che hanno causato perdite significative al canale di Suez in Egitto. L’intervento egiziano sarà supportato da Israele”, fonte YeniYemen.

Non si fermano gli attacchi israeliani nel Libano meridionale continuati nelle giornate dal 31 dicembre al due di gennaio. Un drone israeliano ha presso di mira un’auto a Beni Hayyan, nel sud del Libano. Droni armati israeliani vengono segnalati sopra Beirut e varie altre città e villaggi in Libano. Ciò è in violazione del cessate il fuoco, della risoluzione ONU 1701 e dell’autonomia del Libano.

E ancora il 1 gennaio due attacchi aerei/droni israeliani hanno preso di mira l’area di Roumieh tra Beit Lif e Yater. Allo stesso tempo, le forze dell’IDF stavano avanzando verso la periferia di Beit Lif, perquisendo le case e le valli. Almeno due proiettili di carri armati Merkava hanno colpito una casa. Secondo account libanesi: “È la prima volta che l’esercito israeliano avanza in quest’area. Questa zona fu pesantemente attaccata durante la guerra e il fronte di appoggio”.

In due percorsi, le forze israeliane sono partite dalla base Ramia verso Al-Qawzah e verso Al-Salhani – Wadi Mathlim alla periferia di Beit Lif. In totale 8 carri armati Merkava e Namer, un bulldozer, veicoli Hummer e forze di fanteria sono penetrati nell’area al mattino e hanno iniziato un’operazione di demolizione nella valle. Poi i carri armati e le forze di fanteria hanno colpito con mitragliatrici pesanti e esplosioni nella valle.

Secondo la testata Al-Mayadeen nel sud del Libano, le forze israeliane stanno conducendo un’ampia campagna di rastrellamento attorno al posto di confine di Ramyeh. Sempre il 2 gennaio, 3 carri armati Merkava hanno rastrellato un’area boscosa in una valle alla periferia di Beit Lif. I militari israeliani si sono di fatto insediati a Beit Lif

In Israele allerte rosse nella regione occidentale del Negev. Attacco missilistico da Gaza. E ancora avviso di infiltrazione di droni a Eilat, Israele meridionale. Le IDF confermano un falso allarme.

Secondo Channel 12 per il settimo giorno consecutivo, i gruppi della resistenza continuano a lanciare razzi dalla Striscia verso gli insediamenti che circondano la Striscia di Gaza.

In Cisgiordania l’Autorità palestinese ha rapito tre giovani provenienti da tre diverse zone della città di Tubas, nel nord della Cisgiordania. Le forze di sicurezza israeliane stanno prendendo d’assalto il campo profughi di Balata a Nablus, Cisgiordania.

La Resistenza a Jenin ha commemorato il primo anno dall’uccisone del loro comandante , Saleh Al-Arouri riportando on line le sue frasi: “La resistenza è un modello avanzato nel campo di Jenin e l’occupazione non riuscirà mai a mettere in ginocchio i resistenti o a eliminarli”. Nuovi scontri armati tra combattenti della resistenza e servizi di sicurezza dell’Autorità nelle vicinanze del campo di Jenin, inclusa l’esplosione di un ordigno.

Le forze Israeliane prendono d’assalto la città di Silwad, a nord-est di Ramallah e Beit Ummar, a nord di Hebron.

Bombardamenti su tutta la striscia di Gaza il 2 gennaio: l’esercito israeliano ha fatto saltare in aria edifici residenziali a ovest del campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Raid aereo israeliano a nord di Gaza City. Secondo fonti palestinesi aerei israeliani hanno bombardato una casa in via Al-Saftawi vicino a Rocket Junction, a nord di Gaza City.

Raid israeliani registrati anche su Al-Thawra Street, vicino al Taj Mall, a ovest di Gaza City. Registrati morti e feriti dopo i bombardamenti aerei israeliani contro un “veicolo trainato da animali” in via Al-Ma’amel nel quartiere di Al-Daraj, a est di Gaza City.

La IAF lancia un raid su Al-Ma’amel Street nel quartiere di Al-Daraj nel centro di Gaza City; le IDF hanno annunciato l’assassinio del comandante della sicurezza interna nel sud della Striscia di Gaza, confermata da Hamas: si tratta del Generale Mahmoud Salah, accompagnato dal Generale Hussam Shahwan, un membro del Consiglio del Comando di Polizia di Khan Yunis. Sarebbero 10 i morti nel bombardamento israeliano di una tenda che ospitava sfollati nella zona di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis.

Le Saraya Al-Quds hanno rivendicato bombardamenti contro Holit con una raffica di 107 razzi. E ancora le Saraya Al Quds in collaborazione con le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa hanno rivendicato colpi di mortaio contro raduni di soldati israeliani a est dell’area di Malka a est di Gaza City.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

