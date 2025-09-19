ISRAELHAMASWAR. Con l’operazione di terra iniziano gli attentati: due nella Striscia e uno ai confini con la Giordania. Pronto accordo di sicurezza con la Siria. Israele è già all’opera a Quneitra

Il Dipartimento di Stato americano ha designato i gruppi che ritiene siano collegati all’Iran in Iraq, ovvero il Movimento Al-Nujaba, Kata’ib Sayyid al-Shuhada, il Movimento Ansar Allah al-Awfiya e Kata’ib Imam Ali, come organizzazioni terroristiche straniere. E questo potrebbe dare il via libera a Israele per attaccare le loro sedi in l’Iraq. Gli Stati Uniti continuano a trasferire armi dal Qatar a Israele.

In una dichiarazione congiunta, il Ministero della Difesa israeliano e l’azienda di difesa Rafael hanno annunciato il completamento dello sviluppo del sistema di difesa laser Iron Beam e l’inizio della produzione in serie, che coprirà tutto Israele. Sono stati presentati tre modelli di questo sistema: Lite Beam – 10 kilowatt, a corto raggio; Iron Beam-M – mobile, 50 kilowatt, con una gittata di 5 km; Iron Beam 450 – 100 kilowatt, in grado di tracciare bersagli a una distanza di 10 km. Inoltre, il costo per colpo è praticamente nullo.

Le Figi aprono un’ambasciata a Gerusalemme, Benjamin Netanyahu ha dichiarato nell’occasione: “Questa è stata la nostra capitale per 3.000 anni, dai tempi di Re Davide”. Il 18 di settembre si è tenuto il coordinamento per la sicurezza tra Israele ed Egitto, Giordania ed Emirati Arabi Uniti.

Infine, Israele segnala la sua disponibilità per nuove campagne militari contro Iran e Yemen. Il Ministero della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato che i preparativi per una nuova fase del conflitto con Iran e Yemen, citando gli elevati costi dell’intercettazione dei missili balistici e la necessità di accelerare la prontezza militare. A tal fine, sta istituendo un Consiglio Supremo per gli Armamenti per semplificare l’approvvigionamento di armi e la pianificazione strategica.

Un alto funzionario di Hamas, Razi Hamad, scampato all’attacco in Qatar afferma che erano a metà della discussione sulla proposta statunitense mentre sono arrivati gli attacchi isaeliani. “Abbiamo sentito il rumore di bombardamenti difensivi”

Dal Libano si registrano proteste di militari in pensione. Inoltre secondo il quotidiano libanese Al-Akhbar “Gli americani sono interessati a che il governo libanese recluti immediatamente circa 3000 ufficiali e soldati e li invii nel sud, con il finanziamento di Qatar e Arabia Saudita”.

Al Jazeera ha riferito che il ministro degli Esteri siriano Assad Al-Sheibani e il ministro israeliano Ron Dermer si sono incontrati a Londra e hanno discusso di de-escalation. Il Presidente siriano Al Jawlani/Al Shara: “I colloqui con Israele potrebbero dare risultati nei prossimi giorni. L’accordo sulla sicurezza con Israele è una necessità e il nostro spazio aereo e la nostra integrità territoriale devono essere rispettati. Se l’accordo sulla sicurezza avrà successo, si potranno raggiungere altri accordi”. Una fonte del Ministero degli Esteri siriano a Damasco ha dichiarato oggi all’AFP che Siria e Israele intendono concludere “accordi sequenziali” entro la fine dell’anno. Incontro israelo-siriano a Baku oggi. Si ricorda che Israele ha colpito il Ministero della Difesa siriano e il quartier generale militare dopo l’ultimo incontro con la Siria a luglio a Baku.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 18 settembre. Sei ufficiali e soldati israeliani sono stati uccisi in due distinte operazioni all’interno della Striscia di Gaza e al confine con la Giordania. Imboscata a Rafah, Striscia di Gaza sud: 4 morti e 8 feriti. Un ferito molto grave. Imboscata nella Striscia di Gaza settentrionale: Diversi feriti alcuni gravi. Varco di Al-Karamah (Allenby) – Confine tra Giordania e Palestina: Due morti e feriti gravi.

Fonti palestinesi riportano 25 morti a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba del 18 settembre fino alle 14:30. Il corrispondente di Al-Masirah parla di 30 morti la maggior parte dei quali a Gaza City. A questi si aggiungono tre morti e diversi feriti a seguito del bombardamento israeliano contro gli sfollati nell’area portuale a ovest di Gaza City. Secondo l’Ufficio stampa governativo di Gaza: Israele ha ucciso 3.542 cittadini durante i 38 giorni di aggressione terrestre su Gaza City, a un ritmo di 93 martiri al giorno.

Il Portavoce delle IDF ha riferito che il 17 settembre in Libano: le IDF, utilizzando la potenza aerea e sotto la direzione del Comando Nord, hanno attaccato e ucciso Hasin Sifu Sherif nell’area di Beirut, in Libano. L’uomo era un importante trafficante e fornitore di armi, operante dal Libano, che dirigeva cellule di Hezbollah che pianificavano operazioni terroristiche contro lo Stato di Israele in Siria. Fonti libanesi riportano di un drone israeliano che ha colpito e ucciso un uomo a pochi metri dai suoi quattro figli e dalla moglie.

L’Istituto per lo Studio della Guerra ha pubblicato una mappa dell’accordo di sicurezza proposto da Israele in Siria, che include il mantenimento da parte di Israele del controllo del Golan e del Monte Hermon, l’espansione della zona cuscinetto di Quneitra, la smilitarizzazione di Daraa e l’imposizione di una no-fly zone su Suwayda e altre aree a sud di Damasco. Le aree smilitarizzate sarebbero 3 nella Siria meridionale mirato a mantenere il corridoio aereo verso l’Iran attraverso la Siria e a occupare il territorio, proprio come la Cisgiordania e Gaza. Senza attendere l’esito degli accordi di sicurezza fonti siriane: “una forza militare israeliana invade il villaggio di Al-Mu’allaqa, nella campagna meridionale di Quneitra, e sono in corso lavori di spianamento a Tal Ahmar, nella campagna orientale di Quneitra. L’esercito israeliano sta avanzando intorno al villaggio di Koudna, nella campagna di Quneitra, eseguendo lavori di fortificazione nella zona orientale di Tal al-Ahmar.

Incidente di sicurezza al valico di Al-Karama che collega la Giordania e la Cisgiordania. Colpi di arma da fuoco i media israeliani hanno riferito che due soldati sono rimasti feriti a seguito della sparatoria, altri hanno riportato la morte di due militari. Corrispondente in ebraico di Canale 14: riferisce di ferite gravi di un soldato e una guardia di sicurezza.

La dinamica dell’evento riporta che tre giovani sono arrivati ​​dal lato giordano alla stazione di carico e hanno effettuato l’attacco al valico di Karameh, tra la Cisgiordania e la Giordania. L’autore è un cittadino giordano che lavora per consegnare aiuti umanitari a Gaza.

Le Forze di Difesa israeliane sono entrate nella città di Sichem, nell’Autorità Nazionale Palestinese. Secondo canale israeliano di i24news: “Nuovi e preoccupanti dettagli sul lancio di un razzo vicino a Ramallah: un razzo di tipo “Qassam” prodotto localmente con una testata. La resistenza è riuscita a lanciarlo a tarda notte”. Il lancio del razzo è avvenuto a tarda notte la scorsa settimana, vicino al villaggio di Ni’ma (a circa 4 chilometri da Modi’in Illit). Le forze di sicurezza hanno trovato la piattaforma di lancio e il razzo, a una certa distanza dalla piattaforma. Contrariamente a quanto affermato, il razzo è stato effettivamente lanciato. Non è stato trovato durante le fasi di produzione o stoccaggio, ma è stato sequestrato dopo essere decollato, essersi disintegrato ed essere caduto a terra. Per quanto riguarda le dimensioni della testata, contrariamente a quanto affermato, la questione è ancora al vaglio delle agenzie di sicurezza. La stima: il razzo conteneva una testata relativamente piccola. È la prima volta che un razzo assemblato in Cisgiordania raggiunge un tale livello di maturità e tecnologia. Secondo gli esperti del settore: questo tipo di razzo “Qassam”, sequestrato, può raggiungere una gittata di circa 10 chilometri. Dal punto di lancio, almeno fino a Modi’in.

Le Brigate Al-Quds – Battaglione Tubas ha rivendicato un attacco:”Dopo aver ristabilito il contatto con una delle nostre formazioni di combattimento, i nostri combattenti hanno confermato che esattamente alle 22:52 di ieri hanno preso di mira veicoli militari lungo l’asse di Al-Thaghra Street con pesanti raffiche di fuoco, ottenendo risultati confermati”

Un’ingente forza del Distretto Meridionale della Polizia Israeliana, composta da ufficiali delle unità d’élite Yoav e Sahar, della Polizia del Negev, della Polizia di Frontiera, della Guardia Nazionale e dell’Aeronautica Militare, sta assistendo l’Amministrazione Territoriale Israeliana nell’esecuzione di un’ordinanza del tribunale per la demolizione di un insediamento illegale costruito dalla minoranza beduina vicino a Shakib al-Salam, nel deserto del Negev, nel sud di Israele.

Continua l’attacco a Gaza. Secondo la radio dell’esercito cinque soldati della Brigata Golani si sono rifiutati di entrare a Gaza per combattere. Fin dalle prime ore del mattino del 19 settembre, Israele ha lanciato intensi attacchi aerei e di artiglieria su diverse località di Gaza, tra cui le torri delle telecomunicazioni nel nord-ovest di Gaza City, il campo profughi di Al-Bureij, Khan Younis, i quartieri meridionali e centrali di Gaza City, il quartiere di Sheikh Radwan e la periferia settentrionale di Khan Younis.

Un milione di palestinesi a Gaza e nelle sue aree settentrionali continua a resistere e a rifiutare il trasferimento forzato a sud. Mentre quasi 190.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa di piani di sfratto permanenti. Un’imboscata della resistenza a nord della Striscia di Gaza e segnalazioni di feriti tra i soldati israeliani “Intenso scambio di colpi di arma da fuoco con la resistenza a Gaza”

Israele, secondo la social sfera palestinese avrebbe deliberatamente preso di mira i civili vicino al porto di Gaza. Le Brigate Mujahideen hanno rivendicato: ”I nostri Mujahideen sono riusciti a colpire un carro armato Merkava con un missile “Saair” e a colpirlo direttamente, nella zona di Al-Maslaba, nel quartiere di Al-Zaytoun” . Gaza Nord. Registrata l’interruzione dei servizi internet fissi e di linea fissa nel Governatorato di Gaza e nelle sue aree settentrionali. ”L’esercito ha rinviato di diversi giorni l’ingresso della 36a divisione a Gaza City a causa della lentezza delle operazioni di evacuazione dei residenti” fonti media israeliani. On line video dei combattimenti delle IDF nel centro di Gaza City.

Le Brigate Al-Qassam hanno rivendicato: “I combattenti di Al-Qassam, in collaborazione con le Brigate Mujahideen, sono riusciti a bombardare i raduni israeliani vicino all’incrocio di Mortaja, a sud della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, con diversi razzi da 107 mm”.

Registrato incidente di sicurezza a Rafah: “L’elicottero di Israele è atterrato sul posto per evacuare i feriti”. In merito all’attacco secondo le fonti palestinesi: “quattro soldati israeliani sono stati uccisi in un attentato sul ciglio della strada”. Sarebbe esplosa una IED lungo il percorso di un veicolo militare israeliano a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale, causando la morte di almeno quattro soldati israeliani e il ferimento di altri otto. Si dice che diversi feriti siano in condizioni critiche. La zona era considerata una zona sicura. I feriti sarebbero 12.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

