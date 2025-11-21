ISRAELHAMASWAR. Con la proposta emiratina per Gaza: le Forze di Supporto Rapido sudanesi pattuglierebbero le strade di Gaza City. Escalation ai confini di Libano e Siria: jet israeliani sulle caserme russe e turche

Nella tarda serata del 19 novembre una busta sospetta è stata trovata nell’ufficio del primo Ministro israeliano Netanyahu. La squadra artificieri è stata chiamata sul posto. Non era un dispositivo esplosivo.

Il premier Netanyahu, il Ministro della Difesa Israel Katz, il Ministro degli Esteri Gideon Sa’ar, il Capo di Stato Maggiore Generale Tenente Generale Eyal Zamir e il Direttore dell’MGB David Zini, insieme ad altri alti funzionari governativi e militari, hanno visitato mercoledì una postazione militare nella Siria meridionale controllata da Israele e questo ha fatto infuriare i siriani.

Il Ministero degli Esteri siriano ha condannato fermamente la visita del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di un gruppo di altri alti funzionari nella Siria meridionale, affermando che Damasco la considera una grave violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dello Stato siriano.

La visita della delegazione israeliana arriva pochi giorni dopo che una delegazione congiunta russo-turca ha visitato i vecchi posti di osservazione russi nelle campagne di al-Qunaitra e Daraa, mentre i colloqui tra Mosca e Damasco per il ritorno delle truppe russe di peacekeeping al confine tra Siria e Israele hanno fatto notevoli progressi.

Anche per quanto concerne il Libano, gli attacchi di Israele continueranno: ”Nel sistema di sicurezza israeliano, si osserva che gli attacchi diretti contro Hezbollah sono insufficienti e che è necessario un intervento più ampio. Hanno sottolineato che l’organizzazione libanese sta ripristinando le sue capacità militari e che l’esercito israeliano potrebbe anche attaccare aree che finora non ha preso di mira”, riporta Channel 11.

Registrato scontro tra l’ambasciatore israeliano all’ONU Danon e il suo omologo siriano Al-Elbi al Consiglio di Sicurezza. Danon alla riunione del Consiglio di Sicurezza: “Non ci sono prove che la Siria abbia voltato pagina. Non possiamo parlare di una “nuova Siria” quando drusi, cristiani e alawiti vengono sterminati. Il cambiamento si dimostra con le azioni: fermare le uccisioni, frenare le milizie e proteggere le minoranze”.

L’ambasciatore siriano alle Nazioni Unite, Ibrahim Al-Elbi, ha risposto all’ambasciatore Danon: “Abbiamo già dimostrato il nostro valore ai siriani, ai paesi della regione e ai nostri alleati, ma Israele sta facendo lo stesso?” “Il massimo?” Danon ha aggiunto: “Israele non permetterà alle milizie di essere presenti al suo confine; proteggeremo i nostri cittadini, tutti quanti. Se volete che crediamo nei vostri cambiamenti, dimostratecelo. Le parole non creano stabilità.”

Intervento francese nella questione di Gaza e del Libano. “La Francia ha accettato di inviare 100 agenti di sicurezza a Gaza come parte della Forza Internazionale di Stabilizzazione”, fonte al-Hadath, testata saudita. “Parigi è preoccupata per l’intensificarsi degli attacchi israeliani nel Libano meridionale. Parigi condanna gli attacchi israeliani e abbiamo intensificato i nostri sforzi con gli Stati Uniti per allentare le tensioni”, fanno sapere dal Ministero degli Affari Esteri francese. “Parigi invita l’esercito israeliano a ritirarsi dal Golan siriano (territorio conquistato dopo la caduta del governo di Assad, ndr) e a rispettare l’unità del territorio siriano”, si legge nella nota del Ministero degli Affari Esteri francese.

Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna gli ultimi attacchi a Gaza e Khan Yunis, sostenendo che più di 25 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise. L’organizzazione nega le accuse israeliane di bombardamento delle forze di difesa israeliane e afferma che più di 300 palestinesi sono stati uccisi dall’inizio del cessate il fuoco e che distruzioni e bombardamenti continuano. Hamas chiede al governo degli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché rispetti il ​​cessate il fuoco e invita i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia a rispettare i propri obblighi e a costringere Israele a cessare le sue violazioni.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari nella regione, aggiornato alle 16:00 del 20 novembre. La maggior parte delle forze ad Aden, nello Yemen, è fedele al Consiglio di Transizione Meridionale dello Yemen, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, e la maggior parte di esse sono mercenari e appartengono alle Forze di Supporto Rapido Sudanesi e se le diverse parti accettassero la proposta, ovvero che queste intervenissero per il mantenimento della pace a Gaza, molto probabilmente le Forze di Supporto Rapido pattuglieranno le strade di Gaza City.

Il presidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia di stampa yemenita Saba e il vicedirettore dell’organo di stampa di Ansar Allah, Nasr al-Din Amer, hanno dichiarato: “Una delle ragioni più importanti dell’isteria che ha colpito i media israeliani e le loro trombe dopo che Sana’a ha annunciato la scoperta delle loro cellule, è che sono stati fortemente colpiti dalla narrazione delle fortificazioni dell’intelligence sionista e americana e che le loro infiltrazioni sono qualcosa che non può essere affrontato. Ma grazie a Dio, ciò che è stato scoperto è solo una piccola parte, e c’è qualcosa di più grande e più grande, grazie a Dio per la sua guida e il suo sostegno”. Hanno promesso rivelazioni importanti nei prossimi giorni.

In Siria un grande squadrone di 8 jet israeliani è entrato in Siria dalla regione del Golan, diretti verso nord, al confine tra Siria e Turchia. Successivamente altri jet israeliani, insieme a droni da ricognizione, sono entrati in Siria dalla regione del Golan.

Registrati jet israeliani in volo su Aleppo e Azaz, roccaforte dell’Esercito Nazionale Siriano (SNA) sostenuta dalla Turchia nel nord della Siria. Channel 11 conferma che i jet israeliani erano in volo nel nord della Siria, lungo il confine meridionale turco e il confine settentrionale libanese. Circa 12-15 aerei israeliani si sono trovati contemporaneamente nello spazio aereo siriano. “L’aviazione israeliana sta portando avanti una missione operativa, che prevede riprese e raccolta di informazioni”, ha dichiarato il canale israeliano a proposito degli aerei israeliani in azione vicino al confine turco.

“L’esercito israeliano si sta preparando per una missione di combattimento di diversi giorni contro Hezbollah.” Ha spiegato Channel 13. Il 20 di novembre arrestato nella valle del Bekaa il signore della droga libanese Nouh Zaiter e capo del clan Zaiter messo in manette dall’intelligence libanese in un’imboscata nella regione della Bekaa, in Libano. Il clan pro-Hezbollah operava in precedenza in Città siriane lungo il confine tra Siria e Libano, prima di essere respinte in Libano dall’esercito siriano all’inizio di quest’anno.

Nella notte tra il 19 e 20 novembre un attacco con drone israeliano ha preso di mira un’auto nella città di al-Tiri, vicino a Bint Jbeil, il terzo attacco del genere in meno di 24 ore. Nelle stesse ore uno scuolabus si trovava vicino all’auto ed è stato danneggiato, l’autista e 8 bambini sono rimasti feriti.

Una mina terrestre è esplosa a Majdal Zoun, nel Libano meridionale, vicino a uno dei punti di schieramento dell’esercito libanese, ferendo lievi ferite e trasportandolo in ospedale.

Le IDF hanno aperto il fuoco all’interno della linea gialla a est della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale

I Coloni israeliani stabiliscono un nuovo avamposto a Khirbet Al-Maleh, nella Valle del Giordano settentrionale.

