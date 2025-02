ISRAELHAMASWAR. Chiusa la prima fase dell’accordo tra Hamas e Israele. IDF non si ritira e serra l’asse Filadelphia: motivi di sicurezza. Raid a Nablus, arresti e scontri in Cisgiordania

Non si placano le polemiche in Israele dopo la pubblicazione dell’Indagine sui fatti del 7 ottobre. Il 27 febbraio, il comandante del fronte interno delle IDF, Ravi Milo, ha presentato i risultati dell’indagine sul fallimento del 7 ottobre di fronte ai coloni, “Kibbutz Kfar Azza”. I coloni del “Kibbutz Kfar Azza” hanno espresso la loro rabbia per i risultati dell’indagine presentati dal leader del fronte interno di fronte a loro sul fallimento del 7 ottobre, dicendo: “Sembra che sia solo un raggruppamento di articoli di Google”.

Secondo il giornale Israel Today: L’Unità 8200 faceva affidamento su un dispositivo segreto nella Striscia di Gaza, è stato istituito uno strumento di intelligence per raccogliere informazioni, ma si è scoperto che questo strumento non era efficace il 7 ottobre e non forniva alcun preavviso.

Il quotidiano Calcalist ha citato Moshe Davidovich, capo del Front Line Settlements Forum nel Nord e capo del Mateh Asher Council: “I residenti dei miei insediamenti inizieranno a tornare domenica, ma con molte domande ed esitazioni nei loro cuori. Stanno tornando ad una falsa calma che potrebbe durare due, tre, forse un anno o meno”. “Nessuno può prevedere quanto durerà.”

Lunga notte a Gaza, in Egitto e in Israele per la restituzione dei corpi degli israeliani alle famiglie e dei detenuti alle famiglie gazawite. Molti di loro con condanne gravi sono stati portati in Egitto dove hanno incontrato le famiglie. In totale 1.700 detenuti palestinesi, tra cui 700 ergastolani e con sentenze elevate e 1.000 detenuti della Striscia di Gaza rilasciati nel quadro della prima fase dell’accordo di scambio. Altri quattro corpi di israeliani il 26 hanno fatto rientro alle loro case.

Israele non intende rispettare l’ultimo paragrafo della prima parte dell’accordo: il ministro dell’energia Elie Cohen a Hebrew Radio: “La richiesta di Israele di rimanere nell’asse di Philadelphia è un’esigenza di sicurezza. Non ci ritireremo da Philadelphia prima di aver completato il ritorno dei rapitori, rimosso Hamas da Gaza. La notizia è stata confermata anche dai mediatori. Yedioth Ahronoth citando un funzionario israeliano scrive: “Israele non si ritirerà dall’asse di Filadelfia, non permetteremo agli assassini di Hamas di vagare di nuovo con i loro camion e le loro armi sui nostri confini e non permetteremo loro di riarmarsi tramite il contrabbando”.

Hamas conferma che la prima fase dell’accordo è chiusa e che sabato termina il cessate il fuoco, da più parti è stato chiesto un prolungamento di questo cessate il fuoco fino alla fine del Ramadan. Il primo Ministro Netanyahu deciderà se una delegazione negoziale verrà inviata a Doha o al Cairo, solo dopo aver completato la consegna dei corpi dei quattro prigionieri da parte di Hamas.

Una fonte israeliana ha detto a i24NEWS: Israele è interessato a cercare di ottenere il rilascio di altri prigionieri e anche Hamas sembra essere interessato al cessate il fuoco. “Al momento, non c’è ancora una decisione riguardo alla delegazione che andrà ai colloqui a Doha. L’Egitto ha consigliato Hamas di accettare una proroga.

Il ministro per la Difesa israeliano Israel Katz ha precisato il 27 febbraio: “Resteremo nella zona cuscinetto nel sud del Libano senza alcuna restrizione di tempo e abbiamo ottenuto il via libera dagli Stati Uniti. In Siria, si è arrivati ​​al governo del Golan che ha sostituito Jalabiya con indennità ufficiali e parla magnificamente. Non ci fidiamo della nostra politica di rimanere lì in cima a Jabal Al-Sheikh e in punti strategici per un periodo illimitato. La Siria meridionale dovrebbe essere una zona demilitarizzata.

L’Egitto respinge al mittente la proposta di Lapid. Il Ministero degli Esteri egiziano: “Rifiutiamo la proposta di un membro della Knesset e leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, l’Egitto non assume l’amministrazione della Striscia di Gaza. Non accettiamo nessuna tesi o proposta che avvolga le costanti della posizione egiziana e araba, e le solide basi per affrontare l’essenza del conflitto, come mezze soluzioni che contribuiscono al rinnovamento degli episodi di conflitto invece che alla sua risoluzione permanente. Sottolineiamo il legame organico tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, come terre palestinesi, che rappresentano la regione statale palestinese indipendente e devono essere soggette alla sovranità e alla piena amministrazione palestinese”.

La leadership di Amal e Hezbollah ha accolto con favore il fatto che il nuovo governo abbia ottenuto la fiducia del Parlamento: “Chiediamo al governo di intensificare i suoi sforzi e di dedicarsi a dare seguito al dossier di restaurazione e a ricostruire ciò che il nemico ha distrutto”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 14:00 del 27 febbraio.

In Siria un gruppo armato annuncia via social media la prontezza al combattimento per affrontare le forze israeliane nel territorio siriano.

Nella tarda serata del 27 febbraio, sparatoria dai carri armati situati a nord della città di Beit Lahia. Spari di carri armati israeliani nelle aree orientali di Khan Yunis, nella Striscia di #Gaza meridionale.

Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio mentre si preparavano i mezzi per la liberazione dei prigionieri palestinesi le IDF si sono messe a protezione delle mure della prigione di Ofer, a ovest di Ramallah, in preparazione del rilascio dei prigionieri palestinesi

Le IDF hanno posizionano una barriera vicino all’ospedale universitario Al-Najah, a nord-ovest di Nablus. Urgente assalto alla città di Nablus dal checkpoint di Deir Sharaf. Assaltata la regione orientale di Nablus. Perquisendo un edificio in costruzione nei pressi dell’Università aperta di Al -Quds, a ovest di Nablus. Le IDF irrompono nel campo di Balata, a est di Nablus, e lanciano una campagna di raid nelle case dei palestinesi. Sempre secondo fonti palestinesi l’IDF assalta la città di Hebron con veicoli militari e un veicolo con un soldato schiacciato.

I palestinesi hanno lanciato bottiglie incendiarie verso i veicoli dei coloni tra la città di Azzun e il villaggio del profeta Elia, a est di Qalqilya.

Sempre in Cisgiordania le IDF hanno preso d’assalto la maggior parte delle case dei prigionieri che stavano per essere liberati come parte dell’accordo a Gerusalemme e in Cisgiordania e minaccino di impedire i festeggiamenti e di issare bandiere.

Le IDF assaltano la città di Betlemme dal checkpoint di Nashash.

La città di Tulkarem entra nel suo trentatreesimo giorno consecutivo di assalto come continua la distruzione di case e la costruzione i nuove strade da parte delle IDF.

La città di Jenin sta entrando nel suo trentanovesimo giorno di aggressione, 100 case sono state distrutte continuano gli arresti e sfolalmenti.

L’organizzazione Al-Baydar fa sapere che i coloni costruiscono una strada di insediamento a nord-ovest del raduno arabo di Al-Malihat a ovest di Gerico. Forze speciali sioniste infiltrate nella città di Gerico e successivamente si registra l’infiltrazione di una forza speciale IDF.

