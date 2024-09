ISRAELHAMASWAR. Banca d’Israele: tassi d’interesse stabili per motivi geopolitici

La Banca d’Israele ha mantenuto invariati i tassi di interesse la scorsa settimana per la quinta volta consecutiva, citando l’incertezza geopolitica che ha aumentato i rischi economici, insieme all’aumento dell’inflazione, e ha affermato che i tassi probabilmente non scenderanno ulteriormente fino al 2025.

La banca centrale, preoccupata per il premio di rischio di Israele, che è aumentato da quando è iniziata la guerra di Israele contro i militanti di Hamas il 7 ottobre, ha lasciato il suo tasso di riferimento al 4,50 percento. Si trattava di una cosa aspettata.

“In vista della guerra in corso, la politica del comitato monetario si sta concentrando sulla stabilizzazione dei mercati e sulla riduzione dell’incertezza, insieme alla stabilità dei prezzi e al sostegno dell’attività economica”, ha affermato la Banca d’Israele in un comunicato.

I decisori politici hanno espresso preoccupazioni per l’allentamento della politica fiscale poiché la guerra e i rischi geopolitici si stanno riflettendo negli spread ad alto rendimento tra i titoli di Stato israeliani e quelli statunitensi e negli spread dei credit default swap che sono vicini ai livelli record.

La banca centrale aveva ridotto il tasso di 25 punti base a gennaio dopo che l’inflazione si era attenuata e la crescita economica era rallentata durante la guerra di Gaza, ma ha mantenuto la politica stabile a febbraio, aprile, maggio e luglio.

Si credeva che i tassi potessero scendere ulteriormente quest’anno, con altre due decisioni il 9 ottobre e il 25 novembre, ma il vice governatore Andrew Abir ha detto che era improbabile.

“È improbabile che taglieremo i tassi prima del 2025”, ha detto Abir, osservando che la decisione rimane dipendente dai dati; ”Finché l’incertezza sulla guerra (e) la dislocazione in vari settori chiave continua, è difficile per noi essere in grado di ridurre i tassi di interesse (…) “A causa della situazione fiscale, ciò ci porta a essere più cauti e conservatori sulla politica monetaria (…) E pensiamo che sia necessario un livello di interesse più elevato per mantenere stabili l’economia e i mercati”, ha affermato Abir.

Ha detto che c’erano troppi fattori contrari a un taglio dei tassi, come l’aumento dell’inflazione e la guerra di Gaza, che ha creato interruzioni dell’approvvigionamento e carenze di manodopera. Tali condizioni hanno portato a un deficit di bilancio più elevato e il governo deve ancora presentare un bilancio statale credibile per il 2025.

Il tasso di inflazione annuale di Israele è salito al 3,2 percento a luglio dal 2,9 percento del mese precedente, tornando al di sopra dell’intervallo obiettivo del governo dell’1 percento-3 percento dopo essere sceso fino al 2,5 percento a febbraio.

L’economia è cresciuta di un 1,2 percento annualizzato nel secondo trimestre, rallentando notevolmente da un ritmo del 17,3 percento nel primo trimestre.

“Il livello di attività economica è inferiore alla linea di tendenza e persino inferiore al suo livello nel trimestre corrispondente del 2023, ed è fortemente influenzato dalle limitazioni dell’offerta”, ha affermato la banca.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio