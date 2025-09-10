ISRAELHAMASWAR. Attacco a Doha mentre si intensifica l’operazione su Gaza City. Bombardato il Libano e la Siria. Droni Houti verso Israele

Israele ha dato la sua risposta ad Hamas per l’attacco a Gerusalemme dell’8 settembre, bombardando la leadership di Hamas in conclave a Doha. Secondo quanto si è appreso dai media, gli Stati Uniti hanno mandato una proposta al Qatar per un accordo Israele – Hamas e quando la delegazione di Hamas, di rientro dalla Turchia, si è riunita, lo Shin Bet ha dato ordine all’aeronautica di attaccare.

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita erano stati informati dell’attacco e a quanto pare anche il Qatar, visto che la difesa aerea non ha fatto nessuna intercettazione. L’aeronautica militare israeliana pubblica una foto che mostra aerei F-16, un F-15 e un F-35 utilizzati nell’attacco.

L’operazione è stata gestita dalla sala operativa speciale dello Shin Bet, situata nel centro del Paese, dove le direttive di intelligence provenivano dallo Shin Bet, e l’esecuzione è stata eseguita dall’Aeronautica Militare. Durante l’attacco, il primo Ministro, il ministro della Sicurezza, il capo facente funzioni dello Shin Bet, il vice capo facente funzioni dello Shin Bet, e il capo della Divisione di Intelligence militare erano presenti nella sala comando. Secondo lo Shin Bet, l’operazione è stata condotta dalla “Divisione per la Repressione del Terrorismo tra Obiettivi Palestinesi all’Estero” e dall’Unità Operativa. Fonte Channel 13.

La Dichiarazione congiunta dei portavoce delle Forze di Difesa israeliane (IDF) e dello Shin Bet: “Le Forze di Difesa israeliane (IDF) e lo Shin Bet, attraverso l’Aeronautica Militare, hanno recentemente condotto un attacco mirato contro i vertici dell’organizzazione terroristica di Hamas. I membri della leadership attaccati hanno guidato le attività dell’organizzazione terroristica per anni e sono direttamente responsabili del massacro del 7 ottobre e della guerra contro lo Stato di Israele. Prima dell’attacco, sono state adottate misure per ridurre al minimo i danni alle persone non coinvolte, incluso l’uso di armi di precisione e di ulteriori informazioni di intelligence. Le Forze di Difesa israeliane (IDF) e lo Shin Bet continueranno ad agire con determinazione per sconfiggere l’organizzazione terroristica di Hamas responsabile del massacro del 7 ottobre”.

Il leader dell’opposizione israeliana Lapid accoglie con favore il bombardamento dei leader di Hamas a Doha.

Il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich: “I terroristi non saranno fuori dalla portata del lungo braccio di Israele in nessuna parte del mondo”. “Abbiamo preso una decisione corretta e l’esercito israeliano e lo Shin Bet l’hanno eseguita con precisione”. Il mini-gabinetto di sicurezza è stato informato solo dell’operazione contro i leader di Hamas a Doha e gli è stato chiesto di mantenerla segreta. Non c’è stato coinvolgimento del Mossad.

Immediata la reazione del Ministero degli Esteri del Qatar: “L’attacco criminale costituisce una violazione di tutte le leggi internazionali e una grave minaccia per la sicurezza dei qatarioti e dei residenti”. “Lo Stato del Qatar condanna fermamente questo attacco e afferma che non tollererà questo comportamento sconsiderato da parte di Israele. Condanniamo il vile attacco israeliano che ha preso di mira edifici residenziali dove risiedono diversi membri dell’ufficio politico di Hamas a Doha”. Il Qatar sospende la sua attività di mediazione tra Hamas e Israele.

Gli Emirati Arabi Uniti, il Consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash: “La sicurezza dei Paesi del Golfo è indivisibile e siamo solidali con il Qatar”.

Il Ministero degli Esteri iraniano: “L’attacco di Israele al Qatar è estremamente pericoloso e costituisce una violazione dei principi, degli obiettivi e delle regole della Carta delle Nazioni Unite. l’aggressione israeliana contro il Qatar dovrebbe indurre i paesi della regione e l’intera comunità internazionale a essere più vigili e cauti. Questa aggressione è un avvertimento sui rischi derivanti dall’inazione della comunità internazionale e dalla sua indifferenza agli attacchi dell’occupazione”

Il Vicepresidente del Comitato Esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione, Hussein Al-Sheikh: “Condanniamo fermamente l’aggressione israeliana che ha preso di mira lo Stato fratello del Qatar. Questa aggressione costituisce una grave violazione del diritto internazionale e della sovranità dello Stato del Qatar ed è considerata una minaccia alla sicurezza e alla stabilità in la regione”

In merito all’attacco non si sa chi sia morto, fonti qatariote ad al Jazeera avrebbe detto che la delegazione di Hamas sarebbe in vita al sicuro in una località diversa da quella in cui è avvenuto l’attacco.

Altra regione colpita nella giornata dell’8 e ancora il 9 settembre è la Siria. Il ministero degli Esteri giordano: “Condanniamo fermamente gli attacchi aerei israeliani nelle aree di Homs e Latakia, che costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale, un grave attacco alla sovranità della Siria e una grave escalation contro la sua sicurezza e stabilità”.

I media francesi riportano che il Ministero degli Esteri israeliano ha notificato alla Francia l’intenzione di chiudere il consolato francese a Gerusalemme.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 16:30 del 9 settembre. Drone yemenita intercettato su Eilat. Sempre dallo Yemen secondo drone lanciato sopra l’aeroporto di Ramon.

Esplosioni nella capitale del Qatar, Doha. Sabreen News alle 15:00 riporta che è stato effettuato un attacco al quartier generale di Hamas. Fonti televisive arabe affermano che la delegazione negoziale di Hamas sopravvive al tentato omicidio israeliano a Doha. Gli obiettivi di Israele erano: Khalil Al-Hayya, Khaled Mashal, Mousa Abu Marzouk, Zahir Jabarin, Mohammed Darwish, Hossam Badran, Taher Al-Nono. L’esercito israeliano chiama l’operazione in Qatar “Il Vertice del Fuoco”. I media israeliani pubblicano fonti di Hamas: “l’operazione è fallita”.

In concomitanza con il bombardamento israeliano, i caccia F-15QA del Qatar sorvolavano il territorio del Qatar in una pattuglia aerea, accompagnati da aerei di rifornimento americani e britannici.

Corrispondente di Al Jazeera: “L’incendio è stato domato molto rapidamente e sul posto sono state schierate forze di sicurezza”. Le forze di sicurezza del Qatar impediscono a giornalisti e operatori dei media di filmare il sito dell’attentato a Doha. L’ambasciata statunitense a Doha ha emesso una direttiva ai suoi cittadini di non uscire e di non rimanere nelle proprie abitazioni

Stando a Channel 15 e secondo una fonte informata: “Una delegazione di Hamas si è riunita per discutere una nuova proposta americana presentata ieri dal primo Ministro del Qatar, l’incontro si è tenuto dopo il ritorno di alcuni funzionari di Hamas dalla Turchia”.

Intorno alle ore 16:00 un funzionario del Qatar: “La delegazione negoziale del movimento Hamas è al sicuro”.

L’8 settembre aerei da guerra israeliani colpiscono l’Air Defense College vicino alla città di Homs. Un drone americano MQ-4C Triton monitora attivamente la Siria durante gli attacchi israeliani sul Paese. Stessa scena ripetuta il 9 settembre, intensi attacchi aerei israeliani in Siria contro le risorse dell’esercito siriano, un giorno dopo l’incontro tra funzionari siriani e israeliani per discutere di pace e di migliori relazioni.

L’8 settembre perdono la vita in Libano da attacchi aerei israeliani 5 persone di cui una di nazionalità siriana nella zona di Bekaa. Altre 5 persone sono rimaste ferite. Sono stati effettuati circa 12 attacchi aerei. Il 9 settembre secondo il Corrispondente di Al-Mayadeen nel sud: “L’artiglieria israeliana lancia un missile tra Ramish e Yaroun”.

La radio dell’esercito israeliano: “Questa mattina, un soldato della riserva è stato trovato morto nella sua casa nella città di Rehovot, poche ore prima del suo matrimonio. Non si sospetta un crimine, ma piuttosto un suicidio”.

L’IDF ha ora ufficialmente diramato un avviso di evacuazione a tutti i residenti di Gaza City. Aerei da guerra israeliani prendono di mira l’ovest di Gaza. Intensi bombardamenti nelle vicinanze dell’area di Sahaba a Gaza. Bombardamento dell’edificio Al-Ba’louji in Medical Companions Street, nel centro di Gaza City. Gli aerei bombardano una casa nei pressi dell’Al-Hilal Club in via Al-Nafak, a nord di Gaza City

Le Saraya al-Quds: “Stamattina abbiamo bombardato le forze nemiche sioniste intorno alla collina di Muntar, a est del quartiere di Shuja’iyya a Gaza City, con colpi di mortaio regolari (calibro 60)”.

Le Forze di Difesa israeliane hanno lanciato volantini che invitavano i residenti a evacuare a sud, verso Mawasi, a Khan Yunis.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/