ISRAELHAMASWAR. Araghchi telefona alla Callas: la difesa dell’Iran è imprenscindibile. Missili yemeniti su Gerusalemme e Tel Aviv. Esplosione a Teheran

Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, ha avuto un colloquio telefonico con Kaya Kallas, Responsabile della Politica Estera dell’Unione Europea, il 1° luglio, in merito agli ultimi sviluppi regionali a seguito dell’aggressione militare israeliana e statunitense contro l’Iran.

Araghchi ha sottolineato e chiarito la responsabilità di tutti i governi di condannare l’aggressione militare di questo regime e degli Stati Uniti contro l’Iran: “Commenti che giustifichino implicitamente o esplicitamente le gravi violazioni del diritto internazionale e i crimini commessi dal regime sionista saranno considerati partecipazione e complicità nei crimini commessi.

Ricordando la risoluta difesa dell’integrità territoriale e della sicurezza nazionale da parte della nazione iraniana contro l’aggressione militare dei regimi israeliano e americano, il Ministro degli Esteri ha descritto l’aggressione contro gli impianti nucleari pacifici dell’Iran e l’uccisione di cittadini iraniani come un colpo senza precedenti alla diplomazia, al regime di non proliferazione e alla Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza, sottolineando che le forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran sono pronte a difendere la nazione iraniana con tutte le loro forze da qualsiasi male.

Araqchi ha aggiunto: “Fermando l’aggressione del regime sionista, abbiamo interrotto le nostre operazioni difensive e dimostrato la nostra buona volontà. Questa azione dimostra chiaramente che la Repubblica Islamica dell’Iran, contrariamente all’esistenza del guerrafondaio sionista, non ha iniziato la guerra né è disposta a continuarla”. Il Ministro iraniano ha inoltre sottolineato la sfiducia dell’Iran nei confronti degli Stati Uniti e ha dichiarato: “Le aggressioni militari del regime sionista e degli Stati Uniti sono state perpetrate contro il nostro Paese mentre l’Iran era impegnato in negoziati e trattative diplomatiche, e sono stati gli Stati Uniti a tradire negoziati e diplomazia”.

Criticando le posizioni di alcuni Paesi europei e del Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica durante l’emissione della risoluzione del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia e continuando a sostenere le aggressioni israeliana e degli Stati Uniti contro l’Iran e la mancata condanna della rischiosa azione degli aggressori nel colpire gli impianti nucleari pacifici iraniani, Araqchi ha messo in guardia contro il proseguimento di questo approccio distruttivo da parte di diversi Paesi europei e contro l’ulteriore complicazione delle condizioni esistenti e la difficoltà del percorso diplomatico.

Callas ha anche sottolineato la necessità di trovare una soluzione diplomatica per risolvere la questione nucleare iraniana, nonché il sostegno agli sforzi in corso per ridurre la tensione e stabilire la stabilità nella regione.

A corroborare le affermazioni iraniane ci pensa Mohammad-Reza Naqdi, vice comandante delle Guardie della Rivoluzione islamica: ”Abbiamo utilizzato solo il 5% della nostra potenza militare in guerra”.

Il 1° luglio, l’amministrazione Trump ha informato il Congresso di una proposta di accordo da 510 milioni di dollari per fornire a Israele sistemi di guida di precisione per bombe paracadutate a Tel Aviv. Il presidente Trump, poi, ha dichiarato che lunedì prossimo avrà un “incontro molto rapido” con il primo Ministro israeliano Netanyahu, affermando ancora una volta che il programma nucleare iraniano è stato completamente annientato e affermando che Netanyahu ha deciso dove si sarebbe svolto l’incontro.

A smentire le parole di Trump, ci sono nuove immagini satellitari in base alle quali l’Iran ha riparato la strada di accesso alla struttura di Fordow e sta spostando continuamente attrezzature pesanti nel tentativo di riottenere l’accesso al complesso sotterraneo

Secondo il WSJ, gli attacchi di Stati Uniti e Israele potrebbero spingere l’Iran verso le armi nucleari. Secondo il Wall Street Journal, alcuni membri della leadership politica iraniana ritengono che lo sviluppo di armi nucleari possa essere l’unico modo per scoraggiare ulteriori aggressioni da parte di Stati Uniti e Israele.

In Europa intanto, un fondo pensione norvegese ha inserito nella lista nera due società di difesa, citando i loro legami con l’esercito israeliano e la guerra a Gaza. KLP Pension, che gestisce circa 114 miliardi di dollari, ha dichiarato lunedì che non investirà in Oshkosh Corp. o ThyssenKrupp AG perché vendono armi all’esercito israeliano. KLP ha concluso che “violano” le linee guida di investimento del fondo.

Secondo un articolo di Entekhab, l’Iran starebbe valutando l’acquisto del caccia multiruolo cinese J-10C. È interessante notare che Entekhab afferma che l’Iran ha già acquisito 4 caccia Su-35 dalla Russia, ma i restanti 50 probabilmente non arriveranno che entro un anno o due. Ecco perché l’Iran sta cercando di acquistare il J-10C cinese, poiché gli ostacoli del passato si stanno attenuando. I primi dati suggeriscono che l’Iran sia interessato a un gran numero di caccia J-10C. La visita del Ministro della Difesa iraniano a Pechino per il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, 5 giorni fa, si inserirebbe in questo contesto. C’è solo un dato ostativo: l’acquisizione degli aerei e l’addestramento dei piloti richiederanno fino a 10 anni per rendere operativi i primi caccia.

Al confine siro libanese, fonti locali in Siria riferiscono che Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), branca di Al-Qaeda in Siria, ha schierato combattetti uiguri e ceceni in ordine sparso lungo l’intera area siro-libanese. Nello specifico, si tratta del Partito “Islamico” del Turkestan e di Saraya Ansar al-Sunnah, organizzazione affiliata a ISIS che ha ucciso oltre 1.700 civili a Latakia a marzo. La risposta è stata una massiccia mobilitazione dell’esercito libanese, insieme a membri di Hezbollah, del Movimento Amal, delle tribù della Beqaa e delle milizie popolari, in previsione di una ripetizione degli scontri di confine di marzo tra il Libano e questi gruppi.

E ora uno sguardo ai fronti aggiornato alle 19.00 del 1° luglio.

Oltre 170 ONG hanno chiesto lo smantellamento del “sistema di aiuti alimentari” sostenuto da Stati Uniti e Israele a Gaza, citando le diffuse morti e feriti tra i civili. Le autorità sanitarie di Gaza riferiscono che oltre 500 persone sono state uccise in sparatorie di massa vicino ai punti di distribuzione degli aiuti o lungo le vie sorvegliate dalle forze israeliane da quando la “Gaza Humanitarian Foundation” ha iniziato le operazioni a fine maggio.

Segnalata esplosione a Teheran, presumibilmente presa di mira una base dell’IRGC. Nessuno drone o razzola sorvolatola città.

Lanci di missili balistici rilevati dallo Yemen da Ansarullah contro il centro e il sud di Israele. Allerte rosse in tutto il centro di Israele, concentrate su Gerusalemme e la periferia di Tel Aviv. Missili intercettati. Dai resti, l’IDF afferma che si tratti di missili di fabbricazione iraniana.

Presente spie iraniane arrestate in Israele. Come riporta Yediotnews la coppia israeliana Yuvda Israilov e Doria Achiel (31 e 29) sono stati arrestati per “spionaggio a favore dell’Iran”. In una drammatica operazione congiunta, la polizia israeliana e lo Shin Bet hanno arrestato una coppia di Ra’anana, sospettati di spionaggio contro lo Stato di Israele per conto dell’Iran. L’indagine sotto copertura, condotta dall’Unità d’élite per la lotta al crimine del distretto di Sharon e coordinata dall’agenzia di sicurezza interna israeliana, è iniziata circa una settimana fa. La coppia avrebbe mantenuto contatti segreti con l’intelligence iraniana e condotto attività di spionaggio dall’interno del territorio israeliano. Ieri, gli investigatori hanno fatto irruzione nel loro appartamento a Ra’anana, sequestrando telefoni cellulari, computer e apparecchiature tecnologiche avanzate. Gli investigatori hanno anche scoperto messaggi criptati, ritenuti comunicazioni dirette tra la coppia e i loro referenti iraniani.

Al Jazeera riporta che solo oggi l’IDF ha ucciso 102 palestinesi a Gaza. La Brigata Paracadutisti, al comando della 36a Divisione israeliana, continua le sue operazioni nell’area di Khan Yunis nella Striscia di Gaza. Finora, i soldati hanno eliminato “dozzine di terroristi e smantellato centinaia di infrastrutture terroristiche”, afferma l’esercito israeliano.

Le forze di terra dell’IDF stanno espandendo le loro operazioni a Gaza City, concentrandosi sullo smantellamento delle infrastrutture terroristiche sia sopra che sotto terra. Le truppe stanno prendendo di mira attivamente depositi di armi, centri di comando, posti di osservazione ed eliminando combattenti nemici nell’ambito di una più ampia spinta per ripristinare la sicurezza. Mentre queste missioni proseguono, alcune unità si stanno adattando all’accesso limitato a droni da ricognizione avanzati, strumenti che si sono dimostrati fondamentali per identificare esplosivi e imboscate prima dell’arrivo dei soldati.

Nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, tre razzi hanno colpito l’aeroporto internazionale di Kirkuk: 2 militari e 1 civile feriti. Sarebbero stati lanciati razzi “Arash-LR” da 122 mm (GR-122-LR), prodotti in Iran nel 2023. Due altri misteriosi attacchi con razzi e droni hanno preso di mira infrastrutture militari e civili in diverse aree dell’Iraq durante la notte.

