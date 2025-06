ISRAELHAMASWAR. Accordo Witkoff respinto, Hamas pronta per negoziati indiretti. Israele prepara gli ospedali in vista di escalation con l’Iran. Raso al suolo il quartiere di Khorbat Ahzaa 

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di aver ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) di continuare la lotta contro il gruppo di Hamas nella Striscia di Gaza, indipendentemente dallo stato dei negoziati per il cessate il fuoco nell’enclave. “Ho dato istruzioni alle IDF di continuare a operare a Gaza contro tutti gli obiettivi, indipendentemente da qualsiasi negoziato. O Hamas rilascerà gli ostaggi o verrà distrutta”, hanno citato i media occidentali estratti dalla dichiarazione del ministro.

Secondo un rapporto di Ynet, alti funzionari israeliani della difesa e della sicurezza ritengono che un attacco militare contro gli impianti nucleari iraniani sia “possibile e necessario” per impedire a Teheran di ottenere armi nucleari. Israele avrebbe presentato agli Stati Uniti le sue “linee rosse” per l’accordo sul nucleare, sebbene abbia affermato che non accetterà nulla di meno del completo smantellamento del programma nucleare iraniano, nonché di tutti gli impianti di ricerca e arricchimento sul suolo iraniano.

Israele ha deciso di aumentare la capacità degli ospedali e di preparare completamente 10.000 rifugi per ospitare gli israeliani nel contesto di un conflitto prolungato in preparazione di una possibile guerra con l’Iran. Il conflitto si avvicina inesorabilmente…

I soldati israeliani feriti nella “Guerra delle Spade di Ferro” hanno lanciato una nuova campagna chiamata “Non sono stato ferito invano – pretendo una soluzione”. Chiedono al governo di continuare a lavorare per risolvere la guerra e di non cedere alle pressioni per fermare i combattimenti. I soldati, membri del Forum dei Feriti di Guerra, avvertono che porre fine alla guerra ne metterebbe a repentaglio i risultati e danneggerebbe la sicurezza dello Stato.

In merito ai prigionieri Yedioth Ahronoth: “Dopo aver praticamente respinto il piano Witkoff aggiornato, Hamas ieri si è dichiarata “disponibile ad avviare immediatamente negoziati indiretti”. Tuttavia, funzionari israeliani hanno affermato che è stato deciso di non inviare una delegazione a Doha: la decisione israeliana è giunta a causa delle richieste presentate da Hamas, che differiscono radicalmente dall’offerta presentata dall’inviato americano. Le fonti hanno affermato: “In realtà non c’è alcun cambiamento nella posizione di Hamas; nonostante tutte le dichiarazioni, le lacune fondamentali persistono””.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 14:30 del 3 giugno. I canali yemeniti hanno adottato i metodi delle IDF e hanno lanciato un avvertimento agli israeliani sullo stesso tono: “A tutti i residenti dell’area dell’aeroporto Ben Gurion, e in particolare dell’area indicata sulle mappe allegate e degli edifici adiacenti: Vi trovate nelle vicinanze di aree che saranno prese di mira dalle forze yemenite nel prossimo futuro. Per la vostra sicurezza e quella della vostra famiglia, dovete lasciare immediatamente l’aeroporto Ben Gurion e gli edifici circostanti e tenervi lontani dalla zona”.

Israele nel fine settimana ha intercettato un missile balistico proveniente dallo Yemen.

Il Portavoce delle IDF: “Le IDF hanno recentemente attaccato depositi di armi nella regione siriana di Latakia, inclusi missili di difesa costiera, utilizzando jet da combattimento, creando una minaccia alla libertà di navigazione internazionale e israeliana. Inoltre, componenti di missili antiaerei sono stati attaccati nell’area di Latakia. Le IDF continueranno a lavorare per mantenere la libertà d’azione nella regione per svolgere le proprie missioni e si impegneranno per eliminare qualsiasi minaccia allo Stato di Israele e ai suoi cittadini.

Aerei israeliani stanno volando a bassa quota nella regione di Homs. Il 3 giugno il valico di frontiera di Arida tra Siria e Libano, distrutto dalle Forze di Difesa Israeliane a novembre 2024, è stato riaperto.

Un comandante di Hezbollah è stato ucciso durante un attacco con drone nel Libano meridionale hanno dichiarato le Forze di Difesa Israeliane il 31 maggio. Secondo l’esercito israeliano, l’attacco nella zona del Castello di Beaufort, vicino a Deir ez-Zahrani, ha ucciso Mohammed Ali Jamul, comandante dell’unità missilistica di Hezbollah. Il 3 giugno un drone israeliano ha sganciato una bomba ad Aita al-Shaab, nel sud del Libano.

In 24 ore, il 31 maggio, l’aeronautica militare israeliana ha colpito decine di obiettivi nella Striscia di Gaza, inclusi militanti e infrastrutture utilizzate da Hamas, ha dichiarato l’esercito. Hamas ha affermato che gli attacchi israeliani nelle 24 ore precedenti hanno ucciso 60 persone e ne hanno ferite decine. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano che un attacco con drone venerdì nel quartiere di Sabra, a Gaza City, ha ucciso un importante militante di Hamas coinvolto nella produzione di armi.

In un altro incidente venerdì, soldati della Brigata Paracadutisti hanno trovato una cellula di quattro militanti armati e li hanno uccisi, ha dichiarato l’esercito. L’IDF aggiunge che i paracadutisti hanno anche trovato e distrutto diversi ordigni esplosivi. che sono stati piantati nella loro area operativa.

Le Brigate Al-Quds pubblicano il video del bulldozer blindato Catherpillar D9 fatto saltare in aria nel nord di Gaza e rivendicano attacco contro un carro armato Merkava-4 con un lanciagranate Yasin-105, il sistema di protezione attiva non ha funzionato

Nelle ultime due settimane, l’esercito israeliano ha completamente raso al suolo il quartiere di Khorbat Ahzaa a Khan Yunis.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/