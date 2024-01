ISRAELHAMASWAR. 30 razzi sparati contro la Galilea da Hamas e alleati. Khan Yunis sotto attacco. All’Aia si apre il processo contro Israele aperto dal Sud Africa

Secondo Politico, i funzionari dell’intelligence statunitense sono sempre più preoccupati per gli attacchi di Hezbollah contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente e negli Stati Uniti. I quattro funzionari intervistati hanno anche espresso il timore di danni alle forze statunitensi nella regione, ai cittadini americani e ai diplomatici nel mondo e persino ad attività terroristiche all’interno degli stessi Stati Uniti. Si ritiene che Hezbollah abbia una maggiore capacità di compiere attacchi terroristici rispetto allo Stato islamico.

Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth riporta che: “Alcune inchieste hanno rivelato il grande caos avvenuto nelle prime ore del 7 ottobre. Il sistema di comando “israeliano” è completamente fallito ed era completamente cieco. Non c’era nessuno che impartisse ordini ai piloti, mentre i carri armati hanno ricevuto l’ordine di sparare su tutti, compresi i coloni”.

La Finlandia ha chiesto che Israele venga bandito dall’Eurovision. Il primo Ministro israeliano Netanyahu alla vigilia del processo contro Israele all’Aia afferma: «Israele non intende occupare permanentemente la Striscia di Gaza né espellere la popolazione civile. Stiamo combattendo i terroristi di Hamas, non la popolazione palestinese, e lo stiamo facendo nel pieno rispetto del diritto internazionale».

Il ministro della Giustizia sudafricano ha dichiarato: «La risposta di Israele all’attacco del 7 ottobre ha superato ogni limite (…) Il team legale del Sudafrica: un membro della Knesset ha incitato alla cancellazione di Gaza dal globo e il ministro dell’Esercito Gallant ha annunciato l’imposizione di un blocco completo sulla Striscia».

La Lega Araba ha rilasciato una dichiarazione a sostegno della petizione del Sud Africa al Tribunale dell’Aia e del dibattito sulla questione se Israele abbia commesso crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Anche il Venezuela e le Maldive hanno espresso sostegno. Brasile e Colombia hanno annunciato il loro sostegno alla causa del Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aia.

Il ministero dell’Intelligence iraniano, nella giornata del 10 gennaio, afferma che uno dei due attentatori suicidi nell’attacco di Kerman è un israeliano di origine tagika di nome Bozrov. E sempre dall’Iran arriva la notizia che l’11 gennaio che la Marina della Guardia Rivoluzionaria in un comunicato ufficiale: «Abbiamo catturato una petroliera americana nel Golfo di Oman». Il British Maritime Trade Center riferisce che un gruppo di sconosciuti ha attaccato una nave nel Golfo di Oman e ha interrotto le comunicazioni con essa. La petroliera presa dagli iraniani oggi nel Golfo di Oman era la St Nicholas, che trasportava petrolio iracheno. Precedentemente nota come Suez Rajan, ed era iraniana. Più precisamente, apparteneva ad una compagnia greca ma era noleggiata dagli iraniani. Tuttavia, i greci fecero un accordo con gli americani e la trasferirono negli Stati Uniti compreso il petrolio a bordo, un milione di barili di petrolio iraniano, che andarono a beneficio di una compagnia americana, riporta la social sfera.

Dopo un lungo processo negli Stati Uniti, gli americani prelevarono il petrolio e la petroliera fu confiscata e utilizzata. E ora, dopo più di sei mesi, gli iraniani hanno effettivamente ripreso ciò che avevano, anche con le risorse a bordo.

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Gibuti il ​​permesso di schierare lanciarazzi multipli HIMARS e M270, nonché vari sistemi di difesa aerea per attaccare lo Yemen, ma il governo di Gibuti ha rifiutato. Gibuti si trova a soli 30 km dallo Yemen e a 150 km dal territorio del governo yemenita guidato dagli Houthi. Gli Stati Uniti potrebbero tentare di utilizzare il missile balistico tattico ATACMS e vari missili a lungo raggio in attacchi contro lo Yemen. Gibuti, invece, sta cercando di uscire dalla situazione utilizzando la presenza della base cinese per evitare di trovarsi nel mezzo di una guerra.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU adotta una risoluzione che chiede la fine degli attacchi dello Yemen nel Mar Rosso. Il Movimento Mujahideen Palestinese ha Condanniamo l’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza di una “risoluzione che condanna le operazioni delle forze armate yemenite che cercano di eliminare l’ingiustizia contro il popolo di Gaza e fermare il genocidio, mentre lo stesso Consiglio non riesce a farlo”.

Indiscrezioni sulla ripresa dei negoziati riferiscono che “La richiesta americana più importante a Hezbollah è garantire la sicurezza di Israele e il ritorno dei coloni nel nord, la richiesta più importante di Hezbollah è fermare l’aggressione contro Gaza”. Completo stallo.

Ed ora uno sguardo al fronte Israele – Hamas aggiornato alle ore 16:00 dell’11 gennaio.

Nella parte centrale della Striscia di Gaza si stanno verificando scontri nell’area del campo di Al-Brej. Nel sud, l’IDF sta avanzando a Khan Yunis, e nel nord – nella stessa Gaza e nei suoi dintorni – continuano le operazioni di sgombero e di ricerca. Anche nel pomeriggio dell’11 gennaio si sono verificati attacchi e imboscate da parte delle forze alleate ad Hamas a est di Khan Yunis in particolare modo Bani Suhaila. Da dove si segnalano scontri.

L’IDF continua ad operare ad Al-Maghazi e Khan Yunis in un comunicato fa sapere: “Le truppe hanno identificato una cellula terroristica armata e hanno contrastato la cellula mentre usciva da un pozzo. Durante l’attività dell’IDF nell’area di Al-Maghazi, sono stati identificati tre terroristi che trasportavano AK-47. Usando un aereo, le truppe dell’IDF hanno seguito continuamente la cella e poco dopo un aereo dell’IAF ha contrastato la cella mentre stavano uscendo da un tunnel. Nel corso dell’attività, guidate dall’intelligence, le truppe hanno rinvenuto numerose armi nell’abitazione di una delle famiglie del terrorista”.

Dal Libano giunge notizia che è stata colpita una sede di Hezbollah. Di diversa opinione Hezbollah che ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Israele ha recentemente preso di mira un centro di protezione civile affiliato all’Autorità sanitaria islamica nella città di Hanin, provocando due morti e diversi feriti presenti nel centro. Ciò che è accaduto è un palese attacco contro un centro che serve i cittadini libanesi, fornisce assistenza e assistenza ai feriti e ai feriti a seguito della continua aggressione israeliana contro il nostro paese e il nostro popolo, e una continuazione dell’aggressiva politica sionista che è basato su omicidi e terrorismo».

Hezbollah ha lanciato 30 razzi verso la Galilea e due hanno colpito dell case. I missili provenivano dal sud del Libano. Un missile anticarro è stato lanciato dal Libano meridionale verso l’insediamento di Metulla. Nell’Alta Galilea si sono udite più di 10 esplosioni. I lanci erano verso Kiryat Shmona e le prime notizie indicano una caduta all’interno della città. Due missili anticarro sono stati lanciati dal Libano verso Al-Malikiyah nell’Alta Galilea. Nel pomeriggio il Consiglio locale nell’Alta Galilea ha fatto sapere che si sono verificati danni agli edifici e alle infrastrutture all’interno di Kiryat Shmona in seguito al lancio di razzi dal Libano meridionale.

La resistenza islamica ha fatto sapere in un comunicato che il 10 gennaio ha compiuto i seguenti attacchi: Settore orientale; Alle 15:55, il sito di Al-Marj è stato preso di mira ed è stato colpito direttamente. Settore occidentale: Alle 16:45, il punto Al-Jardah è stato preso di mira ed è stato colpito.

Il vicepresidente del consiglio esecutivo di Hezbollah, Sheikh Ali Damoush in un comunicato ha riferito che: «La resistenza ha utilizzato solo una piccola parte delle sue capacità, armi, missili, capacità e competenza nelle sue operazioni, perché la battaglia è limitata. Tuttavia, se il nemico ci impone la guerra, gli mostreremo le nostre capacità e la nostra forza , che gli farà rimpiangere i suoi crimini e la sua aggressività» . «Se il nemico crede di poterlo fare attraverso minacce e… Se un’escalation ci impone una nuova equazione, è delirante e sbagliato: la resistenza non accetterà l’imposizione di una nuova equazione che permetta al nemico di continuare con i suoi crimini, qualunque siano i risultati» .

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/