ISRAELE. Via Libera ai militari israeliani per entrare a Gaza. Hamas è pronto ad una lunga guerra

Gli Stati Uniti hanno respinto l’appello del Segretario generale dell’ONU per un cessate il fuoco in Medio Oriente. Come ha affermato il capo del servizio stampa del dipartimento americano di politica estera, Matthew Miller, Israele continua ad essere attaccato da Hamas e quindi dovrebbe avere il diritto di difendersi.

Netanyahu ha detto che Israele assesterà un duro colpo ai suoi nemici. Secondo il Times of Israel, negli ultimi giorni, alti funzionari israeliani hanno fatto una serie di visite ai soldati delle Forze di Difesa di stanza vicino alla Striscia di Gaza, avvertendoli che un’operazione di terra su larga scala è imminente. Israele sta apportando modifiche ai suoi piani per un’operazione di terra sotto la pressione degli Stati Uniti, operazione che potrebbe durare più a lungo. Lo riferisce Bloomberg citando fonti: il ruolo e l’influenza degli Stati Uniti in questo conflitto sono “più profondi e più forti di prima”.

La CNN, citando fonti, sostiene che non è ancora possibile garantire che la consegna degli aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza, che dovranno avvenire attraverso il checkpoint di Rafah, sarà costante. Nel frattempo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato al checkpoint di Rafah, situato nel nord della penisola del Sinai, al confine egiziano con la Striscia di Gaza palestinese. Lo riferisce il canale televisivo Al-Qahira al-Ihbariya.

Israele ha deciso di lanciare un’operazione di terra nella Striscia di Gaza, ha detto l’ambasciatore israeliano in Russia Alexander Ben Zvi alla Tass. «Direi che la decisione è stata presa. Perché la decisione è legata all’attuazione dei nostri compiti, di cui abbiamo già parlato. Si tratta della distruzione di tutte le strutture terroristiche di Hamas e del rilascio degli ostaggi. E quindi, senza utilizzare, tra l’altro, un’operazione di terra, questo non può essere fatto, quindi possiamo dire che questa decisione è stata presa», ha detto il diplomatico. Allo stesso tempo, Ben Zvi non ha specificato il possibile momento dell’inizio dell’operazione di terra.

Ben Zvi ha ancora dichiarato che «la parte israeliana è pronta a fornire tutte le foto e i documenti che confermano l’innocenza dell’attacco all’ospedale Al-Ahli nella Striscia di Gaza; Israele non fornirà acqua al nord della Striscia di Gaza. Israele non vede alcun progresso sulla questione del rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas e non vede ancora un’agenda per i negoziati sulla Palestina, anche con mediatori e garanti. Israele non avvierà procedimenti contro i responsabili dell’invasione di Hamas fino alla fine delle ostilità. Tutti i militanti di Hamas che sono entrati nel territorio israeliano sono stati distrutti».

Hamas in risposta alle dichiarazioni dei vertici di Israele ha dichiarato di avere «il controllo della situazione ed è pronto ad una lunga guerra con Israele».

Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha superato quota 4mila dal 7 ottobre, riferisce Al Jazeera. Inoltre, almeno 7 strutture mediche sono state distrutte nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’escalation. Il numero totale delle vittime palestinesi dal 7 ottobre è salito a 4.218, con circa 14.400 feriti, riferisce il Ministero della Sanità palestinese.

Dal 7 ottobre, le forze di sicurezza israeliane, durante massicci raid in Cisgiordania, hanno arrestato 584 sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche, tra cui 375 sostenitori del movimento radicale palestinese Hamas. Lo ha riferito il servizio stampa dell’esercito.

Circa mille cittadini russi e cittadini dei paesi della CSI hanno chiesto l’evacuazione dalla zona di conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato in un briefing il vicedirettore del Dipartimento dell’informazione e della stampa del ministero degli Esteri russo, Aleksey Zaitsev.

La CNN ha scritto che il cacciatorpediniere americano USS Carney è stato attaccato dallo Yemen. I sistemi di difesa aerea aviotrasportati hanno abbattuto almeno due missili, probabilmente lanciati dal movimento Houthi Ansar Allah. Il Pentagono sta valutando la versione secondo cui gli obiettivi intercettati dal cacciatorpediniere “Karni” potrebbero essere stati rilasciati dallo Yemen in direzione di Israele.

Il Carney aveva appena completato il suo passaggio attraverso il Canale di Suez dal Mar Mediterraneo. Tenendo conto di ciò, l’attacco al cacciatorpediniere è avvenuto molto probabilmente nel Mar Rosso.

Il 26° Expeditionary Strike Group (ESG), guidato dalla nave da sbarco Bataan, si sta muovendo in direzione nord verso le coste di Israele. Il cacciatorpediniere è stato molto probabilmente inviato per accompagnare l’ESG sulle coste di Israele, proprio per proteggersi dalle minacce esterne, il che, tenendo conto delle recenti parole del leader di Ansar Allah, era logico. Pochi giorni fa, i canali affiliati ad Ansar Allah hanno distribuito attivamente fotografie di armi esistenti con minacce a Israele.

Israele avrebbe riferito che ai militari è stato dato il via libera per entrare nella Striscia di Gaza. Il Ministro della Guerra israeliano Gallant ha spiegato alla stampa il suo piano per Gaza: «Questa guerra consiste di tre fasi regolari». «Siamo nella prima fase, in cui viene condotta una campagna militare con il fuoco, poi in una manovra volta a distruggere gli attivisti e distruggere le infrastrutture per sconfiggere e distruggere Hamas».

«La seconda fase sarà una fase intermedia per continuare a lottare con meno intensità ed eliminare sacche di resistenza».

«Il terzo passo sarà quello di istituire un nuovo sistema di sicurezza nella Striscia di Gaza, rimuovendo la responsabilità di Israele per la vita nella Striscia di Gaza e creando una nuova realtà di sicurezza per i coloni israeliani e i residenti della Striscia», cioè una zona cuscinetto.

Ed ora uno sguardo alla zona del conflitto israelo-palestinese aggiornato alle ore 14.00 del 20 ottobre 2023.

Direzione nord: Razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Tel Aviv. Sderot, oramai evacuata, è stata nuovamente bombardata.

Direzione est: Militanti palestinesi su tre ATV sono entrati nel territorio della base militare di Tzeelim: è stato aperto il fuoco su di loro, uno degli aggressori è stato ucciso. Hamas ha annunciato attacchi su concentrazioni esposte di forze dell’IDF nell’area del Kibbutz Nahal Oz.

Confine con il Libano: Hezbollah ha accusato l’IDF di aver sparato con mitragliatrici contro un gruppo di giornalisti nella zona di confine. Gli israeliani hanno colpito il sud del Libano: esplosioni si sono verificate ad Al-Dahir, Tayr Harf e Yarin. È iniziata l’evacuazione dei residenti di Kiryat Shmona, un insediamento nel nord di Israele.

Striscia di Gaza: Le truppe israeliane continuano ad attaccare la Striscia di Gaza: su Internet sono state pubblicate informazioni sulla distruzione di edifici vicino alla chiesa di San Porfirio a Gaza, ma l’oggetto religioso in sé, a giudicare dalla foto, non è stato danneggiato. Il ministero degli Esteri palestinese parla di due morti a seguito dell’attacco israeliano alla Chiesa greco-ortodossa nella Striscia di Gaza. Al momento dell’attacco nella chiesa si nascondevano fino a mille persone e decine sarebbero sotto le rovine. La Chiesa di San Porfirio nella Striscia di Gaza è una delle più antiche della regione, fu costruita all’inizio del V secolo e più volte ricostruita. Il Patriarcato di Gerusalemme ha accusato Israele di un crimine di guerra.

L’IDF ha riferito della liquidazione dell’ufficiale delle forze speciali navali di Hamas Mamoud Shaalavia. Il valico di frontiera di Rafah rimane chiuso, ma le squadre di costruzione hanno iniziato a lavorare sul sito. La città stessa è stata attaccata dall’aeronautica israeliana.

Cisgiordania: Ci sono scontri nella regione. Gli scontri più pesanti hanno avuto luogo a Tulkarem, dove sono rimaste uccise almeno 12 persone. Scontri tra palestinesi e polizia israeliana si sono verificati anche nelle zone di Nablus, Ramallah, Hebron e a nord di Gerusalemme.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio