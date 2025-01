ISRAELE. Possibile guerra con la Turchia in Siria

Secondo il Comitato israeliano per la valutazione del bilancio dell’istituzione della difesa e l’equilibrio del potere, il rischio che la Siria diventi il ​​palcoscenico di un conflitto diretto tra Turchia e Israele deve essere seriamente affrontato. La Turchia potrebbe persino arrivare a rappresentare una minaccia maggiore per Israele tramite la sua presenza in Siria rispetto all’Iran, secondo il Comitato, noto come Commissione Nagel in quanto presieduto dall’ex capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano Yaakov Nagel.

Stando a BneIntellinews, la Turchia non lascia dubbi agli osservatori sulla sua determinazione a essere l’attore chiave nella Siria post-Assad. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito negli ultimi giorni come Ankara sia pronta a intervenire militarmente se ci fosse qualsiasi segno di frammentazione o disintegrazione della Siria. Affermando che “abbiamo i mezzi”, Erdogan il 6 gennaio ha affermato: “Non possiamo accettare con nessun pretesto che la Siria venga divisa e se notiamo il minimo rischio prenderemo le misure necessarie”.

Allo stato attuale delle cose, le osservazioni di Erdogan si concentrano sulle forze curde oltre il confine con la Turchia in Siria, viste da Ankara come una minaccia insurrezionale “terroristica”. In ulteriori commenti sulla resistenza della Turchia a qualsiasi prospettiva di divisione della Siria, Erdogan ha aggiunto che “se il rischio si presentasse, potremmo intervenire in una notte”.

Gli ha fatto eco il minuto degli affari esteri turco, Hakan Fidan: “Un’operazione militare verrà lanciata se il PKK/YPG non lascerà la Siria (…) ”. Lo abbiamo fatto in passato ad Afrin, Ras al-Ain, Tal Abyad. Questo è ciò che richiede la nostra sicurezza nazionale, non abbiamo altre opzioni”, ha dichiarato Fidan alla CNN Turk. ”La scadenza che abbiamo fissato per loro (PKK/YPG) è chiara. Abbiamo trasmesso loro questo messaggio tramite l’America e i media. I combattenti terroristici internazionali, provenienti da Turchia, Iran e Iraq, devono lasciare immediatamente la Siria”.

Gli sforzi per creare un governo a Damasco che possa governare tutta la Siria sono guidati da Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), il gruppo paramilitare jihadista sunnita che ha guidato l’offensiva militare che ha causato la fuga del presidente Assad e il crollo del regime baathista.

HTS, guidato dal 42enne Ahmed al-Sharaa, nato in Arabia Saudita da genitori siriani, ha messo radici sotto il patrocinio turco nella provincia siriana nordoccidentale di Idlib, che confina con la Turchia. Quanta influenza abbia Ankara su HTS è una questione di grande dibattito. Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto HTS e altri gruppi che hanno fatto cadere Assad come “controllati dalla Turchia”, cosa che i funzionari di Erdogan hanno negato.

Durante il periodo natalizio, Erdogan ha affermato che la Turchia avrebbe aiutato i nuovi poteri a Damasco a ristrutturare lo stato siriano e a redigere una nuova costituzione per il paese.

La Commissione Nagel si è concentrata sulla presenza di delegati turchi e forze turche in Siria, affermando che la Turchia potrebbe rappresentare una minaccia maggiore per Israele rispetto all’Iran in Siria se appoggiasse una forza ostile “islamista sunnita” a Damasco.

Ha osservato che alcune delle milizie e dei miliziani avevano precedentemente legami con gruppi come al-Qaeda e che le “origini dei ribelli e dei loro leader” non dovrebbero essere trascurate. “Per questo motivo, si deve considerare che Israele potrebbe affrontare una nuova minaccia in Siria, che per certi aspetti potrebbe non essere meno grave della precedente. Questa minaccia potrebbe assumere la forma di una forza sunnita estrema che si rifiuterebbe anche di riconoscere l’esistenza stessa di Israele (…) Inoltre, poiché i ribelli sunniti eserciteranno il potere politico in virtù del loro controllo centrale in Siria, potrebbe emergere da loro una minaccia maggiore rispetto alla minaccia iraniana, che è stata limitata a causa delle azioni in corso di Israele, nonché delle restrizioni imposte all’Iran dallo stato sovrano siriano”, ha affermato il Comitato.

Il Comitato ha avvertito che le difficoltà potrebbero intensificarsi se la forza siriana diventasse effettivamente un proxy turco, “come parte dell’ambizione della Turchia di riportare l’Impero ottomano al suo antico splendore”.

“È necessario adottare una politica di ‘eliminazione totale delle minacce e massimizzazione della risposta’, combinata con misure di ‘prevenzione’ e proattive per neutralizzare rapidamente qualsiasi tentativo di creare una minaccia per Israele oltre confine (…) In questo contesto, dobbiamo considerare che l’ingresso dell’esercito turco in Siria potrebbe accelerare il riarmo della Siria a un ritmo relativamente veloce””, prosegue la relazione del Comitato israeliano.

Tommaso Dal Passo

