ISRAELE. Operazione del Mossad in Iran

In una dichiarazione del 29 giugno, il Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, ha identificato il sospetto come Youssef Shahbazi Abbasalilu e ha affermato di aver «ricevuto istruzioni dettagliate e armi da alti ufficiali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche».

Il Mossad ha pubblicato un video di un interrogatorio del sospetto. Nel video, l’uomo – che parla persiano con accento azero – dice di essere stato incaricato dal suo superiore di identificare obiettivi israeliani ed ebraici a Cipro e di attaccarli. Il Mossad ha identificato il superiore come un alto dirigente della Guardia Rivoluzionaria.

Ha anche detto di aver sorvegliato l’obiettivo e di aver scattato foto della casa della persona a Cipro, ma di essere fuggito dall’isola e di essere tornato in Iran dopo essere stato avvisato che la polizia lo stava cercando.

Ha detto di aver lavorato con iraniani, pakistani e ciprioti nell’operazione. Non è stato immediatamente chiaro dal video se il sospetto stesse parlando sotto costrizione.

I funzionari israeliani hanno detto che il sospetto attentatore stava operando da Cipro Nord, uno staterello riconosciuto solo dalla Turchia che divide l’isola mediterranea.

Tommaso Dal Passo