ISRAELE. Microsoft taglia i contratti d’intelligence con l’Unità 8200 dell’IDF

Microsoft ha annullato alcuni servizi forniti all’esercito israeliano a causa del timore che stia violando i suoi termini di servizio utilizzando il software di cloud computing dell’azienda per spiare milioni di palestinesi, ha confermato il presidente dell’azienda, Brad Smith.

Smith ha scritto in un post sul blog di giovedì che l’azienda aveva “cessato e disattivato una serie di servizi” a un’unità del Ministero della Difesa israeliano in risposta a un’indagine congiunta del 6 agosto condotta dal quotidiano The Guardian, da +972 Magazine e dal quotidiano in lingua ebraica Local Call, riporta Al Jazeera.

Il rapporto affermava che l’Unità 8200 dell’esercito israeliano aveva utilizzato la piattaforma di cloud computing Azure di Microsoft per archiviare i dati delle telefonate ottenuti tramite la sorveglianza di massa nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra e nella Cisgiordania occupata.

L’Unità 8200 è l’unità d’élite per la guerra informatica dell’esercito israeliano responsabile delle operazioni clandestine, tra cui la raccolta di informazioni di intelligence e la sorveglianza.

L’inchiesta giornalistica ha rivelato che, a seguito di un incontro del 2021 tra il CEO di Microsoft Satya Nadella e il leader di Unit 8200 Yossi Sariel, è stato raggiunto un accordo per collaborare allo spostamento di grandi volumi di materiale di intelligence sensibile sulla piattaforma Azure dell’azienda.

Il processo, operativo dal 2022, ha consentito a Unit 8200 di utilizzare la capacità di archiviazione e la potenza di calcolo pressoché illimitate di Azure per raccogliere, riprodurre e analizzare le telefonate di milioni di palestinesi.

Il sistema basato su cloud ha anche aiutato Israele a guidare attacchi aerei mortali e a modellare le operazioni nei territori palestinesi occupati, hanno riferito fonti di Unit 8200. Il rapporto ha inoltre identificato che una grande quantità di dati sui palestinesi sembrava essere archiviata sui server Azure di Microsoft situati nei Paesi Bassi e in Irlanda.

Smith ha affermato che l’azienda ha esaminato le accuse contenute nel rapporto “sulla base di due principi” e ha concluso che l’archiviazione dei dati militari israeliani violava i termini di servizio dell’azienda.

“In primo luogo, non forniamo tecnologie per facilitare la sorveglianza di massa dei civili. Abbiamo applicato questo principio in ogni Paese del mondo e lo abbiamo ribadito ripetutamente per oltre due decenni”, ha affermato.

“In secondo luogo, rispettiamo e proteggiamo il diritto alla privacy dei nostri clienti”, ha aggiunto Smith.

Smith non ha nominato la specifica unità israeliana che ha perso l’accesso ai servizi Microsoft, ma ha confermato che alcuni abbonamenti del Ministero della Difesa israeliano, inclusi “specifici servizi e tecnologie di cloud storage e intelligenza artificiale”, sono stati annullati.

A febbraio, l’Associated Press ripotava che l’utilizzo di prodotti Microsoft da parte dell’esercito israeliano era aumentato vertiginosamente dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 di Hamas contro Israele e l’inizio della guerra a Gaza.

Riportava anche che l’esercito israeliano stava utilizzando gigabyte di cloud storage e enormi quantità di servizi di traduzione linguistica basati sull’intelligenza artificiale per la sorveglianza di massa, confrontandoli con i sistemi di intelligenza artificiale per decidere chi dovesse essere preso di mira negli attacchi aerei.

A maggio, Microsoft ha ammesso di aver venduto servizi avanzati di intelligenza artificiale e cloud computing all’esercito israeliano durante la guerra a Gaza e di aver contribuito agli sforzi per localizzare e salvare i prigionieri israeliani nell’enclave.

L’azienda ha tuttavia affermato che, a seguito di una revisione interna, non ha trovato “alcuna prova” che Azure venisse utilizzato per colpire o danneggiare persone.

A seguito dell’inchiesta di agosto, Microsoft ha commissionato una seconda revisione, condotta da uno studio legale esterno.

La revisione è in corso, ma Smith ha affermato di aver già scoperto prove che i suoi prodotti venivano utilizzati in modi che violano i suoi termini di servizio.

Secondo i dipendenti Microsoft licenziati o arrestati a seguito delle proteste contro il coinvolgimento dell’azienda nella guerra di Gaza: “Microsoft ha solo ha disabilitato un piccolo sottoinsieme di servizi a una sola unità dell’esercito israeliano”.

Maddalena Ingrao

