ISRAELE. L’Italia ha un grande ruolo di mediazione da tutti riconosciuto 

Sharren Haskel, membro del Partito Nuova Speranza, è vice Ministro degli Affari Esteri d’Israele da novembre 2024, è stata recentemente in Italia in una serie d’incontri con rappresentanti delle istituzioni, delle comunità ebraiche e della società civile italiane. È entrata in politica nel 2015 come membro della Knesset.

Da allora è stata membro attivo di diverse commissioni, tra cui la Commissione Affari Esteri e Difesa e la Commissione Affari Interni e Ambiente. Abbiamo avuto la possibilità di incontrarla e di poter approfondire con lei l’evoluzione geopolitica dell’attuale situazione mediorientale. Abbiamo scelto alcuni passaggi del lungo confronto per lumeggiare aspetti e punti di vista che non vengono fuori dal flusso mediatico mainstream sui fati di Gaza e Iran.

“Consideriamo l’Italia un paese amico. E sappiamo che i canali della diplomazia, i canali dei colloqui, sono aperti anche qui con il vostro governo. È uno dei motivi per cui Roma è stata scelta come sede per alcuni dei colloqui diplomatici degli ultimi mesi. Ecco perché abbiamo un dialogo aperto, anche se a volte è un po’ difficile a curda della situazione umanitaria. C’è un programma umanitario molto importante guidato dal Ministro degli Esteri e dal Primo Ministro, Food for Gaza, dove siamo in stretta comunicazione per cercare di soddisfare anche i bisogni e le richieste del governo. E in realtà ci impegniamo molto per facilitare questo, perché capiamo che l’interesse del governo è quello di elevare il bisogno umanitario. [Molti hanno preso, ndr] precauzioni e ascoltano anche le nostre preoccupazioni. Ed è per questo che siamo stati molto disponibili ad accogliere molte delle richieste, dei bisogni e delle esigenze di questo governo, non solo per quanto riguarda il programma alimentare umanitario, ma anche per quanto riguarda le esigenze umanitarie di alcuni rifugiati che l’Italia voleva venissero a curare un certo numero di bambini in alcuni dei vostri ospedali qui. E facilitiamo un percorso per garantire che ciò sia possibile. E fino ad oggi, c’è stato un dialogo aperto con richieste diverse. E ogni volta le prendiamo con la massima serietà e cerchiamo di agevolarle”.

“Quello che abbiamo visto il 7 ottobre ci ha segnato per sempre. E quando [gli uomini di Hamas ndr] gridano morte a Israele, credetemi, sappiamo cosa significa. E l’ultima cosa che vorrei, o che vorreste, è che qualcosa del genere raggiunga il suolo europeo. Quindi l’operazione iraniana ha avuto un enorme successo grazie all’accuratezza dell’intelligence israeliana, alla capacità delle nostre forze e alla qualità del nostro equipaggiamento. Questi tre fattori hanno dato vita a una delle migliori operazioni che conosciamo, tanto che i paesi circostanti sono rimasti a bocca aperta. Non credevamo che saremmo riusciti a raggiungere un successo simile (…) Avevamo una finestra temporale molto breve per farlo. Quello che vediamo ora è, in generale, una grande opportunità in Medio Oriente. La situazione non è ancora cambiata. So che molti parlano di un cambiamento. Ma il cambiamento non è ancora avvenuto. C’è un’opportunità (…) Vogliamo un Medio Oriente pacifico e stabile. Il nostro Primo Ministro in questo momento è a Washington per discutere di molte questioni, tra cui l’Iran, incluso l’Accordo di Abramo. E penso che sia estremamente importante guardare al quadro generale su come possiamo costruire ponti, su come possiamo creare stabilità e su come possiamo eliminare le forze radicali che per troppo tempo hanno destabilizzato e finanziato il terrorismo che ha distrutto molti paesi della regione.”.

Su Gaza il vice ministro Haskel è molto chiara: “C’è un accordo di cessate il fuoco sul tavolo in questo momento. Israele ha detto sì. Hamas ha continuato a rifiutare. Ci sono state molte proposte di cessate il fuoco. Ogni volta Israele ha detto sì. Sapete perché? Perché vogliamo riportare indietro i nostri familiari, più di 50 ostaggi che sono tenuti da quasi due anni in prigioni segrete, dove subiscono abusi, aggressioni fisiche, sessuali, denutrizione ed abusi emotiviti. La tortura psicologica che stanno subendo è orribile, e vogliamo riportarli indietro. E siamo disposti a fare molte concessioni per riportarli indietro. E lo abbiamo fatto diverse volte. Siamo disposti a farlo ora, ma sfortunatamente, anche ora, l’ultima proposta di Witkoff, nonostante stiano facendo qualche passo avanti verso le richieste di Hamas, Hamas ha detto di no e hanno messo sul tavolo una proposta diversa.

“Non qualcosa di cui Witkoff ha discusso e non qualcosa di cui hanno discusso gli israeliani, ma una proposta di Hamas. Questa è una risposta negativa alla proposta di Witkoff. Abbiamo comunque deciso di inviare una delegazione a Doha nella speranza di poter colmare il divario e vedere se c’è un’apertura per una discussione con Hamas.

“Ci sono ancora alcuni punti controversi. Una delle principali riguarda le richieste di Hamas sulla distribuzione degli aiuti umanitari. E non so se vi siete chiesti perché Hamas si oppone alla distribuzione di aiuti umanitari attraverso il Fondo Umanitario per Gaza, attraverso l’American Channel? Il motivo è che Hamas non li distribuisce. Per quasi due anni abbiamo chiesto, implorato la comunità internazionale di collaborare con noi per lavorare alla distribuzione, non tramite Hamas. E purtroppo, Guterres ha trasformato la questione, invece di prendersi cura del popolo palestinese, in un problema politico. Anche quando gli americani volevano finanziare, inviare denaro, questo è avvenuto sotto l’amministrazione Biden, per dirottare i fondi che stavano dando all’UNRWA, perché l’UNRWA ha partecipato ad attività terroristiche.

“I suoi agenti hanno rapito israeliani e hanno partecipato a un massacro il 7 ottobre. Molti di loro sono attivisti e terroristi di Hamas. Quindi l’America ha detto: “Aspetta, non finanzieremo Hamas tramite l’UNRWA”. Volevano inviare i soldi al Programma Alimentare Mondiale, al Programma Sanitario Mondiale e a molti altri canali per inviare aiuti umanitari. Guterres ha detto loro di non prendere un centesimo per non danneggiare o compromettere l’UNRWA. Ha preferito un’organizzazione marcia fino al midollo piuttosto che fornire aiuti umanitari ai bambini palestinesi. E in questi due anni, ha trasformato la questione in un problema politico invece che umanitario. Durante l’ultimo cessate il fuoco, e bisogna capirlo, il controllo di Hamas sulla popolazione durante una guerra, il controllo di Hamas avviene attraverso gli aiuti. Se distribuiscono gli aiuti, hanno il controllo sull’intera popolazione.

“Decidono chi riceve e chi no. Chi ottiene un rifugio e chi no. E poi, si intascano milioni di dollari, ed è così che continuano a costruire il loro potere.

“Così, durante l’ultimo cessate il fuoco, Gaza è stata inondata di aiuti umanitari. Quello che abbiamo visto è che, per la prima volta dal 7 ottobre, Hamas è riuscita a pagare il 100% dei suoi stipendi. Il 100% per la prima volta.

“Perché? Grazie a tutti i soldi che intascavano dagli aiuti umanitari in arrivo. La seconda cosa che abbiamo visto, quello che stavano facendo con gli aiuti umanitari e il denaro ricevuto, è che sono riusciti a reclutare nuovi terroristi. Quindi stiamo combattendo per eliminare Hamas, e lo stiamo eliminando, in una guerriglia urbana molto, molto complessa, cercando di evitare vittime civili.

“Oggi ci sono due canali per facilitare l’arrivo degli aiuti umanitari a Gaza. Il vecchio meccanismo, che ha dimostrato di non funzionare prima, non funziona correttamente nemmeno ora. E poi l’altro canale, il nuovo canale, era attraverso l’organizzazione del Fondo Umanitario per Gaza.

“Quindi il metodo americano. Gli americani sono stati capaci, una squadra molto difficile, ma sono riusciti a costruire quattro piani di distribuzione. Innanzitutto, gli aiuti umanitari sono stati distribuiti gratuitamente. I palestinesi non hanno dovuto comprarli. Sono stati dati loro gratuitamente, milioni di pasti, fino ad oggi. E questo ha creato alcune cose, alcuni aspetti positivi.

“Hamas ha combattuto contro il Fondo Umanitario di Gaza. Uno dei modi era infangare la loro reputazione, distruggerla e fare pressione attraverso l’organizzazione internazionale per fermare questa operazione. Quindi, per quanto sia stato difficile, Hamas ha diffuso molte bugie e propaganda al riguardo. L’altro problema è che Hamas ha dichiarato che qualsiasi civile che si presenti a ritirare il cibo verrà dichiarato traditore.

“E a Gaza, chiunque venga dichiarato traditore viene giustiziato. Quindi pensavano che la gente non si sarebbe presentata se avessero minacciato la loro vita, ma la gente si è comunque presentata. Il terzo modo in cui cercavano di farlo era combatterli, letteralmente combatterli. Hanno attaccato un autobus di operatori umanitari, uccidendone cinque. Proprio questa settimana hanno ferito due operatori americani. E dovete capire che hanno messo una taglia sulla testa degli operatori umanitari.

“Significa che Hamas pagherà chiunque uccida gli operatori umanitari. Ed è per questo che è stata una situazione molto tesa, molto difficile, ma comprendiamo che la popolazione ha bisogno di cibo, di alimenti per bambini, di provviste, e gli americani si impegnano a continuare a distribuirle. Il punto per Israele è che non possiamo tornare indietro.

Deve esserci un altro meccanismo che fornisca cibo umanitario che non passi attraverso un’organizzazione terroristica. Ed è per questo che insistiamo affinché continui a essere distribuito anche attraverso questo meccanismo. Ci sono due canali, va bene.

“Se le Nazioni Unite vogliono usare il vecchio canale, possono farlo. Ci sono due valichi aperti. Ma insistiamo affinché continuino anche il vecchio meccanismo, il nuovo meccanismo, attraverso il metodo americano.

Altro teatro complesso è la Cisgiordania, cioè le storiche Giudea e Samaria: “Negli ultimi due anni abbiamo combattuto su sei fronti diversi: Gaza, Hezbollah, Siria, Iraq, Yemen. L’Iran e Hamas hanno invocato un’intifada e una guerra anche nelle zone di Giudea e Samaria, la cosiddetta Cisgiordania.

“Durante questi scontri, queste organizzazioni terroristiche hanno effettivamente iniziato a combattere contro l’Autorità Nazionale Palestinese. Sapete dove si sono verificati gli scontri principali? I principali scontri si sono verificati nei campi profughi dell’UNRWA a Nablus, Jenin e Ramallah. Ed è interessante chiedersi perché questi scontri avvengano proprio lì. Cosa c’è di così speciale in quei campi profughi di Jenin, Nablus e Ramallah, che rappresentano un terreno così fertile per la formazione e l’armamento di organizzazioni terroristiche, che non solo combattono contro Israele, ma anche contro l’Autorità Nazionale Palestinese, al punto da causare gravi scontri e uccisioni tra di loro. L’Autorità Nazionale Palestinese ha dovuto vietare al-Jazeera in Cisgiordania perché ha giustamente affermato che al-Jazeera sta radicalizzando i giovani. Al-Jazeera è il portavoce dei Fratelli Musulmani. Ha diffuso propaganda, menzogne, invenzioni, radicalizzando i giovani in tutto il mondo.

“Anche loro l’hanno vietata a causa di ciò che stavano facendo in Cisgiordania. Negli ultimi due anni, ci sono stati molti attacchi da parte di queste organizzazioni terroristiche e di singoli individui contro le comunità israeliane, con omicidi di civili, che si tratti di pietre, molotov, sparatorie.

La Siria ha cambiato regime in batter d’occhio: “Stiamo osservando e monitorando attentamente gli eventi che si stanno svolgendo in Siria. Ricordiamo che in questo momento il capo dello Stato era un ex leader di un’organizzazione terroristica. Ne siamo pienamente consapevoli e ne abbiamo seguito attentamente gli sviluppi.

“Anche gli eventi accaduti in Siria sono stati molto angoscianti e preoccupanti. Riguardo alle minoranze e ai loro massacri. Che si tratti di cristiani, drusi, alawiti, curdi.

“E penso che questo sarà il banco di prova più importante per la nuova leadership in Siria. Se saranno veramente e onestamente intenzionati a proteggere le minoranze in quel Paese o se si impegneranno a farlo. E questo sarebbe uno dei principali indicatori di dove la Siria si stia effettivamente dirigendo.

Stanno prendendo parte al governo del loro Paese, le minoranze? E stiamo monitorando la situazione da vicino. Israele ha definito un perimetro perché abbiamo identificato e visto alcuni gruppi radicali cercare di raggiungere la zona di sicurezza che abbiamo creato. E per capire molte delle nostre comunità, alcune di loro si trovano effettivamente lì.

“Quindi, se fosse successo qualcosa di simile alle comunità curda e drusa che si fosse avvicinata al confine, sarebbe stata un’esecuzione per i nostri civili. E ci impegniamo a difenderli. Che siano drusi, ebrei, arabi o chiunque altro.

“E quindi abbiamo dovuto definire quel perimetro in modo che le nostre forze fossero presenti per la difesa. E per assicurarci di avere abbastanza tempo per impedire un evento come il 7 ottobre dalla Siria fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata. Siamo a conoscenza anche di alcune richieste dei mediatori (…) credo che l’Italia abbia un ruolo molto importante in questo.

La considero un partner affidabile. Ha avuto un dialogo aperto con Israele, con i palestinesi e con altri. E quindi la consideriamo anche un mediatore affidabile. Con questi canali aperti, non si crea solo un’opportunità, come abbiamo detto sul piano umanitario, di facilitare e mediare tra le due parti, ma anche sul piano economico. Commercio, innovazione, intelligenza artificiale, qualsiasi cosa vogliamo, vogliamo realizzarla insieme ai nostri amici. C’è un rapporto molto stretto tra il nostro Ministro degli Esteri Israel Katz e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, tra il nostro Primo Ministro e il Primo Ministro Meloni, e si è dimostrato un punto di forza negli ultimi due anni per tutti, per il bene di tutti. Ed è un’occasione per ringraziare il governo italiano, i ministri italiani, i parlamentari e i senatori che ho incontrato, che stanno lavorando a molti di questi progetti di cooperazione.

“L’Italia ha una cultura e una storia così ricche e un’istruzione e una ricerca di alta qualità. Penso che questo non possa che giovare ad entrambi i Paesi. Quindi penso che quegli estremisti che cercano di tagliare i ponti lo facciano di proposito. Perché così facendo si distrugge ogni possibilità di un futuro migliore, non solo tra i due Paesi, ma anche tra israeliani e palestinesi”.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/