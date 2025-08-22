ISRAELE. La guerra di parole fra Netanyahu e Albanese

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intensificato ieri i suoi attacchi personali al suo omologo australiano Anthony Albanese per la decisione del suo governo di riconoscere uno Stato palestinese, affermando che la sua reputazione politica è stata danneggiata per sempre.

I rapporti diplomatici tra Australia e Israele si sono inaspriti da quando il governo laburista di centro-sinistra di Albanese ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe riconosciuto condizionatamente lo Stato palestinese, a seguito di azioni simili da parte di Francia, Gran Bretagna e Canada, riporta Reuters.

La decisione ha spinto Netanyahu a lanciare un attacco personale ad Albanese, che ha ribadito la sua condanna in un’intervista su Sky News Australia. “Penso che il suo record sia macchiato per sempre dalla debolezza dimostrata di fronte a questi mostri terroristi di Hamas”, ha detto Netanyahu, dopo aver descritto Albanese all’inizio di questa settimana come “un politico debole che ha tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani”.

Il 20 agosto, Albanese ha minimizzato le critiche di Netanyahu, affermando di non “prendere queste cose personalmente” e di trattare i leader degli altri Paesi con rispetto.

La scorsa settimana, Albanese ha affermato che il primo Ministro israeliano stava “negando” la situazione umanitaria a Gaza, dove le Nazioni Unite hanno avvertito del rischio di una carestia diffusa e dove sta crescendo la pressione internazionale affinché Israele consenta l’ingresso di aiuti senza restrizioni nel territorio.

Il Consiglio Esecutivo dell’Ebraismo Australiano, in lettere separate inviate il 20 agosto a entrambi i leader, li ha esortati a discutere le divergenze attraverso la diplomazia piuttosto che con atteggiamenti pubblici. “Scriviamo per esprimere il nostro profondo sgomento e la nostra preoccupazione per la recente ‘guerra di parole'”, si legge nelle lettere.

“Se qualcosa deve essere detto pubblicamente, dovrebbe essere detto usando un linguaggio misurato e decoroso, degno dei leader nazionali. Australia e Israele sono democrazie mature e i loro governi devono agire di conseguenza”, ha affermato il Consiglio.

Questa settimana Israele ha revocato i visti dei diplomatici australiani presso l’Autorità Nazionale Palestinese dopo che il governo di Albanese ha annullato il visto di un parlamentare israeliano a causa di dichiarazioni che considerava controverse e provocatorie.

Netanyahu sta subendo pressioni globali per l’offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza, che ha ucciso almeno 60.000 palestinesi secondo il ministero della Salute dell’enclave, e ha costretto la maggior parte della popolazione a sfollare.

Mercoledì scorso, l’esercito israeliano ha annunciato i primi passi di un’operazione per prendere il controllo di Gaza City, richiamando decine di migliaia di riservisti nonostante molti dei più stretti alleati di Israele ne chiedessero il ripensamento.

Luigi Medici

