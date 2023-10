ISRAELE. IDF: HAMAS: Al-Aqsa Flood nasce nel 2021. IDF: Via i civili da Gaza entro 24 ore. È un milione di palestinesi

Il capo di stato maggiore dell’IDF ha ammesso che l’esercito non è riuscito a garantire la sicurezza degli israeliani. Nella sua prima dichiarazione pubblica dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, il Capo di Stato Maggiore dell’IDF, generale Gali Halevi, ha ammesso che c’erano delle carenze che hanno permesso ad Hamas di entrare nel paese. «Yahya Sinwar, il sovrano della Striscia di Gaza, ha deciso di effettuare questo terribile attacco, e quindi lui e l’intero sistema sotto la sua guida sono cadaveri. Li attaccheremo, li distruggeremo, smantelleremo il loro sistema. Gaza non sarà più la stessa», ha osservato il generale.

Nella giornata del 13 ottobre si apprende dai media giordani che l’esercito hascemita sta utilizzando attrezzature speciali per allontanare i manifestanti dal confine con Israele. Anche nella capitale dell’Iraq si è svolta una manifestazione di migliaia di persone a sostegno della Striscia di Gaza. Primi aiuti umanitari per Gaza: carichi arrivati ​​dalla Giordania all’Egitto. Nel frattempo, i corridoi umanitari non sono ancora stati aperti e i residenti di Gaza non hanno ancora modo di uscire dalla Striscia. A nord e a est tutto è bloccato dalle truppe israeliane e l’unico posto di blocco al confine con l’Egitto non funziona dopo il bombardamento. L’Egitto ha già detto che non vuole i Palestinesi sul suo territorio.

Human Rights Watch afferma che l’esercito israeliano ha utilizzato munizioni al fosforo bianco in Libano e Gaza il 10 e 11 ottobre, citando “riprese video verificate e resoconti di testimoni oculari”. L’ONU in precedenza aveva affermato di non aver ricevuto tali rapporti. Inizialmente, Israele ha incolpato il ministero degli Esteri palestinese per questo.

La riunione di venerdì del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sul conflitto israelo-palestinese si terrà a porte chiuse, il Consiglio di Sicurezza non è ancora pronto per discussioni aperte, ha affermato il vice rappresentante permanente russo presso l’ONU. Più di 2.500 case sono state distrutte o sono diventate inabitabili a Gaza, e circa 23.000 sono state danneggiate, ha riferito l’ONU.

I capi della Commissione europea e del Parlamento europeo sono volati in Israele “per solidarietà” venerdì. In precedenza si è saputo delle visite nel paese, sullo sfondo dei problemi con Hamas, del capo del Pentagono Austin (arriverà venerdì) e del segretario di Stato Blinken (ha già visitato lì ed è andato in Giordania). I capi dei ministeri degli Esteri tedesco e francese, Berbock e Colonna, non si sono fatti da parte e hanno anche annunciato l’intenzione di volare in Israele nei prossimi giorni. Allo stesso tempo, il capo del ministero degli Esteri turco, Fidan, si recherà nel vicino Egitto.

Gli Stati Uniti potrebbero riconsiderare il loro rifiuto di inviare truppe in Medio Oriente. Lo riporta il quotidiano Politico, citando fonti dell’amministrazione del presidente Joe Biden. L’idea di rivedere la decisione è stata sollevata in relazione alla crisi degli ostaggi di Hamas. «L’amministrazione Biden ha escluso l’invio di truppe, comprese forze speciali, a Gaza come parte degli sforzi per liberare gli americani tenuti in ostaggio lì. Ma tale decisione, annunciata da un alto funzionario della Casa Bianca, potrebbe essere riconsiderata», si legge nel rapporto. La pubblicazione rileva che il risultato finale dipenderà dal livello di escalation del conflitto.

La Gran Bretagna invia la marina e l’aeronautica nel Mediterraneo orientale. Questo è stato riferito nell’ufficio del primo ministro Rishi Sunak. «Una forza militare, comprendente un aereo P-8 (Boeing P-8 Poseidon antisommergibile), apparecchiature di sorveglianza, due navi da guerra – Lyme Bay e Argus, tre elicotteri Merlin e una compagnia di Royal Marines, saranno in attesa per fornire sostegno pratico a Israele e ai partner nella regione, nonché per garantire deterrenza e sicurezza», si legge in un comunicato sul sito web dell’ufficio. Ci saranno due navi da guerra nel Mediterraneo orientale e inizieranno a breve “voli di osservazione” su Israele.

Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, sull’aggravamento in Medio Oriente: «Questa tragedia su larga scala è il risultato della fallita politica statunitense, la loro linea unilaterale ha portato la situazione a un vicolo cieco». Putin ha parlato della necessità della creazione di uno Stato palestinese indipendente in una riunione del Consiglio dei capi di Stato della CSI: «La cosa più importante adesso è fermare lo spargimento di sangue», ha detto il presidente russo.

Putin sulla operazione di terra nella Striscia di Gaza: «L’uso di attrezzature pesanti nelle aree residenziali è una questione complessa, irta di gravi conseguenze da tutte le parti. E senza tecnologia è ancora più difficile. Le perdite tra i civili saranno assolutamente inaccettabili», ha riferito il presidente russo. La Russia è pronta a mediare nella soluzione israelo-palestinese.

Gli attacchi aerei israeliani sul territorio siriano potrebbero provocare un’escalation armata in tutta la regione, ha affermato il ministero degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Il dipartimento ha definito gli attacchi una grave violazione della sovranità siriana e delle norme fondamentali del diritto internazionale.

Il Ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha dichiarato che: «Non è da escludere l’apertura di altri fronti contro Israele». «Israele e i suoi alleati si assumeranno la responsabilità delle conseguenze dei loro attacchi contro il popolo palestinese», ha continuato il ministro degli Esteri iraniano al suo arrivo a Beirut. Secondo lui, gli stati islamici «non dovrebbero tollerare i crimini commessi da Israele». «In condizioni in cui l’aggressione e l’assedio della Striscia di Gaza non si fermano, non si può escludere l’apertura di altri fronti [contro Israele]», ha sottolineato il capo del ministero degli Esteri iraniano. «Questa possibilità esiste.» «Non è solo l’egemone occidentale che può fare quello che vuole».

Secondo la testata Sabereen News: lo Yemen mobilita le sue truppe a sostegno della Palestina.

Il presidente palestinese Abbas ha affermato la necessità di un’azione politica per porre fine all’occupazione israeliana e raggiungere la pace. Ha chiesto la fornitura di acqua ed elettricità a Gaza e l’apertura di corridoi umanitari.

Venerdì ci sono state una serie di visite legate all’escalation in Medio Oriente: il ministro degli Esteri turco Fidan è volato in Egitto in Egitto, il segretario di Stato americano Blinken in Giordania per incontrare Abbas, il capo del Pentagono Austin in Israele ha incontrato Netanyahu.

Sderot città israeliana situata vicino al confine con la Striscia di Gaza, come richiesto dal sindaco è in via di evacuazione. All’inizio del conflitto ci furono feroci scontri di strada a Sderot. L’edificio della stazione di polizia in cui si erano barricati i membri di Hamas è stato gravemente danneggiato durante l’assalto.

Hamas ha riferito di aver avuto l’idea dell’operazione Al-Aqsa Flood nel 2021, ha detto Abu Obeid, portavoce dell’ala militare del movimento. Secondo lui, all’inizio dell’operazione Hamas ha lanciato 4,5mila razzi, di cui 3,5mila puntati contro gli insediamenti israeliani vicino al confine con la Striscia di Gaza. Durante l’operazione, sostiene Obeid, Hamas ha ottenuto “più di quanto avesse originariamente pensato e pianificato”.

Le autorità israeliane hanno ordinato alle truppe delle Nazioni Unite e alla popolazione di spostarsi entro 24 ore dal nord al sud di Gaza, ha detto l’ufficio di Guterres a RIA Novosti. Allo stesso tempo, l’ONU ritiene impossibile spostare la popolazione a sud di Gaza senza conseguenze umanitarie e invita Israele a cancellare questa richiesta per la popolazione. Il rappresentante permanente di Israele ha definito “vergognosa” la dichiarazione dell’ONU volta a cancellare la richiesta di spostamento della popolazione del nord di Gaza al sud e ha ricordato il diritto all’autodifesa. Le forze di difesa israeliane hanno invitato i civili a evacuare Gaza City verso sud. L’agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente ha affermato di aver spostato il suo principale centro operativo e il personale internazionale nel sud della Striscia di Gaza.

Pieno all’aeroporto Ben Gurion: gli israeliani e stranieri in fila per centinaia e centinaia di metri in attesa della partenza. Non c’è panico né caos, tutto si svolge in modo organizzato e relativamente calmo si apprende dai media locali.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte: aggiornata alle 14:00 del 13 ottobre.

Continuano i bombardamenti sui quartieri di Gaza. Quasi mezzo milione di persone sono fuggite dalla Striscia di Gaza per sfuggire agli attacchi aerei israeliani. Intanto l’OMS riferisce che gli ospedali dell’enclave sono sull’orlo del collasso. Ieri è stato annunciato che i posti negli obitori di Gaza erano esauriti. Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza è salito a 1.537, con oltre 6.600 feriti, ha affermato il Ministero della Sanità palestinese. Un flusso continuo di feriti viene trasportato all’ospedale Al-Shafa di Gaza: adulti, bambini, anziani, uomini e donne. La Striscia di Gaza è una delle aree più densamente popolate del mondo e gli attacchi contro edifici così densi portano inevitabilmente a vittime civili. Hamas conferma che 13 ostaggi in diverse parti di Gaza sono morti a seguito dei bombardamenti israeliani

Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito durante la notte 750 obiettivi militari, comprese le residenze di alti funzionari di Hamas.

Direzione nord. I combattimenti su questo tratto del fronte si sono interrotti nelle ultime 24 ore: nella notte sono circolate online notizie di un incidente nell’area del Kibbutz Zikim, ma non sono state confermate. Nel frattempo, gruppi palestinesi continuano a lanciare attacchi di massa contro le città israeliane: più di 150 granate sono state sparate su Ashkelon, altre 50 su Sderot.

Direzioni est e sud. Kibbutz Nir Oz e Kholit sono stati attaccati dalla Striscia di Gaza.

Cisgiordania. Nella notte sono ripresi gli scontri armati nelle vicinanze di Ramallah, Gerusalemme est, Hebron, Qabatiya e Jenin. Le forze di sicurezza israeliane stanno detenendo residenti locali sospettati di terrorismo. Si prevede una grave escalation nella regione in relazione alla preghiera del venerdì dei musulmani. Secondo alcuni rapporti, ai palestinesi viene vietato l’accesso alla moschea di Al-Aqsa.

Confine con Libano e Giordania. La situazione nella zona di confine è tranquilla. I video che circolano online sull’assalto libanese al confine non sono veritieri: le registrazioni sono datate 2021. La situazione è simile in Giordania. Le autorità del regno non permettono ai loro cittadini di avvicinarsi al confine israeliano.

Striscia di Gaza. Gli aerei delle Forze di Difesa Israeliane continuano a bombardare la Striscia di Gaza quasi senza interruzione. Le autorità israeliane hanno informato l’ONU che circa un milione di palestinesi devono essere evacuati dal nord della Striscia di Gaza al sud, ma l’Organizzazione ha già affermato che uno sgombero di residenti di tale portata in breve tempo è impossibile e peggiorerà la situazione catastrofe umanitaria.

Background politico. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin è arrivato in Israele per colloqui con le autorità. L’argomento della conversazione sarà probabilmente l’operazione di terra dell’IDF nella Striscia di Gaza. In diversi paesi arabi, in Europa e in Iran si stanno svolgendo azioni di massa a sostegno del popolo palestinese.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio