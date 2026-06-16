ISRAELE. Denunciati finanziamenti per il movimento estremista Hilltop Youth

Il governo israeliano del Primo Ministro Benjamin Netanyahu prevede di stanziare 5,5 milioni di shekel pari a 1,89 milioni di dollari di fondi statali al gruppo estremista israeliano noto come “Hilltop Youth”.

Secondo quanto riportato il 15 giugno dal quotidiano Yedioth Ahronoth, il budget è stato delineato in un documento emesso dal Ministero degli Insediamenti e delle Missioni Nazionali, guidato dalla Ministra Orit Strock, che supervisionerà il trasferimento dei fondi attraverso i consigli regionali degli insediamenti in Cisgiordania.

Il piano di finanziamento dovrebbe essere attivo da giugno fino alla fine dell’anno e ammonta a un totale di 5,5 milioni di shekel. Secondo il quotidiano, ogni membro del movimento “Hilltop Youth” riceverebbe l’equivalente di circa 550 dollari al mese per contribuire a coprire le spese di vitto, vestiario e sostentamento di oltre 650 giovani che vivono in avamposti sulle colline e insediamenti pastorali in Cisgiordania.

Il movimento Hilltop Youth è un movimento israeliano i cui membri vivono principalmente in insediamenti abusivi in ​​Cisgiordania e sono noti per la loro opposizione ai tentativi di sgombero, riporta Anadolu.

Il gruppo è stato spesso collegato ad attacchi contro i palestinesi ed è considerato il nucleo ideologico del movimento estremista “Price Tag”, che ha compiuto attacchi di rappresaglia contro i palestinesi e le loro proprietà.

Fondato nel 1998, il movimento è composto in gran parte da israeliani di età compresa tra i 16 e i 26 anni, che hanno lasciato le loro case e le loro scuole per vivere in insediamenti illegali costruiti sulle colline che sovrastano le comunità palestinesi.

Il gruppo è considerato una ramificazione del movimento estremista Gush Emunim, che propugna l’espansione degli insediamenti ebraici nei territori palestinesi.

Secondo organizzazioni israeliane e palestinesi per i diritti umani, la violenza perpetrata dagli estremisti israeliani nella Cisgiordania è aumentata significativamente negli ultimi anni, inclusi attacchi contro comunità palestinesi, terreni agricoli e proprietà.

Secondo dati palestinesi, dall’8 ottobre 2023 almeno 1.169 palestinesi sono stati uccisi, 12.666 feriti, circa 23.000 arrestati e circa 33.000 sfollati nella Cisgiordania, a causa dell’intensificarsi delle operazioni militari israeliane e degli attacchi degli estremisti.

Maddalena Ingroia

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