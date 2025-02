ISRAELE. Ancora polemiche su come l’Aeronautica ha risposto all’attacco del 7 ottobre

Inchiesta su quanto accaduto il 7 ottobre in Israele è chiusa, ma non sono finite le polemiche e gli effetti di dichiarato dagli investigatori.

Il Comandante dell’Unità 8200 dimessosi Yossi Sirel in una dichiarazione ha detto: “Siamo entrati nello stadio, l’esercito israeliano contro Hamas, come se fossimo il Barcellona contro il Maccabi Haifa, e il 7 Ottobre siamo stati sconfitti 15-0!”

Parole dure anche dal ricercatore israeliano in strategia militare, Zvi Weinberger, secondo cui: “Il rapporto d’indagine dell’Aeronautica Militare sul fallimento del 7 ottobre è pieno di errori e giustificazioni”.

E ancora ha detto: “Anche se l’Aeronautica Militare ha ammesso nell’inchiesta di aver fallito il giorno dell’attacco di Hamas, la questione rivela qualcosa di molto più serio dopo che la Striscia di Gaza è diventata una regione indipendente e il potere di Hamas è aumentato, i leader dell’Aeronautica Militare non hanno capito il ruolo di questo apparato nella guerra asimmetrica che “Israele” conduce da decenni contro queste organizzazioni”.

In altre parole per l’analista militare Israele ha sottovalutato il nemico. E ancora riferisce: “Non si tratta di un malinteso che può essere compreso o perdonato, ma piuttosto di una grave negligenza alla quale hanno partecipato sia lo Stato Maggiore dell’Esercito che la leadership dello Shin Bet”. “La negligenza deliberata rivela gravi carenze professionali nel sistema di sicurezza israeliano in generale e nella sua aviazione”.

Ricordiamo che le indagini sono iniziate l’11 luglio del 2024. In merito all’Inchiesta a luglio il Comandante dell’aeronautica militare israeliana, generale Tomer Bar: “Nell’eroica battaglia di Be’eri, abbiamo assistito al coraggio dei civili, dei membri del team di risposta rapida e dei soldati dell’IDF. Abbiamo assistito al coraggio dei nostri soldati dell’unità Shaldag, che hanno perso due dei loro soldati in quella battaglia e hanno subito ulteriori perdite durante la guerra”. “Di recente, sono state rilasciate varie dichiarazioni in merito alla prontezza dell’IAF il 7 ottobre. L’Aeronautica Militare Israeliana è entrata negli eventi di quel maledetto sabato senza alcun problema di prontezza operativa”. “Siamo decollati per questa difficile guerra su più fronti uniti e coesi, nonostante le proteste, e da allora non siamo atterrati. Non atterreremo finché la missione non sarà completata, finché non avremo sconfitto tutti i nostri nemici”.

Tommaso Dal Passo

