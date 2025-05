IRAQ. Una siccità mai vista affligge la Mesopotamia

L’Iraq sta affrontando quella che i funzionari definiscono la “peggiore siccità della sua storia”, poiché le risorse idriche continuano a diminuire e i terreni agricoli si deteriorano in tutto il Paese, minacciando sia la sicurezza umana che la stabilità economica”, riportava Al-Mada lo scorso 23 aprile.

Il parlamentare Mustafa Sanad ha avvertito che le riserve idriche del Paese sono diminuite drasticamente, attestandosi a soli 10 miliardi di metri cubi, nonostante l’arrivo della primavera. “La riserva idrica in Iraq è scesa a soli 10 miliardi di metri cubi, nonostante l’inizio della stagione primaverile”, ha dichiarato Sanad ad Al-Mada, attribuendo ciò alla “scarsa piovosità nelle regioni settentrionali e all’assenza di nevicate, non solo in Iraq, ma anche nei paesi vicini Iran, Turchia e Siria”.

Sanad ha rivelato che “la quantità di acqua destinata al consumo umano in Iraq ammonta a 6 miliardi di metri cubi”, osservando che “il Ministero delle Risorse Idriche è stato costretto a votare un piano di austerità limitato alla sola acqua potabile, senza alcun piano agricolo, con l’obiettivo di mantenere 4 miliardi di metri cubi per la prossima stagione”.

Anche il Green Iraq Observatory, specializzato in questioni ambientali, ha lanciato l’allarme per l’imminente stagione estiva, in un contesto di crescente siccità, significativa carenza idrica e riduzione della cintura verde, riportava Shafaq News il 25 aprile.

“La stagione estiva è devastante per l’Iraq a causa dell’aumento dei casi di siccità, più gravi nei governatorati meridionali e centrali, seguiti da quelli settentrionali, in un momento in cui l’Iraq soffre di una significativa carenza idrica, e questo è un grosso problema”, ha dichiarato al News Omar Abdul Latif, membro dell’osservatorio.

Abdul Latif ha evidenziato i problemi legati alle campagne di piantumazione di alberi, spiegando che “si osserva che ci sono campagne per piantare alberi, ma questi non possono essere annaffiati a causa della mancanza d’acqua o della distanza delle fonti idriche, quindi gli alberi iniziano a morire mesi dopo la campagna a causa della diminuzione dell’attenzione nei loro confronti”.

La crisi ha avuto un impatto grave sulla popolazione di bufali iracheni, che si è più che dimezzata in un decennio, poiché i due fiumi principali del paese, il Tigri e l’Eufrate, soffrono di condizioni di siccità che mettono a repentaglio il sostentamento di molti agricoltori e allevatori, riporta BneIntelliNews.

Il numero di bufali in Iraq è diminuito dal 2015, passando da 150.000 a meno di 65.000. Questo declino è “dovuto principalmente a cause naturali: la mancanza di pascoli verdi necessari, l’inquinamento, le malattie… e anche gli agricoltori che si astengono dall’allevamento di bufali a causa della scarsità di reddito”.

L’esperto di acqua Adel Al-Mukhtar ha inviato un messaggio urgente al governo iracheno in merito all’imminente crisi idrica. “L’Iraq sta affrontando una grave e pericolosa crisi di siccità durante l’estate, che richiede al governo iracheno di agire con urgenza per trovare soluzioni rapide attraverso misure interne per la razionalizzazione delle risorse idriche, nonché iniziative regionali e internazionali per garantire all’Iraq una giusta quota di acqua”, ha avvertito Al-Mukhtar.

Ha avvertito che la mancata azione tempestiva porterebbe alla peggiore crisi di siccità nella storia dell’Iraq, con gravi ripercussioni umanitarie, ambientali, agricole ed economiche. “Stiamo affrontando una pericolosa crisi di siccità che distruggerà ciò che resta dell’agricoltura, porterà all’inquinamento ambientale e spingerà alcuni agricoltori e altri a migrare dai villaggi e dalle aree rurali alle città”, ha sottolineato.

I terreni agricoli iracheni sono diminuiti significativamente negli ultimi anni, con le aree verdi ridotte da circa il 50% ad appena il 17% a causa dei cambiamenti climatici e della mancata manutenzione degli spazi verdi da parte di cittadini e autorità competenti. Secondo dichiarazioni ufficiali, l’Iraq perde 100.000 dunam di terra all’anno (un dunam equivale a 1.000 metri quadrati) a causa della desertificazione, mentre la crisi idrica ha causato una riduzione del 50% dei terreni agricoli.

Il Ministero dell’Agricoltura iracheno ha dichiarato che il Paese deve piantare oltre 15 miliardi di alberi per garantire una copertura vegetale che elimini la desertificazione. Secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), le aree forestali in Iraq costituiscono attualmente solo 8.250 chilometri quadrati, pari ad appena il 2% della superficie totale del Paese.

Il parlamentare Sanad ha anche criticato l’attuale politica del governo, che ha descritto come “una politica che dà priorità a progetti elettorali rapidi e concreti”, avvertendo che “l’Iraq si sta avvicinando a un periodo di magra finanziaria e idrica”. Ha accusato il primo Ministro di “aver impedito al Ministro e al Ministero di apparire sui media e di rilasciare qualsiasi dichiarazione”.

Secondo gli esperti, la crisi della siccità in Iraq richiede una risposta globale, che includa la cooperazione regionale per migliorare la gestione delle risorse idriche e l’ammodernamento delle infrastrutture.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/