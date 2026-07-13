IRAQ. Stati Uniti a caccia del petrolio iracheno

Il primo Ministro Ali al Zaidi ha dichiarato, a più riprese, che il suo programma di riforme, che passa dalla campagna anticorruzione e dallo smantellamento delle milizie armate, ha l’obiettivo di traghettare l’Iraq verso una vera unità nazionale, andando al di là delle logiche settarie e tribali che troppo a lungo hanno paralizzato la crescita economica del Paese.

L’obiettivo, in realtà, del nuovo esecutivo, è quello di presentare l’Iraq, nell’arena internazionale, sotto una nuova veste, ovvero quello di un Pese stabile dove gli investimenti a lungo termine posso essere protetti, sia dalla piaga della corruzione che dal clientelismo delle fazioni (due elementi strettamente collegati tra loro).

È proprio in virtù di questa volontà di riformare il Paese che gli Stati Uniti hanno deciso di appoggiare il nuovo esecutivo. Il ri-posizionamento strategico dell’Iraq nell’orbita statunitense, a discapito dell’influenza iraniana, passa propio per un asset strategico caro al presidente Donald Trump: la supremazia energetica statunitense. Ricordiamo che l’Iraq è il secondo produttore OPEC. Tutto ciò è reso evidente nei recenti accordi siglati con colossi petroliferi ed energetici americani come Chevron, KBR, HKN, GE e Halliburton, nonché con giganti tecnologici come Starlink. Rimane forte il legame con l’Iran, al momento, sul piano politico-religioso come dimostrato dalla partecipazione di oltre dieci milioni di persone ai funerali di Khamenei, parzialmente ospitati proprio in territorio iracheno.

L’ultimo Consiglio dei Ministri dell’Iraq ha autorizzato le diverse compagnie petrolifere irachene a stipulare una serie di contratti, memorandum di intesa e accordi di riservatezza con le suddette aziende, tra i più importanti troviamo i seguenti: la compagnia petrolifera irachena Basra Oil Company ha firmato un accordo di riservatezza con il colosso energetico statunitense Chevron per lo scambio di informazioni tecniche finalizzate alla valutazione del giacimento petrolifero di West Qurna 2 e al proseguimento dei negoziati sul suo futuro sviluppo. Il Ministro del Petrolio Bassem Mohammed Khudair al Abadi, presente alla cerimonia di firma, ha sottolineato che la russa Lukoil si è ritirata dallo sviluppo di West Qurna 2, uno dei più grandi giacimenti petroliferi iracheni, mentre il Ministero prosegue i negoziati con Chevron sul giacimento e su altri progetti. Scoperto nel 1973, il giacimento contiene oltre 13 miliardi di barili di riserve recuperabili e produce tra 400.000 e 480.000 barili al giorno, pari a quasi il 10% della produzione totale di greggio dell’Iraq.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la firma da parte della Basra Oil Company di un Memorandum d’Intesa (HOA) e di un Accordo di Riservatezza (NDA) con un consorzio di società composto da Capital TI (USA), UCC (Qatar) e Chevron (USA). Il consorzio potrà includere un’altra società pubblica per procedere con i seguenti progetti strategici: oleodotto per l’esportazione (Basra-Haditha-Kirkuk-Ceyhan. Iraq-Turchia). Oleodotto per l’esportazione (Basra-Haditha-Banias Iraq – Siria). Ciò consentirà al consorzio di avviare la preparazione di studi e piani tecnici e finanziari completi e di valutare queste rotte vitali, che non comportano il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, senza alcun obbligo finanziario o contrattuale definitivo da parte del Ministero del Petrolio.

Reuters ha riportato che l’Iraq ha firmato un accordo quinquennale con la società statunitense Halliburton per la gestione dei giacimenti petroliferi di Bin Omar e Sindbad. Il Ministero del Petrolio ha dichiarato che l’accordo aumenterà la produzione di petrolio greggio dal giacimento di Bin Omar a 150.000 barili al giorno e la produzione di gas associato a 300 milioni di piedi cubi al giorno. Il Ministero ha inoltre affermato che la produzione di petrolio greggio dal giacimento di Sindbad raggiungerà una cifra compresa tra 80.000 e 100.000 barili al giorno.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’esenzione della gara d’appalto per i servizi di consulenza relativi al progetto dell’oleodotto per l’esportazione di petrolio greggio Basra-Haditha dalle istruzioni per l’attuazione degli appalti pubblici (n. 1 del 2025), consentendo così alla Basra Oil Company di procedere con le procedure di aggiudicazione e stipula del contratto con KBR per la fornitura dei servizi di consulenza per il progetto.

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di autorizzare il Ministero dell’Elettricità a firmare un accordo con la società americana GE (statunitense) per l’attuazione del piano globale per la sicurezza energetica dell’Iraq e lo sviluppo del settore elettrico (generazione e trasmissione). L’accordo entrerà in vigore contestualmente all’accordo quadro che sarà firmato tra l’Iraq e gli Stati Uniti e si concluderà con la firma dei contratti.

La North Oil Company ha firmato, invece, un contratto con la società americana HKN per lo sviluppo del giacimento di Hamrin. Si aspettano gli sviluppi per comprenderne la portata. Infine, il capo dell’organo esecutivo della Commissione per i media e le comunicazioni, Baligh Abu Kalal, ha dichiarato che il trasferimento del canone di licenza, dopo il ritiro di Korek Telecom, ha aperto la strada all’annuncio della concessione della licenza a Starlink. Ha aggiunto che migliaia, o decine di migliaia, di dispositivi Starlink operano già illegalmente in Iraq e che la regolamentazione di Starlink preserverà la sovranità digitale dell’Iraq. Secondo alcune indiscrezioni l’Iraq tratterrà il 9% dei ricavi di Starlink nel Paese, di cui l’8% direttamente e l’1% per il servizio universale, oltre all’imposta del 15% applicata alle aziende. Starlink si è impegnata a rispettare e operare in conformità con la legge irachena.

Il primo Ministro iracheno è atteso a Washington, oggi, lunedì 13 luglio, per discutere della cooperazione in termini di materia energetica, economica e di sicurezza, sarà il primo viaggio ufficiale all’estero del nuovo Primo Ministro.

Leonardo Fabrizio

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