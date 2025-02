IRAQ. Spose a nove anni

La nuova normativa irachena prevede che a nove anni le bambine potranno sposarsi. L’Occidente è rimasto scandalizzato. Eppure quasi un terzo delle ragazze irachene si sposano prima dei 18 anni e circa il 7% prima dei 15 anni. Secondo un comunicato stampa pubblicato sulla pagina ufficiale del Parlamento iracheno, datato 21 gennaio, la Camera dei rappresentanti irachena, durante la terza sessione della prima legislatura, il quarto anno legislativo del quinto ciclo elettorale, presieduta da Mahmoud al-Mashhadani, presidente del Consiglio, ha votato tre leggi.

Una delle votazioni riguardava un disegno di legge sulla restituzione dei beni immobili, sulla proprietà dei terreni appartenenti ai cittadini, e sul ripristino dei diritti dei proprietari e l’eliminazione delle loro conseguenze.

L’altro voto ha riguardato il secondo emendamento alla legge di amnistia generale n. 27 del 2016, presentato dalle commissioni. Legale, Sicurezza, Difesa e Diritti umani. Gli emendamenti mirano a prevenire i rapimenti da parte di persone che hanno commesso atti di terrorismo e criminalità organizzata, poiché rappresentano un grave pericolo per le vittime, le loro famiglie e la società.

Ma il voto più controverso è stato il voto che ha aperto l’intera sessione, è stato quello per modificare la legge sullo statuto personale n. 188 del 1959, presentato dalle Commissioni giudiziarie e dalla Commissione per le donne, la famiglia e i bambini. L’emendamento è conforme all’articolo 2 della Costituzione e all’articolo 41 che garantisce la libertà degli individui di aderire al proprio status personale in conformità con la propria religione, dottrine o credenze. La parte sciita della Camera dei Rappresentanti ha chiesto un emendamento alla legge sullo status personale che consentirebbe ai musulmani sciiti iracheni di applicare a se stessi le disposizioni dello sciismo jafarita. La componente sunnita della Camera, tuttavia, ha insistito sul fatto che l’emendamento non si applicherebbe ai musulmani sunniti iracheni.

Dopo la ratifica, sunniti e sciiti avranno sei mesi per sviluppare un “codice legale” in base al quale verranno decise le questioni relative allo status personale. Il “codice” sciita sarà basato sul madhhab jafarita (una delle scuole di diritto islamico). A quanto pare, l’emendamento è stato adottato senza votazione.

Con questo emendamento, i musulmani sciiti iracheni potranno applicare ingiunzioni religiose a questioni di status personale (inclusi matrimonio, divorzio, custodia dei figli, divisione dei beni), il che significa deciderle al di fuori del tribunale. Ora un uomo iracheno e una donna irachena, quando concludono un contratto di matrimonio, hanno il diritto di scegliere la dottrina sciita o sunnita, le cui disposizioni sono applicabili in tutte le questioni relative allo status personale. L’emendamento consente inoltre a coloro che in precedenza esitavano ad applicare le disposizioni di una determinata dottrina al momento della conclusione di un contratto di matrimonio di rivolgersi al tribunale competente per lo status personale per l’applicazione retroattiva della Sharia e il tribunale dovrà rispondere alla richiesta.

La ragione principale dell’indignazione e delle critiche diffuse è che molti hanno visto il cambiamento come una privazione dei diritti delle donne sciite irachene. Secondo il ricercatore Hiyam Ali, tali emendamenti “legittimano il settarismo”, “minacciano le libertà individuali” e “indeboliscono i meccanismi statali”.

Middle East Eye ha pubblicato un commento sulla questione, sottolineando che gli attuali emendamenti sono meno estremi rispetto alle versioni precedenti del disegno di legge, che “permetteva esplicitamente ai bambini di nove anni di contrarre matrimonio legale” in precedenza l’età minima per il matrimonio era 18 o 15 anni con il consenso dei tutori legali e dei giudici, includeva “regole che proibivano agli uomini musulmani di sposare donne non musulmane, legalizzavano lo stupro coniugale e proibivano alle donne di uscire di casa senza il permesso del marito”.

Tuttavia, i critici della legge affermano che colpirà particolarmente duramente le donne nel paese. La Coalizione 188, un’alleanza sociale e civile formata per opporsi alle modifiche alla legge sullo status personale, ha organizzato proteste in tutto l’Iraq da quando le prime bozze della legge sono state introdotte nel 2024 (compresi Baghdad, Bassora, Kirkuk, Sulaymaniyah, Najaf, Nasiriyah, Diwaniyah, Babilonia e altre città). Durante queste proteste, molte donne portavano cartelli con la scritta “Non sono una domestica”, “le donne irachene sono libere”, “nessun matrimonio con ragazze minorenni” e altri slogan simili. I membri della coalizione notano che i cambiamenti violano le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti umani, di cui l’Iraq è firmatario.

L’Iraq è parte di una serie di trattati internazionali con obblighi relativi ai bambini, come la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione sui diritti dell’infanzia. I nuovi emendamenti quasi certamente violeranno molti di questi obblighi, così come le leggi nazionali. Dando alle autorità religiose sei mesi per elaborare un “codice legale”, la Camera dei Rappresentanti ha di fatto consentito al clero di agire senza controllo dal punto di vista dell’opinione pubblica e del controllo parlamentare, indebolendo così il ruolo dello Stato.

I matrimoni precoci in Iraq sono già molto diffusi. I motivi sono diversi, tra cui il fatto che la presenza in casa di una ragazza non sposata aumenta il rischio di rapporti extraconiugali. In precedenza, un grosso problema erano i “matrimoni religiosi informali”, in cui le autorità religiose celebravano un matrimonio quando una delle persone (raramente entrambe) era minorenne. Tuttavia, poiché tali cerimonie non erano conformi alla legge, non avevano alcun significato legale, il che portava a problemi con i figli, eredità e così via in caso di divorzio, lasciando le donne senza alcuna protezione legale, nonché disgrazia sociale. Ora, dicono i sostenitori degli emendamenti, questo non sarà più un problema. Invece, tale matrimonio verrà ufficialmente registrato.

I critici del matrimonio precoce, tuttavia, sottolineano che esso impedisce alle ragazze di ottenere un’istruzione, con la conseguente perdita di future opportunità di lavoro e spesso le espone ad abusi fisici e sessuali. Secondo la ricerca, le ragazze di età inferiore ai 15 anni hanno cinque volte più probabilità di morire durante il parto rispetto alle donne (adulte) completamente sviluppate. Inoltre, il rischio di abusi psicologici è elevato, soprattutto perché l’uomo è quasi sempre più vecchio della sua fidanzata.

Lucia Giannini

