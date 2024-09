IRAQ. Pezeshkian va da al Sudani per rafforzare l’asse con Baghdad

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha visitato l’Iraq mercoledì nel suo primo viaggio all’estero, segnalando l’intenzione di rafforzare i legami con un alleato strategico sia di Teheran che di Washington nonostante aumentino le tensioni regionali.

Pezeshkian ha incontrato il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani all’inizio della sua visita di tre giorni che Baghdad ha detto avrebbe incluso la firma di una serie di accordi e la discussione della guerra di Gaza e della situazione in Medio Oriente, riporta Reuters.

L’Iraq ospita diversi partiti e gruppi armati allineati all’Iran, poiché Teheran ha costantemente aumentato la sua influenza nel principale produttore di petrolio da quando un’invasione guidata dagli Stati Uniti ha rovesciato il suo nemico Saddam Hussein nel 2003.

È un partner sia degli Stati Uniti che dell’Iran: l’Iraq ospita 2.500 soldati statunitensi e ha milizie armate sostenute dall’Iran legate alle sue forze di sicurezza. Ha subito attacchi di ritorsione da quando è iniziata la guerra Israele-Hamas a Gaza.

“Stiamo pianificando di firmare diversi accordi”, hanno detto Pezeshkian, citato dai media statali iraniani, prima della sua partenza per l’Iraq. Al suo arrivo, è stato accolto da Sudani all’aeroporto, dove hanno passato in rassegna una guardia d’onore.

L’ufficio stampa del primo Ministro iracheno ha affermato in una dichiarazione che i due paesi avrebbero firmato memorandum d’intesa in diversi campi, tra cui commercio, agricoltura e comunicazioni.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha affermato che sarebbero stati firmati circa 15 Memorandum, hanno riferito i media statali iraniani.

“Abbiamo diverse aree di cooperazione, tra cui questioni politiche, regionali … e di sicurezza”, ha affermato Araqchi.

Pezeshkian ha visitato un monumento per il generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso in un attacco con drone statunitense nel 2020 in Iraq, hanno riferito i media statali iraniani. Gli Stati Uniti e l’Iran sono andati vicini a un conflitto in piena regola nel 2020 dopo l’uccisione di Soleimani in un attacco con drone statunitense all’aeroporto di Baghdad e la rappresaglia di Teheran con l’attacco alle basi statunitensi in Iraq.

Gli Stati Uniti e l’Iraq hanno raggiunto un’intesa sui piani per il ritiro delle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti dall’Iraq. I gruppi armati allineati all’Iran in Iraq hanno ripetutamente attaccato le truppe statunitensi in Medio Oriente dall’inizio della guerra di Gaza.

Pezeshkian ha anche in programma di visitare il Kurdistan iracheno, una regione in cui l’Iran ha effettuato attacchi in passato, affermando che è utilizzata come base per gruppi separatisti iraniani e agenti d’Israele.

Baghdad ha cercato di affrontare le preoccupazioni iraniane sui gruppi separatisti regionali, muovendosi per trasferire alcuni membri in un patto di sicurezza del 2023 con Teheran.

Luigi Medici

