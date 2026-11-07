IRAQ. Milizie sciite e opposizione curda iraniana: Baghdad schiera l’esercito

L’Iraq ha iniziato a schierare le proprie truppe lungo i confini con Iran e Kuwait. Il rinnovato aumento delle tensioni tra Teheran e Washington ha spinto il Primo Ministro, Ali al Zaidi, ad adottare urgenti misure affinché l’Iraq non venga utilizzato come trampolino di lancio per attacchi nella regione. In questo contesto, due attori in particolare, oltre alle potenze in conflitto, rappresentano un cruccio per Baghdad in una nuova eventuale escalation: le milizie sciite irachene filo-iraniane e i partiti armati di opposizione curda-iraniana in esilio nel Kurdistan iracheno.

Ciò che sappiamo, secondo quanto riportato da Al Mayadeen (emittente televisiva panaraba vicino Hezbollah), è che l’esercito iracheno ha stabilito un cordone di sicurezza lungo i confini con il Kuwait e l’Iran, in previsione di eventuali ripercussioni. Contestualmente, sono state impartite direttive alle forze armate irachene di ricorrere all’uso di munizioni vere contro chiunque tenti di avvicinarsi ai confini. Inoltre, il comando della 17ª Divisione è stato trasferito da Baghdad al governatorato di Kirkuk, con le proprie unità dislocate lungo la linea di demarcazione che separa tale area dalla regione del Kurdistan. L’obiettivo di queste misure è l’innalzamento dello stato di allerta nel tentativo di prevenire gli attacchi delle milizie irachene verso la regione ed evitare che i potenziali scontri tra gli Stati Uniti e l’Iran possano riversarsi all’interno del territorio iracheno.

Un certo grado di coordinamento, o quantomeno, un canale diplomatico aperto è stato stabilito tra l’Iraq e gli altri Paesi del Golfo. Diversi colloqui telefonici e incontri ufficiali si sono tenuti tra i rappresentati politici e militari delle istituzioni irachene con le rispettive controparti kuwaitiane, bahreinite, emiratine, saudite e omanite per impedire la ripresa del conflitto o, eventualmente, mitigarne gli effetti che avrebbe sulla regione. In questo contesto però, l’ipotesi che l’Iraq possa fungere da mediatore ufficiale tra gli Stati Uniti e l’Iran sembra sfumare lentamente.

Tornando ai timori di Baghdad, durante le prime fasi del conflitto, diverse milizie filo-iraniane hanno lanciato diversi attacchi, dal territorio iracheno, contro gli interessi americani nella regione mentre raid aerei israelo-statunitensi hanno colpito diverse basi delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), coalizione di milizie paramilitari, prevalentemente sciite, nata nel contesto della guerra contro lo Stato Islamico (Daesh), accusandole di complicità con l’Iran.

Per quanto riguarda la questione curda, il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha diffuso una nuova mappa – vedi fotografia – delle sfere d’influenza. Il colore rosso indica i nemici: ogni Paese contrassegnato in rosso è considerato ostile a Israele. Alcune regioni, come l’Iraq, appaiono con una colorazione mista di rosso e grigio, a indicare che, sebbene vi possano essere degli alleati (con riferimento al Kurdistan), al loro interno si celano anche dei nemici (a causa della presenza di fazioni sostenute dall’Iran). Le regioni delimitate in giallo chiaro, come Cipro, il Libano e il Kurdistan iracheno, indicano che i loro confini sono soggetti a cambiamenti o suscettibili di modifica.Nel corso del conflitto, la narrazione israelo-statunitense ha più volte descritto i curdi come propri alleati. Al contempo, alcune indiscrezioni non confermate ipotizzavano un piano operativo volto a far penetrare via terra in Iran le milizie curde iraniane. Le Guardie Rivoluzionarie Iraniane, dal canto loro, per evitare questa eventualità, hanno lanciato numerosi attacchi con droni contro le basi delle milizie curde in Iraq.

Va ricordato che i partiti dell’opposizione curda iraniana hanno annunciato la nascita di un fronte comune all’inizio del 2026, battezzato ufficialmente Coalizione delle Forze Politiche del Kurdistan Iraniano (CPFIK), composto da sei organizzazioni principali: Partito Democratico del Kurdistan Iraniano (PDKI / KDPI); Partito della Vita Libera in Kurdistan (PJAK); Partito della Libertà del Kurdistan (PAK); Organizzazione Khabat; Komala dei Lavoratori del Kurdistan. Tuttavia, la coesione interna alla coalizione inizia a scricchiolare a causa delle differenze ideologiche tra le varie formazioni e il loro modo di concepire l’eventuale unità del territorio curdo. In particolare, Komala e PJAK sono state protagoniste di uno scambio di critiche. Il Komala ha criticato il PJAK per aver introdotto l’Integrazione Democratica come proposta risolutiva per la questione curda e per le rivendicazioni di altre nazionalità in Iran. Il Komala ha sostenuto che tale concetto non tiene conto delle realtà politiche del Kurdistan orientale, avvertendo che promuoverlo come soluzione potrebbe generare gravi malintesi e compromettere i traguardi raggiunti dal movimento nazionale curdo pur riconoscendo al PJAK il diritto di presentare le proprie proposte politiche. Dal canto suo il PJAK ha risposto che l’Integrazione Democratica è un progetto volto a trasformare lo Stato, non a sottomettersi ad esso. Il PJAK ha accusato il Komala di aver frainteso la filosofia politica di Abdullah Öcalan, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, figura di riferimento per la lotta armata curda, confondendo l’Integrazione Democratica con l’assimilazione forzata e la sottomissione allo Stato esistente. Secondo il PJAK, l’Integrazione Democratica non comporta l’abbandono dell’identità nazionale curda o dei diritti politici, al contrario, mira a ridefinire le relazioni tra Stato e società attraverso il riconoscimento di diritti nazionali collettivi, l’autogoverno democratico, l’uguaglianza politica e la libera convivenza tra le nazioni.

In questo contesto, la Repubblica Islamica dell’Iran ha aggiornato il suo elenco di obiettivi considerati legittimi escludendo l’Iraq tra questi, ma la presenza, dell’opposizione curda iraniana rappresenta un elemento che potrebbe ridefinire la scelta di Teheran. Secondo Mojtaba Khamenei, Guida Suprema iraniana, assumere il controllo dello Stretto di Hormuz ed eliminare le basi americane nella regione costituisce una forma preliminare di jihad contro l’imperialismo su scala regionale. Eventuali ulteriori trasgressioni incontreranno una risposta iraniana ben più significativa, mentre l’«unità dei fronti», che abbraccia Palestina, Libano, Iraq e Yemen, sta aprendo la strada a un nuovo ordine mondiale. Dichiarazioni come queste rinvigoriscono gli entusiasmi delle milizie della Resistenza Islamica in Iraq che considerano l’“aggressione” a Teheran un’ingiustizia e un’“arroganza” e, pertanto, potrebbero riprendere le loro operazioni contro gli interessi americani e israeliani nella regione, scatenando così una risposta militare che, di fatto, trascinerebbe l’Iraq in un nuovo conflitto.

Leonardo Fabrizio

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