IRAQ, L’America chiude dopo 23 anni. E l’Iran festeggia

Le forze americane lasceranno le ultime basi in Iraq entro oggi mercoledì 30 settembre. Una data che Teheran ha già definito come vittoria storica. In un Paese dove sono morti 4.500 americani in più di due decenni di guerra, l’uscita apre un vuoto che rischia di essere riempito immediatamente.

Il ritiro era stato concordato nel 2024 sotto Biden e viene ora eseguito dall’amministrazione Trump — paradossalmente mentre Washington conduce una guerra diretta contro l’Iran, riporta Reuters.

L’Iraq è stato fino a ieri l’unico Paese a mantenere alleanze strette sia con Washington sia con Teheran, che spesso lo ha usato come campo di battaglia per procura. La presenza della coalizione fungeva da contrappeso.

“L’Iran beneficia strategicamente perché viene rimossa una presenza militare che per anni ha agito da contrappeso all’influenza di Teheran”, spiega Jasim al-Bahadli, analista iracheno specializzato nei gruppi sciiti filoiraniani, riporta ArmyTimes.

I gruppi stessi non lo nascondono. Abu Mojtaba al-Yasiri, comandante della Resistenza Islamica in Iraq, ombrello delle fazioni filoiraniane, parla di “vittoria storica” e “sconfitta schiacciante del progetto americano”: “Il 30 settembre celebreremo la fine di una pagina nera”. A Teheran, il vicepresidente della Commissione Sicurezza Nazionale, Amir Hayat Moqaddam, rivendica: “La sicurezza duratura prevarrà una volta che gli americani lasceranno il Paese e la regione”.

L’uscita è popolare, ma molti iracheni la giudicano prematura. Abdulrahman al-Zobaie, leader tribale sunnita a Fallujah — un tempo roccaforte anti-americana — avverte: “Crediamo che l’Iraq non sia ancora del tutto pronto a farsi carico del dossier sicurezza” e teme “un vuoto”.

Il vuoto ha due nomi: Milizie e Daesh. Secondo Al-Bahadli, le prime cercheranno di “tradurre lo slancio in maggiore influenza sulla sicurezza e sul processo decisionale politico”. Alcuni funzionari della sicurezza irachena e curda dicono che il ritiro rischia di ridare linfa ai combattenti dello Stato Islamico, che mantengono una rete di cellule dormienti. Il comandante curdo Sirwan Barzani: “Da più di due settimane notiamo movimenti delle cellule dormienti dopo l’annuncio del ritiro ufficiale entro fine settembre. Questo ha aumentato il morale”.

Le forze irachene hanno già intercettato una cellula che preparava attacchi suicidi in coincidenza con il pullout. “Cerca di inviare un messaggio che il gruppo è ancora potente” — spiega il colonnello Khalid al-Bayati da Kirkuk.

Washington ha accusato le milizie filoiraniane di colpire Paesi vicini su ordine di Teheran, da ultimo un oleodotto saudita strategico questo mese — lo stesso oleodotto East-West da 5 MMBPD che abbiamo mappato ieri come bypass di Bab el-Mandeb. Con Hormuz al 20% e Bab el-Mandeb bloccato, la chiusura del dossier Iraq non è una fine. È lo spostamento dell’asse di pressione iraniano dal Golfo Persico al corridoio terrestre.

Per l’Italia e l’Europa, significa tre cose immediate: meno intelligence USA sul terreno, più rischio di ripresa jihadista, e una pipeline energetica saudita che diventa l’unico collo di bottiglia difendibile.

Lucia Giannini

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