IRAQ. La Turchia lascia la base in Sinjar

Il Ministero della Difesa Nazionale turco ha annunciato giovedì che le Forze Armate turche trasferiranno gradualmente la base militare di Bashiqa-Zilkan alle autorità irachene, citando i progressi nelle operazioni di sicurezza condotte da Baghdad nella regione di Sinjar.

“La base di Bashiqa-Zilkan, utilizzata dalle Forze Armate turche dal 2015 nell’ambito della lotta contro il gruppo terroristico ISIS (Daesh) su richiesta delle autorità irachene, sarà trasferita gradualmente a queste ultime secondo il meccanismo e le tempistiche concordati, tenendo conto dei progressi compiuti dal governo centrale iracheno nelle sue iniziative di sicurezza a Sinjar”, ha dichiarato il ministero in un comunicato diffuso al termine del briefing settimanale con la stampa a Kayseri. Ankara ha accolto con favore le recenti misure adottate dal governo centrale iracheno per affermare l’autorità statale a Sinjar, sottolineando che tali iniziative favoriranno la normalizzazione regionale e la creazione di un ambiente libero dal terrorismo, riporta Yeni Safak.

I rapporti tra i due paesi vicini vedranno un’ulteriore cooperazione in ambito militare e di sicurezza nel prossimo periodo, ha affermato il ministero. “Come in passato, oggi la Turchia è al fianco del vicino Iraq per garantire sicurezza e stabilità nella regione”, ha dichiarato, aggiungendo: “Continueremo a sostenere le Forze Armate irachene, in virtù di accordi bilaterali, nel potenziamento delle capacità militari, nella condivisione di esperienze e competenze antiterrorismo, nell’addestramento militare e nella cooperazione nell’industria della difesa”.

Il Ministero ha criticato la recente parata militare dell’amministrazione greco-cipriota e i continui acquisti di armamenti, avvertendo che tali azioni compromettono il delicato equilibrio sull’isola divisa. “Ribadiamo ancora una volta che il continuo riarmo dell’amministrazione greco-cipriota e la sua cooperazione militare con paesi terzi incidono negativamente sul delicato equilibrio e sul contesto di sicurezza dell’isola”, si legge nella nota. In qualità di potenza garante, la Turchia sostiene che qualsiasi soluzione sostenibile debba riconoscere l’uguaglianza sovrana e la parità di status internazionale del popolo turco-cipriota; Ankara continuerà a collaborare con le autorità della Repubblica Turca di Cipro del Nord per tutelarne la sicurezza e il benessere.

Riguardo all’acquisizione di 12 aerei da trasporto C-130J dal Regno Unito, il Ministero ha confermato che i velivoli saranno trasferiti in Turchia gradualmente, al termine degli interventi di manutenzione effettuati in territorio britannico. “In questo contesto, la consegna dei primi due velivoli è prevista per dicembre, mentre proseguono parallelamente le attività di addestramento del nostro personale”, ha segnalato il Ministero. Sei piloti e sei tecnici stanno attualmente seguendo l’addestramento negli Stati Uniti, mentre 29 addetti alla manutenzione si stanno formando nel Regno Unito; il tutto procede secondo il calendario prestabilito.

Antonio Albanese

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