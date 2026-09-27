IRAQ: la paura del ritorno di DAESH dal ritiro della Coalizione Internazionale

La Missione della Coalizione Internazionale contro Daesh, avviata nel settembre del 2014 per contrastare l’avanzata dello Stato Islamico, si appresta al termine. Il 30 settembre 2026 segna, infatti, la data ultima entro la quale le truppe straniere, che hanno partecipato alla missione, dovranno lasciare l’Iraq. Il ritiro delle Forze della Coalizione Internazionale rappresenta per Baghdad il primo banco di prova per dimostrare, nell’arena internazionale, la propria maturità in termini di gestione della sicurezza interna, del controllo dei confini e, quindi, dimostrare il raggiungimento pieno della sovranità nazionale.

Cosa si lascia alle spalle la Coalizione Innternazionale? Come farà l’Iraq a colmare i vuoti di sicurezza generati dal ritiro delle truppe straniere? E quanto è concreta, oggi, la minaccia rappresentata dalle cellule clandestine di Daesh nel Paese? Questi sono i nodi cruciali che richiedono un’attenta analisi.

Gli Stati Uniti proseguono spediti con il ritiro delle loro truppe dal Kurdistan iracheno verso la Giordania. Washington ha annunciato che non si lasceranno alle spalle alcuna attrezzatura o tipo di armamento, compresi i loro sistemi di difesa area, sistemi di cui l’Iraq è completamente sprovvisto, problema che il governo iracheno sta tentando di risolvere, soprattutto attraverso un partenariato con le aziende francesi con le quali è stato firmato un memorandum di intesa per l’acquisto di sistemi di difesa anti-drone (C-UAS). Il ritiro delle truppe, come dimostrato in Afghanistan, porta con sé sempre alcuni elementi di criticità. Materiale bellico, soprattutto veicoli militari e alcuni tipi di armi pesanti, potrebbe risultare difficile da trasferire e, pertanto, potrebbe essere lasciato indietro con il rischio di cadere nelle mani di elementi terroristici.

Inoltre, il ritiro delle truppe richiede coordinamento con le forze locali per evitare che determinate aree restino senza presidio. In questo senso i vertici militari iracheni, in coordinamento con l’esecutivo stanno procedendo con una riorganizzazione dei settori operativi e il trasferimento di alcune responsabilità dal Ministero della Difesa a quello dell’Interno. Il Ministero dell’Interno ha iniziato ad assumersi la responsabilità della sicurezza in diverse province e sono in corso preparativi logistici per completare il trasferimento altrove – incluse le province di al Anbar, Niniveh e Baghdad – nell’ambito di un piano volto a completare il passaggio delle competenze di sicurezza urbana a livello nazionale entro il 2026.

Sulla minaccia del ritorno di Daesh in Iraq si è espresso anche il Comandante delle Forze di Terra, il Generale Qasim al Muhammadi, che ha affermato che i membri di Daesh non saranno in grado di compromettere la sicurezza nei settori operativi. Sono le forze di sicurezza irachene a presidiare il territorio e il ruolo della Coalizione Internazionale, nell’ultimo periodo, si è limitato alla sorveglianza e al supporto aereo, con i piloti iracheni che conducono attacchi aerei contro i residui di Daesh. Gli elementi di Daesh presenti, ha dichiarato, non sono altro che “bande sparse in aree remote”. Al Muhammadi ha sottolineato che le forze irachene dispongono di superiorità aerea, droni e linee difensive. I confini iracheni sono presidiati e le forze di sicurezza li hanno messi in totale sicurezza mantenendo linee difensive avanzate alle spalle delle unità schierate. Inoltre, sono state costituite brigate congiunte composte dall’Esercito iracheno e dai Peshmerga (queste ultime unificate, nei giorni scorsi, sotto un unico comando) per colmare le lacune nella sicurezza. Le stime citate dal Generale indicano che le cellule di Daesh nel settore di Kirkuk sono composte da non più di tre membri per squadra.

Sebbene non sembri avere una forza tale da tale da innescare uno scenario simile a quello del 29 giugno 2014, quando dalla Grande Moschea di al Nuri a Mosul, Abu Bakr al Baghdadi ha formalmente annunciato la nascita del califfato, i fatti mostrano che l’ultimo mese ha registrato un incremento dell’attività di Daesh che ha messo in allerta le Forze di Sicurezza irachene. Daesh ha condotto diversi attacchi IED (ordigni esplosivi improvvisati) e operazioni di sabotaggio in alcune aree che hanno rappresentato, per oltre un decennio, la principale area operativa dello Stato Islamico.

Nel governatorato di Kirkuk, nel nord dell’Iraq, un ufficiale dell’esercito iracheno e tre soldati sono rimasti feriti quando un ordigno esplosivo improvvisato ha colpito il loro Humvee durante un’operazione di sicurezza a nord-ovest della provincia. L’esplosione è avvenuta nella catena montuosa di Gharra, nel distretto di al Dibis, mentre le truppe davano la caccia ad alcuni ricercati. Le forze di sicurezza hanno isolato l’area e avviato una caccia all’uomo per individuare i responsabili, mentre i quattro feriti – tra cui un maggiore – sono stati trasportati in ospedale. Sempre nella stessa provincia, Daesh, ha rivendicato un attacco contro l’esercito iracheno che ha causato la distruzione di una termocamera di sorveglianza nel villaggio di al Batmah, ad al Hawija.

Nella provincia di Halabja, al confine con l’Iran, sono scoppiati scontri armati tra le forze di sicurezza e i membri Daesh nell’area di Khurmal. Successivamente le Forze di Sicurezza del Kurdistan hanno annunciato che, in seguito a questo scontro è stato arrestato un “Emiro della Sharia” e nel corso dell’operazione sono stati sequestrati armi pesanti e medie, bombe a mano, binocoli di tipo militare e munizioni.

Nel deserto di al Anbar (governatorato occidentale che confina con Siria, Giordania e Arabia Saudita) Daesh ha compiuto un attacco IED contro veicolo di un comandante delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMU) tribali, causando la messa fuori uso del veicolo nel deserto di Rawa e hanno preso di mira un traliccio dell’alta tensione nella zona di Abu Dalaya, lungo la strada che collega Baiji e Haditha, nell’area sono poi scoppiati scontri tra i membri di Daesh e le Forze di Sicurezza che sono successivamente accorse sul luogo per dare la caccia ai terroristi. Queste ultime sono riuscite a sventare l’attacco e non si sono registrate vittime tra i loro ranghi, tuttavia, almeno un traliccio è stato distrutto.

Da parte loro le Forze di Sicurezza irachene e curde hanno annunciato il successo di alcune importanti operazioni. Aerei F-16 hanno effettuato quattro raid di precisione contro nascondigli e rifugi terroristici a Wadi al Shay, nel settore del Comando Operativo di Salah al Din. Cinque membri di Daesh, tra cui un comandante, sono rimasti uccisi in seguito a un attacco aereo condotto dall’Aviazione dell’Esercito nell’area di al Tabj, nel governatorato di Diyala. Le Forze di Mobilitazione Popolare (PMU) hanno respinto un attacco terroristico di Daesh alla periferia di Altun Kupri, a Kirkuk. Anche in termini di arresti si segnalano successi importanti. Le Forze di Sicurezza del Kurdistan hanno annunciato l’arresto di ventuno membri di Daesh che pianificavano di compiere attentati nelle province di Erbil e Sulaymaniyah, inoltre, in un’operazione preventiva, l’intelligence militare ha catturato il terrorista “Abu Sahir”, uno dei leader di spicco di Daesh a Kirkuk.

Queste operazioni sembrano avere più una valenza simbolica che altro. Daesh, con le sue incursioni, vuole mantenere alta la pressione dimostrando che le Forze della Coalizione Internazionale non sono riusciti a sconfiggerli, mentre i raid aerei e le massicce operazioni di pattugliamento nelle aree remote del Paese hanno la duplice valenza di dimostrare sia all’interno che all’esterno, che l’Iraq può cavarsela da solo. Le prossime settimane saranno da monitorare in quanto, un’escalation e un aumento delle attività di sabotaggio da parte dello Stato Islamico potrebbero compromettere la tenuta dell’esecutivo che si trova a dover affrontare anche la questione del disarmo delle milizie sciite, storici nemici di Daesh.

Leonardo Fabrizio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/