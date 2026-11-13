IRAQ. Khamenei, al Zaidi e Trump: le milizie non si disarmano

I venti di guerra che tornano a soffiare in Medio Oriente e il discorso della Guida Suprema Iraniana, Mojtaba Khamenei, che richiama l’Asse della Resistenza all’“unità dei fronti” abbracciando Iraq, Yemen, Libano e Palestina, hanno trascinato in un pantano i negoziati tra il primo Ministro e le milizie sciite irachene in merito al loro disarmo, vanificando i progressi fatti finora.

L’eventualità della ripresa del conflitto e il timore che l’Iraq possa esserne trascinato dentro, hanno spinto le milizie, rinvigorite dalle parole di Teheran, a congelare ogni operazione di disarmo, ponendo il nuovo esecutivo iracheno in una posizione di ambiguità sia con l’Iran che con gli Stati Uniti, non riuscendo, di fatto, a garantire la neutralità nonostante le dichiarazioni pubbliche delle più importanti cariche istituzionali irachene in tal senso.

Nelle ultime ore le trattative tra l’esecutivo e le milizie armate si sono impantanate in uno stallo quasi totale e un acceso scambio di battute si è verificato tra il primo Ministro e Kataib Hezbollah, una delle milizie più vicine all’Iran e tra le più reticenti alla consegna delle armi. La disputa è scoppiata a seguito della decisione delprimo Ministro di estromettere alcune società, secondo lui legate alla fazione, dalla gestione di alcuni settori degli aeroporti.

In particolare, il primo Ministro ha disposto l’annullamento del contratto con le società Sky Plus, Sama Al-Matar e Al-Faisal Al-Shamikh, che si occupavano rispettivamente della locazione di sportelli presso l’aeroporto di Mosul, della locazione del parcheggio interno all’aperto dell’aeroporto di Mosul e della gestione del servizio taxi presso l’aeroporto internazionale di Mosul. A seguito di queste decisioni/accuse mosse dalprimo Ministro, Abu Mujahid al Assaf, responsabile di sicurezza di Kataib Hezbollah, riguardo al presunto controllo degli appalti aeroportuali da parte delle brigate, ha affermato che ciò “è una palese menzogna e nient’altro che parte delle invenzioni della guerra mediatica condotta contro l’Asse della Resistenza”. Ha affermato che Kataib Hezbollah non ha alcun rapporto, partnership o mediazione, né direttamente né indirettamente, con l’Autorità per l’Industrializzazione Militare, ribaltando le accuse affermando che il primo Ministro e molti suoi vicinissimi, tra cui suo fratello Hassan al Zaidi, responsabile dei media e della sicurezza presso l’ufficio delprimo Ministro si stanno arricchendo alle spalle degli iracheni in particolar modo nel gioco degli sconti, sui mercati internazionali, del prezzo del greggio iracheno e dei rapporti poco trasparenti che queste figure hanno con ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) esortando la Commissione per l’Integrità – l’organismo nazionale anticorruzione responsabile delle indagini sui reati di corruzione, del recupero dei beni sottratti allo Stato e della verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei funzionari pubblici – ad avviare un’indagine patrimoniale. A causa di questa disputa il Quadro di Coordinamento – il più grande blocco parlamentare che guida la coalizione di governo – ha dovuto rinviare la sua riunione periodica a riprova delle tensioni emergenti.

Un’ulteriore disputa è scoppiata tra il Ministro degli Esteri Fuad Hussein e la milizia Kataib Sayyid al Shuhada. Poche ore dopo che Fuad Hussein ha annunciato che la fazione Kataib Sayyid al Shuhada aveva accettato di sottoporre il proprio armamento a dei controlli, il gruppo, vicino all’Iran, ha definito tale ricostruzione inesatta, smentendo di aver approvato o sottoscritto alcun accordo in merito al proprio arsenale. La fazione ha dichiarato di ritenersi vincolata esclusivamente a un diverso “accordo sulla sovranità”, siglato con altre tre fazioni, con la coalizione di governo e con il primo Ministro. Questo scambio di dichiarazioni mette in luce il limite fondamentale del tentativo di Baghdad di porre le armi sotto il controllo dello Stato: mentre il governo conta gli accordi raggiunti, le fazioni sostengono che tali intese lascino le armi esattamente dove si trovano.

Il dibattito interno inizia a mettere in dubbio anche l’effettiva neutralità del Governo in questa fase del conflitto tra Iran e Stati Uniti. L’evento scatenante è stato la chiusura del valico di frontiera di al Shib con l’Iran, uno dei più importanti valichi di frontiera situato nel governatorato di Maysan. Il blocco Badr, uno dei principali partiti iracheni, vicino all’Iran, ha ribadito la propria opposizione alla chiusura dei valichi di frontiera con l’Iran. Il blocco ha respinto le recenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri Fuad Hussein in merito a una pressione statunitense in tal senso, sostenendo che l’Iraq non debba, per usare le loro parole, diventare uno strumento in un progetto volto ad accerchiare l’Iran rifiutandosi di sottostare ai diktat americani. Le informazioni rivelate dal Ministro degli Esteri, Fuad Hussein, secondo Badr, contraddicono le precedenti giustificazioni di natura tecnica che hanno spinto alla chiusura del valico e svelano programmi che prendono di mira il “sud combattente” – indica l’insieme delle province meridionali a maggioranza arabo-sciita e le relative formazioni armate, milizie e movimenti di resistenza che vi operano – e che interferiscono con il processo decisionale sovrano. Badr ha espresso anche il categorico di una politica di blocco e di affamamento dei popoli. Le relazioni tra Iraq e Iran sono profonde storiche e culturali, cementate dal sangue versato durante la lotta contro il terrorismo, pertanto, la decisione di chiudere la frontiera con l’Iran rappresenterebbe una mossa che le milizie irachene potrebbero considerare troppo aggressiva giustificando la loro volontà di mantenersi strette le armi con il fatto che l’Iraq, di fatto, è in guerra.

Alla luce del rischio di una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, Washington sembrerebbe respingere le intese raggiunte tra il governo iracheno, il Quadro di coordinamento e il comitato quadripartito – che si occupa delle trattative con le fazioni armate-. Tali intese prevedevano l’inclusione degli armamenti di quattro o cinque fazioni all’interno della struttura delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), riconoscendo a tali fazioni il diritto di agire qualora la sovranità irachena venisse violata. Il nodo centrale della controversia tra Baghdad e Washington riguarda la natura di tale consolidamento: il governo e il Quadro di coordinamento propugnano un consolidamento “condizionato”, legato a specifiche azioni da parte degli Stati Uniti, mentre Washington rifiuta qualsiasi condizione o logica di scambio, insistendo per un consolidamento incondizionato degli armamenti sotto l’autorità statale.

Diverse fonti nel frattempo, ritengono che Teheran sta avvicinando alcune delle Tribù più influenti dell’Iraq tentando di portarle sotto la propria sfera di influenza e la visita di diversi sceicchi e notabili a Teheran della scorsa settimana, sembrano confermare questa ipotesi.

L’Iraq potrebbe comunque assurgere a mediatore ufficiale tra le due parti. L’agenzia di stampa iraniana Fars ha riportato che il 6 novembre, il giorno dopo una conversazione telefonica tra Trump e al Zaidi, il primo Ministro iracheno si è recato a Teheran per una visita di alcune ore. A Teheran, al Zaidi ha incontrato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf che è anche a capo del team negoziale iraniano. Le discussioni tra al Zaidi e Qalibaf si sono concentrate esclusivamente sugli sforzi dell’Iraq volti a porre fine al conflitto tra Iran e Stati Uniti. La visita si è conclusa con un nulla di fatto.

Leonardo Fabrizio

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