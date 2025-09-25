IRAQ. Il ritiro Usa tra pressioni politiche, milizie armate e rischio di conflitti

Nel corso degli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno confermato un cambiamento profondo nella loro presenza militare in Iraq, annunciando una transizione da una missione di combattimento a un partenariato bilaterale di sicurezza. Questa ristrutturazione prevede il ritiro programmato delle truppe da basi chiave come Ain al Assad e l’aeroporto internazionale di Baghdad entro settembre, con l’obiettivo di lasciare il paese entro la fine del 2026. Questa mossa, sebbene rappresentata come un passo verso una maggiore autonomia irachena, è al centro di intense divisioni politiche e militari all’interno dell’Iraq, dove le conseguenze future di tale decisione sono tutt’altro che scontate specialmente se contestualizzate all’interno dello scenario geopolitico.

Da un lato, un fronte composto da forze politiche sunnite e curde considera la presenza statunitense un elemento cruciale per il bilanciamento della sicurezza nazionale, soprattutto a fronte della persistente influenza iraniana e della minaccia delle milizie sciite allineate a Teheran. Questi gruppi vedono nel ruolo della coalizione, e in particolare negli Stati Uniti, un sostegno importante per mantenere la stabilità contro minacce interne ed esterne, come le cellule dormienti di Daesh, che nonostante le numerose operazioni militari continuano a rappresentare un pericolo reale in Iraq e nelle regioni limitrofe della Siria. Dall’altro lato, partiti sciiti e milizie, molte delle quali affiliate alle Forze di Mobilitazione Popolare (PMU) e quindi fortemente influenzate dall’Iran, spingono da anni per la fine della presenza militare americana, vedendo nel ritiro un passaggio verso la piena sovranità nazionale.

Tuttavia, questo delicato equilibrio è minacciato da numerose tensioni latenti e da una crisi di fiducia reciproca. Gli Stati Uniti ritengono che le forze di sicurezza irachene siano ora abbastanza preparate per affrontare autonomamente le minacce terroristiche e mantenere la stabilità, ma molti analisti e politici locali sottolineano come il ritiro rappresenti in realtà un ridispiegamento strategico, con un rafforzamento di determinate capacità in nuove aree, come la regione curda di Erbil, che lascia aperte numerose incognite sulla reale efficacia e stabilità post-ritiro.

Un nodo politico centrale che si lega al ritiro è rappresentato dall’attesa approvazione della legge sulle Forze di Mobilitazione Popolare, un complesso tentativo di regolamentare e formalizzare il ruolo di queste milizie armate strettamente legate all’Iran. La legge, che ha superato il secondo passaggio parlamentare a luglio, è infatti vista da Washington come una pericolosa apertura dell’Iraq all’influenza iraniana. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il senatore James Risch hanno espresso preoccupazioni forti, avvertendo che l’approvazione della legge potrebbe portare a sanzioni economiche e a un ripensamento delle relazioni di sicurezza tra Stati Uniti e Iraq. Essi vedono infatti la normativa come una minaccia all’indipendenza e alla sovranità irachena, facilitando invece la penetrazione di Teheran nel paese, a scapito della stabilità regionale e degli interessi strategici americani. Questa dinamica è aggravata da un recente memorandum di intesa tra Iraq e Iran nel campo della sicurezza, ritenuto da Washington un segnale allarmante dell’espansione dell’influenza iraniana a discapito degli iracheni stessi. Di contro, il Presidente delle PMU, Falih al Fayyadh, ha difeso con forza la necessità di mantenere l’organizzazione, definendo il suo scioglimento un “suicidio”, soprattutto di fronte alle minacce emergenti nella regione.

Una pericolosa svolta sta nella recente decisione americana di inserire quattro fazioni armate irachene nella lista delle organizzazioni terroristiche: Al Nujaba, Kata’ib al-Imam Ali, Kata’ib Sayyid al-Shuhada e Ansar Allah al-Awfiya. Questa mossa rappresenta un serio punto di crisi, perché apre la porta a operazioni militari dirette degli Stati Uniti contro questi gruppi, considerate legittime e supportate da rassicurazioni sul fatto che azioni militari in Iraq non susciteranno reazioni politiche o legali in grado di limitarle. La situazione segna di fatto una linea rossa: Washington non teme più che attaccare direttamente queste fazioni possa scatenare una guerra civile o un conflitto con il governo iracheno. Come riportato da fonti come Fox News, si tratta di un preludio a una nuova escalation militare imminente, destinata a modificare radicalmente il quadro di sicurezza iracheno.

Le fazioni vedono questa decisione come inaccettabile preparandosi a rispondere in modo deciso. Molte hanno già svuotato i loro quartier generali a Baghdad e nelle principali città del nord e dell’ovest, adottando misure di sicurezza rigide, limitando le loro comunicazioni e temendo attentati informatici da parte dei servizi occidentali. Alcuni leader discutono apertamente di piani per rispondere in modo coordinato a possibili attacchi su larga scala. Va fatto infatti presente che l’uscita completa delle truppe statunitensi potrebbe lasciare l’Iraq vulnerabile ad attacchi esterni, in particolare di natura israeliana. Alcuni osservatori americani sostengono infatti che il mantenimento della presenza militare statunitense sia stato finora un efficace deterrente contro raid israeliani, che potrebbero ora intensificarsi per colpire infrastrutture ritenute strategiche per Teheran e i suoi alleati locali in Iraq.

Se l’Iraq dovesse perdere questa “immunità”, potrebbero scatenarsi nuovi conflitti su più fronti, con un rischio elevato di escalation che coinvolgerebbe non solo Baghdad ma anche tutta l’area mediorientale più ampia. Stando a quanto riportato da un canale della social sfera russo, secondo diverse fonti, l’ambasciata statunitense a Baghdad avrebbe recentemente informato alti funzionari iracheni di imminenti attacchi israeliani e statunitensi contro le organizzazioni sciite in Iraq sostenute dall’Iran guardando in particolar modo ai gruppi Hashd al-Shaabi e Kataib Hezbollah. Si ritiene che Stati Uniti e Israele vogliano bonificare l’Iraq occidentale immediatamente prima della campagna finale in Iran.

Il quadro politico interno è dunque sotto pressione fortissima: da una parte, gli Stati Uniti cercano di contenere l’influenza dell’Iran attraverso sanzioni, pressioni e supporto selettivo a gruppi come i Peshmerga curdi e alle unità antiterrorismo, dall’altra le fazioni sciite vicine a Teheran si rafforzano e si preparano a resistere con ogni mezzo. La decisione degli Stati Uniti di ritirare le truppe e di inserire alcune fazioni armate nella lista delle organizzazioni terroristiche prepara un terreno di alta tensione in Iraq. Questa scelta non è solo un cambiamento militare, ma ha importanti implicazioni strategiche, politiche e di sicurezza che potrebbero innescare una spirale di conflitti interni ed esterni, con grave rischio per la stabilità del Medio Oriente.

Elisa Cicchi

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/