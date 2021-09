IRAQ. Corruzione endemica ad Alto Voltaggio

In Iraq, l’elettricità è un potente simbolo della corruzione endemica, radicata nel sistema settario di condivisione del potere che permette alle élite politiche di usare le reti clientelari per consolidare il potere. Si perpetua dopo ogni ciclo elettorale: una volta che i risultati vengono conteggiati, i politici fanno a gara per le nomine in un turbinio di negoziati basati sul numero di seggi vinti. I portafogli dei ministeri e le istituzioni statali sono divisi tra loro in sfere di controllo.

Nel Ministero dell’Elettricità, questo sistema ha permesso pagamenti sottobanco alle élite politiche che dirottano i fondi statali dalle aziende incaricate di migliorare la fornitura dei servizi, riporta AP. Collaborazioni assicurate attraverso l’intimidazione e il vantaggio reciproco tra i nominati politici del ministero, i partiti politici e le aziende, assicurano che una percentuale di quei fondi finisca nelle casse dei partiti.

Nel frattempo, il pubblico, indignato che in Iraq, un grande paese produttore di petrolio con abbondanti risorse energetiche, la prospettiva dell’elettricità 24 ore al giorno è un sogno lontano, inizia a ribellarsi. I quartieri di tutta la nazione affrontano interruzioni giornaliere – fino a 14 ore durante il picco estivo nelle povere province meridionali, dove le temperature possono raggiungere i 52 gradi.

Anche se le soluzioni tecniche sono chiare, la volontà politica non c’è. Gli appaltatori hanno detto che l’intimidazione è una procedura operativa standard nel ministero dell’Elettricità. Un funzionario di una grande multinazionale ha detto che gli è stato ordinato di subappaltare esclusivamente a una società locale mentre un pacchetto di accordi del valore di miliardi di dollari veniva negoziato con il governo.

Per assicurarsi i fondi per il pagamento, a volte vengono fatturati materiali più costosi di quelli che vengono effettivamente acquistati. Un funzionario ha stimato che “miliardi” sono stati persi per questi schemi dal 2003, ma cifre precise non sono disponibili.

I funzionari che mettono in dubbio il motivo per cui i prezzi dei contratti sono gonfiati ricevono avvertimenti. Ogni ministro dell’Elettricità dall’invasione del 2003 guidata dagli Stati Uniti che ha rovesciato il dittatore Saddam Hussein ha affrontato questa scoraggiante equazione: l’Iraq dovrebbe essere in grado di produrre oltre 30.000 megawatt di potenza, abbastanza per soddisfare la domanda attuale, ma solo la metà di questa raggiunge i consumatori.

Scarse infrastrutture, carburante inadeguato e furti sono responsabili del 40%-60% delle perdite, tra i tassi più alti del mondo. Nel sud più povero, il calore, l’espansione urbana e le abitazioni illegali mettono ancora più pressione sulla rete che invecchia.

La raccolta delle entrate è bassissima e le sovvenzioni astronomiche. Il ministero raccoglie meno del 10% di quello che dovrebbe. A dicembre, una commissione parlamentare ha riferito che 81 miliardi di dollari sono stati spesi nel settore dell’elettricità dal 2005, ma le interruzioni sono ancora la norma.

Il futuro è fosco. La domanda è destinata a raddoppiare entro il 2030, con la popolazione dell’Iraq che cresce di 1 milione all’anno. L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che non sviluppando il suo settore elettrico, l’Iraq ha perso 120 miliardi di dollari tra il 2014-2020 in posti di lavoro e crescita industriale a causa della domanda non soddisfatta.

Antonio Albanese