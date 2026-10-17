IRAQ: Bilancio, petrolio e svalutazione del dinaro 

Il 7 ottobre milioni di iracheni sono diventati più poveri perdendo potere di acquisto. L’aggiustamento del tasso di cambio Dinaro Iracheno – Dollaro Statunitense, ha causato un deprezzamento della valuta irachena portandosi via tra il 15% e il 20% del suo potere d’acquisto.

Secondo il nuovo regime di cambio, la Banca Centrale Irachena (CBI) acquista dollari dal Ministero delle Finanze al tasso di 1.500 dinari per un dollaro, li rivende alle banche a 1.510 dinari e vende dollari in contanti al pubblico a 1.520 dinari (ogni dollaro). Il precedente tasso applicato all’utente finale era di 1.320 dinari per 1 dollaro. Il nuovo tasso di cambio nell’intento voleva avvicinarsi a quello del mercato parallelo, il 6 ottobre, prima dell’entrata in vigore del nuovo regime, nella capitale irachena gli uffici di cambio vendevano 100 dollari a 163.500 dinari e lo acquistavano a 162.500 dinari; a Erbil, invece, il prezzo di vendita si attestava a 162.850 dinari, mentre quello di acquisto a 162.750 dinari. Nelle ore successive dall’entrata in vigore dell’aggiustamento, il mercato valutario è stato travolto da un incremento repentino dei prezzi, dove, in alcuni uffici, il tasso di cambio è arrivato alla cifra record di 200.000 dinari causando la sospensione delle attività.

La CBI ha definito la modifica un “aggiustamento positivo” volto a sostenere i prodotti iracheni e l’industria locale, rendendo i beni nazionali più competitivi rispetto alle importazioni. Ha inoltre affermato che tale misura incoraggerà l’espansione di fabbriche e aziende nazionali, attirerà investimenti nei settori non petroliferi e creerà posti di lavoro – in particolare per i giovani iracheni – favorendo la crescita delle piccole e medie imprese.

Nonostante ciò, la conseguenza diretta della svalutazione della moneta locale è stata l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Secondo le prime stime, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 25%, con il prezzo di una confezione di uova che è salito vertiginosamente a 8.000 dinari (Sebbene la conversione nominale è di circa 4,70 € e può sembrare irrisoria in Europa, in Iraq 8.000 dinari rappresentano una spesa quotidiana significativa per le famiglie della classe media e medio-bassa) nei mercati di Baghdad, scatenando la rabbia della popolazione. Le conseguenti proteste e i sit-in hanno spinto il Parlamento a convocare una seduta d’urgenza per audire il Primo Ministro.

La questione si intreccia con una vulnerabilità strutturale dell’Iraq da tempo attenzionata anche dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Circa il 95% del tesoro federale dipende dalle rendite petrolifere e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz (principale via di transito del greggio iracheno che assorbe circa l’80% del volume di esportazione) ha costretto l’esecutivo a compiere scelte difficili. Il Primo Ministro Ali al Zaidi, rivolgendosi al Parlamento ha dichiarato che avevano di fronte tre opzioni: la prima, ricorrere al risparmio forzoso lasciando i dipendenti a sopravvivere di sole promesse; la seconda, erogare gli stipendi ogni 45 giorni; e la terza, contrarre prestiti e sommergere il Paese di debiti, sebbene esso ne sia già pesantemente gravato. Scartate queste tre opzioni il governo ha scelto una quarta via: l’aggiustamento del tasso di cambio (svalutazione). Modificando il cambio e indebolendo il dinaro rispetto al dollaro, lo Stato ottiene automaticamente più dinari per ogni singolo dollaro ricavato dalla vendita del petrolio (il petrolio iracheno viene venduto in dollari che vengono trattenuti dalla Federal Reserve e successivamente inviati in contanti al Ministero delle Finanze iracheno). Questo permetterebbe al governo di rimpinguare artificialmente le casse dello Stato in valuta locale, garantendo il pagamento nominale degli stipendi pubblici senza dover tagliare le cifre in busta paga o fare nuovi debiti.

Per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi sono state avanzate diverse proposte, legate soprattutto al monitoraggio dei mercati e all’introduzione di sanzioni verso gli speculatori. Hamid al Mousawi, membro della Commissione parlamentare per l’economia e il commercio, ha chiesto l’adozione di una legge per istituire un’autorità specifica per il controllo di alimenti e farmaci (Food and Drug Authority), al fine di sostenere le recenti misure governative. Sottolineando l’importanza di regolare la domanda effettiva di dollari e di controllare i prezzi attraverso un ente specializzato come l’autorità per alimenti e farmaci, per la quale esiste già un disegno di legge che ha superato la prima lettura in Parlamento. Nel frattempo, l’esecutivo, su direttiva del Primo Ministro, ha deciso di sospendere la riscossione di dazi doganali e imposte su uova, pollo e bestiame vivo d’importazione. Tale iniziativa mira a sostenere il mercato locale, incrementare l’offerta di prodotti alimentari e contribuire a ridurre i prezzi.

Le finanze pubbliche irachene sono sottoposte continuamente a una pressione a causa del calo delle entrate petrolifere e delle interruzioni nelle esportazioni di greggio, oltre che dell’aumento dei costi operativi, in particolare per gli stipendi dei dipendenti pubblici e dei pensionati e per i programmi di protezione sociale. Il 27 settembre, il Consiglio Ministeriale per l’Economia ha approvato la bozza del bilancio federale 2027 e l’ha trasmessa al Consiglio dei Ministri. L’esecutivo deve ancora dare l’approvazione definitiva prima che il disegno di legge venga inviato al Parlamento. Le stime preliminari indicano una spesa totale di circa 217 trilioni di dinari, con un deficit previsto di 50 trilioni di dinari. La bozza ipotizza un prezzo del petrolio di 58 dollari al barile. Si prevedono misure di ampia portata per contenere la spesa pubblica nel quadro del bilancio federale.

Leonardo Fabrizio

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