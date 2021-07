IRAQ. Baghdad al buio senza il petrolio di Teheran

L’Iraq è senza gas naturale sufficiente a coprire le sue esigenze. L’Iran ha tagliato le forniture di combustibile dall’Iraq il 2 luglio. Più tardi, il 6 luglio, il ministero iracheno dell’Elettricità ha detto che Teheran aveva espresso la sua volontà di riprendere a pompare petrolio all’Iraq.

Anche se gli specialisti iracheni dell’energia sostengono che Teheran ha una forte influenza sul settore dell’approvvigionamento energetico in Iraq attraverso il gas combustibile, le interruzioni di fornitura non sono qualcosa di nuovo.

Secondo al Monitor, nel 2018, l’interruzione della fornitura ha privato la rete elettrica irachena di 2.500 megawatt di potenza, dato che il paese si basa molto sul carburante iraniano per far funzionare le sue centrali elettriche. Alcuni esperti ritengono che l’Iran stia tagliando le forniture di carburante dall’Iraq per fare pressione politica su Baghdad nello stallo tra Teheran e Washington, altri ritengono che l’interruzione delle forniture potrebbe essere il risultato di problemi tecnici.

Infatti, il 7 luglio, un’interruzione di corrente in Iran ha fatto infuriare i cittadini.

Secondo quanto riporta al Monitor, dietro l’interruzione delle forniture di petrolio ci sono problemi tecnici: «L’Iran non è più una fonte affidabile di carburante per l’Iraq, soprattutto perché l’Iran stesso non è attualmente in grado di soddisfare le sue esigenze locali (…) Uno dei motivi per cui l’Iran non è in grado di soddisfare il fabbisogno di carburante dell’Iraq secondo l’accordo tra i due paesi è il fatto che è sotto sanzioni statunitensi. Pertanto, l’Iraq non può pagare le sue forniture di combustibile in dollari Usa, il che è un grosso problema difficile da risolvere», ha aggiunto.

L’Iraq, secondo gli esperti «potrebbe ridurre la dipendenza dal carburante iraniano attraverso una buona gestione della produzione e della distribuzione di energia in tutto il paese». Nel frattempo, Mazhar Muhammad Salih, consigliere economico del primo Ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi, ha detto che: «I prezzi del carburante stanno aumentando a causa del miglioramento dei prezzi globali del petrolio. L’importazione di carburante è diventata più costosa. Senza contare che le stazioni nazionali non hanno bisogno solo di carburante, ma anche di petrolio greggio, in un momento in cui i prezzi del greggio hanno raggiunto quasi 75 dollari al barile (…) l’uso del combustibile nella produzione di energia in Iraq è ancora l’opzione più economica e un vantaggio economico».

La commissione parlamentare per il petrolio e l’energia, ha detto che «la dipendenza dal combustibile importato dall’Iran è la ragione dietro il crollo del settore energetico in Iraq, oltre a colpire le torri energetiche (…) i ministeri dell’Energia e del Petrolio mancano di coordinamento per organizzare la fornitura di carburante alle stazioni del paese».

Per il portavoce del ministero dell’elettricità, Ahmed Moussa: «L’Iran fornisce quantità limitate di carburante all’Iraq. Teheran, tuttavia, ha compreso la necessità di aumentare la domanda di energia elettrica ed era desiderosa di aumentare le sue forniture alle stazioni di produzione irachene»; il ministero del Petrolio, ha detto che «l’Iran fornisce all’Iraq ogni giorno (…) carburante necessario per alimentare le stazioni di Bassora e Baghdad (…) Il ministero dell’Elettricità ha importato il carburante per alimentare le stazioni in quel momento, ma poiché l’Iraq non ha quantità sufficienti, ha dovuto importare».

Ha poi aggiunto: «Al momento non ci sono alternative al carburante iraniano. Nel caso in cui ci fosse una diminuzione delle forniture di carburante iraniano, il ministero del Petrolio fornirebbe alternative di carburante a tutte le stazioni, tra cui cherosene e altri derivati del carburante», considerando che «il carburante è uno dei tanti problemi che causano carenze di elettricità».

Il Centro per il pensiero politico di Baghdad ha detto che: «Sono molti anni che l’Iraq non riesce a costruire centrali elettriche e non riesce a produrre e investire in carburante. L’Iraq era anche intenzionato a non associarsi con i paesi vicini quando si tratta di combustibile, e tutto questo si basava su calcoli politici (…) L’Iran guarda all’Iraq da un punto di vista dei vantaggi economici. L’Iran è già sotto sanzioni, e non sarebbe nel suo interesse che altri paesi forniscano carburante all’Iraq. Fornendo carburante a Baghdad, Teheran ottiene valuta forte e rafforza i suoi alleati in Iraq».

Luigi Medici