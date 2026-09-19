IRAQ. Al Zaidi in Europa tra energia e armamenti

Con l’avvicinarsi della fine della Missione della Coalizione Internazionale – prevista per il 30 settembre – e il conseguente ritiro delle forze statunitensi – con i loro radar e sistemi di difesa aerea C-RAM – l’Iraq mira a costruire relazioni bilaterali strategiche con altre nazioni e ha individuato in Francia e Germania i profili più adatti con cui avviare una nuova fase di politica estera. Il tour europeo del Primo Ministro, Ali al Zaidi, punta a traghettare l’Iraq verso l’autonomia strategica che passa attraverso il raggiungimento di tre obiettivi principali: la ricerca di rotte alternative allo Stretto di Hormuz per l’esportazione del petrolio, l’acquisizione e l’implementazione di moderni sistemi di difesa aerea e attrarre investimenti e aziende estere per modernizzare le infrastrutture e rilanciare l’economia.

A Parigi al Zaidi ha incontrato il Presidente francese Emmanuel Macron, i vertici di TotalEnergies e il vertice della Rotschild Bank. Il Primo Ministro e il Presidente francese hanno concordato una tabella di marcia strategica per i futuri acquisti, da parte delle Forze Armate irachene, di armamenti di fabbricazione francese. Il Primo Ministro ha annunciato l’intenzione di sostenere le trattative tra le aziende francesi e il Ministero della Difesa iracheno in merito alla difesa aerea (un progetto in cantiere dal 2019), ai sistemi di artiglieria, ai sistemi anti-drone (C-UAS) e ai sistemi di difesa e sorveglianza aerea. Dal canto suo Macron, ricevendo al Zaidi, ha dichiarato che lavorare per la stabilità regionale significa difendere gli interessi del popolo francese e garantire le forniture energetiche – impegnandosi a ridurre le tensioni e a sviluppare alternative allo Stretto di Hormuz – allevierà la pressione sui prezzi del carburante.

Durante l’incontro con Total Energies sono stati esaminati i progetti strategici che l’azienda sta realizzando in Iraq, in particolare nel settore del gas. Il Primo Ministro ha illustrato i piani governativi per incrementare l’utilizzo del gas associato al fine di raggiungere l’autosufficienza e i programmi per aumentare la produzione petrolifera con l’obiettivo dichiarato di raggiungere una capacità produttiva di circa 10 milioni di barili al giorno, o superiore, entro il 2030. In questo contesto Ali al Zaidi ha segnalato che sono in corso i preparativi per ospitare una conferenza internazionale sull’energia a Baghdad.

Per quanto riguarda la cooperazione bancaria, una nota ufficiale divulgata a seguito dell’incontro con Rotschild Balk, riporta che l’incontro si è incentrato sulle modalità per espandere la cooperazione dell’Iraq con banche internazionali e globali. Si è discusso degli sforzi del governo volti a potenziare e sviluppare il settore bancario, migliorare il merito creditizio del Paese e raggiungere gli obiettivi di costruzione di un’economia solida e diversificata.

Sotto il patrocinio del Primo Ministro Ali Faleh al Zaidi e del Presidente francese Emmanuel Macron, sono stati firmati sei protocolli d’intesa tra Iraq e Francia: 1. Una lettera d’intenti tra il Ministero della Difesa iracheno e l’azienda francese Hermattan AI riguardante la cooperazione strategica nella difesa aerea. 2. Una dichiarazione d’intenti tra il Ministero della Difesa iracheno e il Ministero delle Forze Armate francese relativa alla fornitura di equipaggiamenti militari francesi nell’ambito della ricostruzione e dello sviluppo delle capacità di difesa dell’Iraq. 3. Una dichiarazione d’intenti per una partnership volta a potenziare le opportunità per i giovani, la ricerca e l’innovazione, tra il Ministero degli Affari Esteri iracheno e il Ministero francese per l’Europa e gli Affari Esteri. 4. Una dichiarazione d’intenti tra il Ministero degli Affari Esteri iracheno e l’omologo francese riguardante il rafforzamento della partnership con l’Agenzia Francese per lo Sviluppo (AFD). 5. Un protocollo di cooperazione relativo a un contratto di fornitura e vendita di gas tra il Ministero dell’Elettricità e TotalEnergies. 6. Una dichiarazione d’intenti e di cooperazione nel campo dell’aviazione civile tra i Ministeri dei Trasporti iracheno e francese.

A Berlino, il dossier energetico è stato il tema di discussione principale. Il portavoce del governo iracheno, Haider al Aboudi, ha confermato che l’esecutivo ha elaborato una tabella di marcia per la fornitura di greggio iracheno all’Europa sottolineando l’orientamento verso corridoi di esportazione alternativi attraverso la Turchia e la Siria. Riguardo alla possibilità di fornire energia irachena all’Europa, al Aboudi ha spiegato che il progetto di esportazione di greggio iracheno verso il continente europeo è effettivamente sul tavolo e che il governo iracheno – nello specifico il Ministero del Petrolio – ha già definito una tabella di marcia attuativa. Sempre per quanto riguarda il settore energetico, il Primo Ministro al Zaidi e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno presenziato alla cerimonia di firma dell’accordo sui principi di cooperazione energetica in Iraq (Fase IV) tra il Ministero dell’Elettricità e Siemens Energy AG. Il nuovo accordo riguarda progetti di generazione di energia, tra cui centrali a ciclo combinato e termiche che impiegano tecnologie ad alta efficienza e fonti di combustibile disponibili in Iraq. Prevede, inoltre, la realizzazione di nuove sottostazioni di trasmissione, l’ammodernamento degli impianti esistenti, misure per decongestionare la rete e contratti di manutenzione continuativa per le centrali in esercizio.

Il Primo Ministro ha tenuto un anche un incontro presso la Casa dell’Economia tedesca (l’Associazione delle Camere di Commercio e Industria tedesche) con oltre cinquanta leader aziendali e rappresentanti di imprese tedesche, durante il quale ha lanciato un invito a investire in Iraq.

Da questi incontri emerge la volontà di al Zaidi di trasformare l’Iraq in un corridoio economico chiave tra i mercati asiatici ed europei attraverso la “Development Road”. Sebbene il completamento di questo progetto possa rendere il Paese un hub strategico fondamentale, il suo successo finale dovrà fare i conti con le ambizioni della Turchia, che si pone come principale concorrente nella regione.

Leonardo Fabrizio

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