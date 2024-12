IRAQ. Accusato di terrorismo un ingegnere aerospaziale italiano

Un’altro giovane turista italiano è stato arrestato in un paese mediorientale. Il 30 dicembre è stato arrestato un turista italiano al punto di controllo Sheikh Ibrahim – Tikrit, Iraq, perché aveva con sé un testo dal titolo: Bandiere nere, La nascita di ISIS. Si tratta di un volume di Joby Warrick e non è un testo di ISIS ma è un testo di narrativa.



Si tratta di Marco Picillo, classe 1999, dottorando di ingegneria aerospaziale, entrato nel paese il 27 dicembre.

Picillo ha scrutto una tesi sui droni dal titolo: Experimental investigation of the aerodynamics performance of an unmanned aerial vehicle rotorblade in non-ideal conditions.

