IRAN. Zarif rientra nel governo di Pezeshkian

L’ex ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, nominato vice dal presidente Masoud Pezeshkian, ha annunciato il suo ritorno all’incarico dopo essersi dimesso alla metà del mese per insoddisfazione con le scelte ministeriali, ha annunciato sul suo account X il 27 agosto.

Zarif ha guidato la campagna di Pezeshkian ed è stato responsabile di un consiglio consultivo per la selezione dei membri del governo dopo la sua vittoria. Il presidente lo ha poi nominato suo “vice strategico”. Tuttavia, quando è stata pubblicata la lista finale dei ministri, si dice che abbia litigato con il presidente, dicendo che erano stati selezionati dal fondo della lista delle opzioni proposte dal consiglio e che molti di loro non erano riformisti. Si è scusato con la nazione e ha detto che si sarebbe dimesso e sarebbe tornato al suo lavoro all’università, riporta BneIntelliNews.

I ministri scelti dal presidente hanno ricevuto collettivamente un voto di fiducia dal parlamento il 21 agosto, segnando ufficialmente l’inizio della nuova amministrazione.

Quando Pezeshkian e il suo gabinetto incontrarono il leader supremo Ali Khamenei il 27 agosto, anche Zarif era presente. Le foto dell’incontro mostrano Zarif non interessato all’incontro con il leader supremo: ”Dopo le diligenti indagini e consultazioni dell’onorevole Presidente e con la sua direttiva scritta, continuerò a servire come Vice Strategico del Presidente, con fiducia in Dio e speranza nel sostegno e nella guida delle persone stimate”, ha annunciato in un post sul suo account X dopo l’incontro.

Ha poi elogiato il gabinetto di Pezeshkian per la sua inclusione senza precedenti di donne, minoranze etniche e religiose, definendola una testimonianza dell'”onestà e del coraggio” del presidente nel mantenere le promesse della sua campagna.

Questo mentre il governo è stato criticato per la sua mancanza di diversità. Il gabinetto include una donna come ministro e tre come vicepresidenti, insieme a un vice curdo sunnita, mentre i membri rimanenti sono prevalentemente uomini sciiti.

Zarif ha detto che lui e altri membri del consiglio consultivo sono “orgogliosi che quasi il 70% dei ministri e dei vicepresidenti, così come molti deputati nei ministeri e nelle organizzazioni, siano selezionati in base alle raccomandazioni degli esperti di questo processo trasparente e partecipativo”.

Pezeshkian, il 19 agosto, ha avvertito che le divisioni interne al governo e tra lo stato e il pubblico rappresentano una delle più grandi minacce alla sicurezza nazionale e al progresso, riportava il quotidiano Entekhab, di orientamento riformista.

Anna Lotti