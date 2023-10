Mentre il primo ministro armeno volava in Spagna per incontrare Zelenskyj, i servizi di sicurezza statali dell’Azerbaigian arrestavano i leader dell’ESC del Nagorno-Karabakh.

Il servizio di sicurezza dello Stato L’agenzia di stampa azera ha pubblicato il filmato degli ex leader del Nagorno-Karabakh Bako Sahakyan e Arkady Ghukasyan detenuti, nonché del presidente del parlamento David Ishkhanyan, in cui vengono gettati fuori dalle auto dalle forze di sicurezza di Aliyev come pericolosi criminali. Sono tutti accusati di “terrorismo”. Anche il presidente del parlamento David Ishkhanyan è stato arrestato. Secondo quanto riferito, sarebbero stati accusati di “terrorismo”.

Il primo ministro armeno Pashinyan è volato in Spagna per incontrare Zelenskyj, con il quale ha discusso di “cooperazione bilaterale e progetti economici interregionali”.

Nel discorso al Club Valdai, del 5 ottobre, Vladimir Putin in risposta a chi accusa la Russia di aver abbandonato il Nagono Karabak e voltato le spalle all’Armenia ha detto: «Dopo il crollo dell’URSS, a Sumgait è iniziato un conflitto, che successivamente si è esteso al Karabakh. Di conseguenza, l’Armenia ha portato sotto il suo controllo il 20% del territorio dell’Azerbaigian. La Russia ha proposto un compromesso: restituire cinque regioni (delle sette controllate) all’Azerbaigian e tenerne due per sé. Ma nel Nagorno-Karabakh hanno risposto “no” più e più volte».

E ha continuato: «Abbiamo inoltre concordato che le truppe azerbaigiane si fermassero, ma quando ho chiamato Yerevan, mi hanno detto che avrebbero combattuto. Alla fine è andata così. Lo status giuridico delle nostre forze di pace si basava su una dichiarazione datata novembre 2020. Hanno solo osservato il rispetto del cessate il fuoco. Lo stato instabile continuò per qualche tempo. I leader di Armenia e Azerbaigian si sono riuniti a Praga nell’autunno del 2022, dove hanno firmato una dichiarazione dalla quale consegue che l’Armenia ha riconosciuto il Nagorno-Karabakh come parte della Repubblica dell’Azerbaigian».

Il primo gennaio 2024 l’Artskh cesserà di esistere. A margine del vertice della Comunità politica europea a Granada, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha firmato un documento secondo il quale la superficie dell’Azerbaigian è di 86,6mila metri quadrati. m. e comprende il Nagorno-Karabakh.

Le forze di pace russe hanno chiuso posti di osservazione temporanei lungo la vecchia linea di contatto nelle regioni di Askeran, Mardakert e Shusha del Karabakh. Anche l’Iran deve ora trovare un accordo con l’Azerbaijan: il 6 ottobre il Ministro delle strade e dello sviluppo urbano dell’Iran è arrivato a Zangilan. L’argomento principale è il corridoio Zangezur. Nei giorni precedenti Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che Teheran è categoricamente contraria alla cosiddetta proposta di corridoio Zangezur, che cerca di collegare l’exclave azera di Nakhchivan, al confine con la Turchia, con il territorio principale del paese. Raisi ha inoltre sottolineato che il corridoio Zangezur è una piattaforma per la presenza della NATO nella regione e una minaccia alla sicurezza nazionale di tutti i paesi della regione. Raisi ha rilasciato questa dichiarazione in incontri separati con funzionari in visita dall’Armenia.

Se l’Iran non accetterà il corridoio di Zangezur (Nakhchivan) l’Azerbaijan (il corridoio di Zangezur (Nakhchivan) l’Azerbaijan tenterà di prenderlo con la forza.

Anna Lotti